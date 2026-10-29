Buongiorno Italia: Juve i Milan u slobodnom padu, a trenere niko ne razume

Vreme čitanja: 6min | čet. 29.10.26. | 13:43
Javni nastupi Amorima i Spaletija samo potvrđuju da u njihovim ekipama ima problema
/Od dopisnika Mozzart Sporta iz Rima/
Svetlo na kraju tunela sve više bledi u vidokrugu Milana i Juventusa. Ruben Amorim i Lučano Spaleti su papreno platili razmišljanje o utakmicama sledećeg vikenda sa posebnim nabojem, protiv Intera, odnosno Napolija.
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Nastupi dvojice trenera pred televizijskim kamerama dali su vetar u jedra teoriji da igrači bukvalno ne shvataju svoje trenere. Amorim i dalje ne priča italijanski, a Spaletija više niko ne razume, budući da su njegovi monolozi postali salate od reči koje čak ni najpotkovaniji prevodioci ne mogu da uobliče i daju im smisao.
Rotacije dvojice trenera nisu dale rezultate. Ostavljanje na klupi igrača u najboljoj, ili ako hoćemo da budemo strogi, u najmanje lošoj formi, bilo je duboko pogrešno. Nije baš najjasnije zašto je Spaleti ostavio na klupi Kopmejnersa i Voltemadea nakon meča protiv Lečea, na kojem su, uz Daglasa Luiza, bili najbolji. Baš kao što nikome nije bila razumljiva zamena Pulišića za Hačinsona - do izmene, uz Sisea, najboljeg na terenu - i pre svega insistiranje na Musi, koga samo Amorim smatra sposobnim za ulogu režisera igre.
Milan jeste doživeo sinoć tek prvi poraz u Seriji A, ali je igra Rosonera od početka sezone bila neubedljiva. Postalo je svima jasno da Rosoneri traju jedan sat i da posle 60. minuta padaju vrtoglavo. To što smo videli juče protiv Bolonje na San Siru bilo je već viđeno protiv Atalante. Tada je prošlo bezbolno jer su Menjan i Fortuna bili nepremostive prepreke za Boginju.
Tačno je da je Milan prilično penalizovan povredama, ali svi timovi, osim Lacija, imaju pet ili više igrača van stroja zbog zdravstvenih problema. Gonsalo Ramoš nije povređen i njegovi nastupi u dresu Milana su sve bleđi. Sinoć nije uputio nijedan šut ka golu Skorupskog. Dva gola u prvih devet kola su premalo za igrača koji je plaćen 70.000.000 evra.
Imajući u vidu prva dva i po meseca sezone, PSŽ je napravio fantastičan posao: uvalio je Ramoša i Kolo Muanija Milanu i Juventusu za 120.000.000 evra. Kolo Muani je juče, za razliku od Ramoša, jedan udarac ka golu Đenove uputio.
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I dok u timu Milana može da se pronađe i poneka svetla tačka, poput mladih Sisea i Hačinsona, u Juveu vlada mrkli mrak, čekajući povratak Jildiza.
Involucija bi bila jedna reč kojom bi se mogli opisati Juve i Milan. Utakmice sa Napolijem i Interom su mačevi sa dve oštrice, gotovo šekspirijansko „biti ili ne biti“, uskrsnuće ili totalno posrnuće. Juve je već 11 bodova daleko od prvog mesta, a šest od zone Lige šampiona, Milan je na sedam bodova od Intera i Lacija, a na dva od četvrtoplasiranog Koma.
Problem je što i Juve i Milan dolaze ranjeni, iscrpljeni i deprimirani na megdan Napoliju, koji pokazuje znake buđenja (11 golova na tri utakmice), i Interu, koji demonstrira svoju superiornost: pobeđuje i kada igra loše i kada izgleda da je protivnička mreža začarana.
Amorim još nije doveden u pitanje i ne kruže imena potencijalnih naslednika Portugalca ako stvari krenu po zlu. To se ne može reći za Spaletija. Antoniju Konteu, koji se pominje već nekoliko nedelja kao mogući naslednik Lučana na klupi Stare dame, pridodani su Didije Dešan i Stefano Pioli. Svu trojicu vezuje prošlost u redovima Bjankonera, a Konte i Dešan su bili u obe uloge, i kao igrači i kao treneri.
