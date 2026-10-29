Šest niželigaša u osmini finala Kupa Srbije kao posebna opomena za Partizan, Železničar i Radnički

Kako god se ti dueli završili, jedna stvar ostaje činjenica. Najveće iznenađenje ove runde kupa priredili su fudbaleri Slovena iz Rume. Trećeligaš je eliminisao prošlosezonskog finalistu i trenutno drugu najbolju ekipu Superlige, Vojvodinu.

Slavio je sa 1:0, pogotkom Aleksandra Gajinova. Ispisao je tako klupsku istoriju.

“Pokazali smo da smo organizovan tim, klub i zaslužili smo prolaz dalje. Naravno, imali smo sreće, što je potrebno protiv ekipe kao što je Vojvodina. Igrači su ispošotvali svaki zadatak na terenu. Poštujemo protivnika, ali smo kroz celu utakmcu pokazali da imamo hrabosti i snage. Sloven je prvi putu u osmini finala kupa što nije mala stvar za nas”, rekao je trener Slovena Jovan Golić.

Dakle, u osmini finala Kupa Srbije gledaćemo između šest i devet ekipa koje nisu članovi elitnog društva. Od niželigaša sigurni su Grafičar, Javor, Teleoptik, TSC, Sloven i FAP Priboj. Brojka koja još jednom potvrđuje da je kup jedino takmičenje u srpskom fudbalu gde su velika iznenađenja još uvek moguća. Uostalom, od razlaza Srbije i Crne Gore to je jedino takmičenje koje su uspevale da osvoje neke ekipe koje nisu Crvena zvezda ili Partizan. Vojvodina dvaput, a Jagodina i Čukarički po jednom.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

FAP Priboj - Spartak Subotica 0:0, penalima 5:3

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

/Hajdin 21, Furtula 51/

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis 1:3 (0:3)

/Milošević 51 - Nikolić 2 pen, 4, Vukanja 40/

OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Sloven Ruma - Vojvodina 1:0 (1:0)

/Gajinov 29/

Teleoptik - Mladost Lučani 1:1 (1:0) - penalima 5:4

/Ninić 44 – Petrović 80/

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/

Voždovac - Novi Pazar 1:3 (0:1)

/Rašljanin 50 - Gadio 34, Sadi 66, Dikson 90+2/

Borac Čačak - Radnik 1:2 (1:0)

/Alempijević 9 - Zorić 50, Markočević 79/

Loznica - Čukarički 1:2 (1:2)

/Tomović 15ag - Đorđević 27, Mijović 45pen/

Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 1:5 (0:2)

/Paunović 52 - Ivanić 1, Badžo 37, Arnautović 49, 68, Katai 83/

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo