Buongiorno Italia: Juve i Milan u slobodnom padu, a trenere niko ne razume

Rotacije dvojice trenera nisu dale rezultate. Ostavljanje na klupi igrača u najboljoj, ili ako hoćemo da budemo strogi, u najmanje lošoj formi, bilo je duboko pogrešno. Nije baš najjasnije zašto je Spaleti ostavio na klupi Kopmejnersa i Voltemadea nakon meča protiv Lečea, na kojem su, uz Daglasa Luiza, bili najbolji. Baš kao što nikome nije bila razumljiva zamena Pulišića za Hačinsona - do izmene, uz Sisea , najboljeg na terenu - i pre svega insistiranje na Musi, koga samo Amorim smatra sposobnim za ulogu režisera igre.

Nastupi dvojice trenera pred televizijskim kamerama dali su vetar u jedra teoriji da igrači bukvalno ne shvataju svoje trenere. Amorim i dalje ne priča italijanski, a Spaletija više niko ne razume, budući da su njegovi monolozi postali salate od reči koje čak ni najpotkovaniji prevodioci ne mogu da uobliče i daju im smisao.

Milan jeste doživeo sinoć tek prvi poraz u Seriji A, ali je igra Rosonera od početka sezone bila neubedljiva. Postalo je svima jasno da Rosoneri traju jedan sat i da posle 60. minuta padaju vrtoglavo. To što smo videli juče protiv Bolonje na San Siru bilo je već viđeno protiv Atalante. Tada je prošlo bezbolno jer su Menjan i Fortuna bili nepremostive prepreke za Boginju.

Tačno je da je Milan prilično penalizovan povredama, ali svi timovi, osim Lacija, imaju pet ili više igrača van stroja zbog zdravstvenih problema. Gonsalo Ramoš nije povređen i njegovi nastupi u dresu Milana su sve bleđi. Sinoć nije uputio nijedan šut ka golu Skorupskog. Dva gola u prvih devet kola su premalo za igrača koji je plaćen 70.000.000 evra.

Imajući u vidu prva dva i po meseca sezone, PSŽ je napravio fantastičan posao: uvalio je Ramoša i Kolo Muanija Milanu i Juventusu za 120.000.000 evra. Kolo Muani je juče, za razliku od Ramoša, jedan udarac ka golu Đenove uputio.

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I dok u timu Milana može da se pronađe i poneka svetla tačka, poput mladih Sisea i Hačinsona, u Juveu vlada mrkli mrak, čekajući povratak Jildiza.

Involucija bi bila jedna reč kojom bi se mogli opisati Juve i Milan. Utakmice sa Napolijem i Interom su mačevi sa dve oštrice, gotovo šekspirijansko „biti ili ne biti“, uskrsnuće ili totalno posrnuće. Juve je već 11 bodova daleko od prvog mesta, a šest od zone Lige šampiona, Milan je na sedam bodova od Intera i Lacija, a na dva od četvrtoplasiranog Koma.

Problem je što i Juve i Milan dolaze ranjeni, iscrpljeni i deprimirani na megdan Napoliju, koji pokazuje znake buđenja (11 golova na tri utakmice), i Interu, koji demonstrira svoju superiornost: pobeđuje i kada igra loše i kada izgleda da je protivnička mreža začarana.

Amorim još nije doveden u pitanje i ne kruže imena potencijalnih naslednika Portugalca ako stvari krenu po zlu. To se ne može reći za Spaletija. Antoniju Konteu, koji se pominje već nekoliko nedelja kao mogući naslednik Lučana na klupi Stare dame, pridodani su Didije Dešan i Stefano Pioli. Svu trojicu vezuje prošlost u redovima Bjankonera, a Konte i Dešan su bili u obe uloge, i kao igrači i kao treneri.

INTER OBARA REKORDE, ALI NE IZGLEDA MOĆNO

Igrači Intera su toliko superiorni u odnosu na kolege u drugim timovima da mogu sebi da dozvole brojne luksuze, poput poklanjanja jednog poluvremena protivničkim ekipama ili čak davanja jednog ili dva gola fore. Međutim, trener Nerazura Kristijan Kivu bi napravio veliku grešku ako bi spavao na lovorikama i najboljim startom sezone (u bodovnom smislu) u istoriji Intera: osam pobeda i remi.

Malo je klubova koji mogu da ubace u drugom poluvremenu igrače poput Akanđija, Barele, Čalhanoglua, Pija Espozita i Spensa, kao Inter juče protiv Venecije. Ipak, ostaje činjenica da je Venecija 16 puta šutirala ka golu Provedela, da je pogodila prečku, stvorila više stopostotnih šansi i da su joj dva gola poništena zbog milimetarskih ofsajda.