INTER OBARA REKORDE, ALI NE IZGLEDA MOĆNO
Igrači Intera su toliko superiorni u odnosu na kolege u drugim timovima da mogu sebi da dozvole brojne luksuze, poput poklanjanja jednog poluvremena protivničkim ekipama ili čak davanja jednog ili dva gola fore. Međutim, trener Nerazura Kristijan Kivu bi napravio veliku grešku ako bi spavao na lovorikama i najboljim startom sezone (u bodovnom smislu) u istoriji Intera: osam pobeda i remi.
Malo je klubova koji mogu da ubace u drugom poluvremenu igrače poput Akanđija, Barele, Čalhanoglua, Pija Espozita i Spensa, kao Inter juče protiv Venecije. Ipak, ostaje činjenica da je Venecija 16 puta šutirala ka golu Provedela, da je pogodila prečku, stvorila više stopostotnih šansi i da su joj dva gola poništena zbog milimetarskih ofsajda.
Defanzivna faza igre Intera ostaje veliki problem i to što juče Provedel nije nijednom kapitulirao više se može pripisati sreći, epizodama, koincidencijama nego zaslugama Interove odbrane.
Brine i nazadovanje ili nenapredovanje mladih snaga Intera. Sučić, Stanković, Pio Espozito, Bisek, Boni bljesnu tu i tamo i onda ih nema, i dalje sve zavisi od senatora i Karlosa Augusta. U suštini, Kivua bi trebalo da zabrine okolnost da je u poslednje tri nedelje Karlos Augusto najbolji igrač Intera i, uz Tirama, jedini koji igra na visokom nivou. Dimarko je bleda senka samog sebe, Bastoni i dalje leluja, Barela oscilira, Čalhanoglu takođe.
Ruku na srce, u ovom momentu, iako ima manje blaziran tim čija je vrednost tri puta manja od Interovog, Lacio ostavlja mnogo bolji i uverljiviji utisak.
FJORENTINA I ATALANTA NA RASKRSNICI
Deveto kolo Serije A završava se mečom Fjorentina – Atalanta. Paolo Vanoli i Mauricio Sari nalaze se u velikim problemima. Toskanci su nanizali tri poraza u prvenstvu, a Dea je u poslednjih pet kola ostvarila samo jednu pobedu.
Loši rezultati Atalante mogu donekle da se pravdaju izuzetno velikim brojem povređenih fudbalera. Praktično, Sari je od starta sezone imao između pet i deset igrača van stroja zbog zdravstvenih problema. Večeras će, primera radi, igrati protiv Ljubičastih bez Belanove, Hijena, Kosunua, Raspadorija, Kolašinca, Kesija, Skamake i Pompeija, dok su Skalvini i Sulemana još uvek rovitI, ali su stisnuli zube i biće večeras na klupi za rezerve. I Fjorentina ima par fudbalera van stroja, među kojima su prvotimci Ata, Pongračić, Ranijeri i Parizi.
Statistika kaže da je Atalanta najbolja mušterija na Frankiju otkako se za pobedu daju tri boda. Od 1994. godine, dva tima su se srela 25 puta u Firenci i Atalanta je samo dva puta otišla u Bergamo pevajući. Takođe, Dea je izgubila na sva tri poslednja gostovanja u Seriji A, a da bismo pronašli četiri vezana poraza daleko od Bergama, morali bismo da se vratimo u 2013. godinu, kada je tim predvodio Kolantuono.
Sari još uvek nije doveden u pitanje, ali porodica Perkasi i tehnički direktor Đuntoli očekuju promenu trenda pre novembarske pauze u prvenstvu.
FJORENTINA 4-3-3: De Hea – Himenez, Dragušin, Vijeri, Valdepenjas – Endur, Fađoli, Brešanini – Mastantuono, Pelegrino, Njonto.
ATALANTA 4-2-3-1: Karneseki – Zapakosta, Kristensen, Obrić, Bernaskoni – Gaetano (Pašalić), Ederson – Elmas (Zalevski), De Ketelarer, Rouv – Krstović.
SERIJA A, 9. KOLO
Utorak
Sasuolo - Lacio 2:6 (2:4)
/Torsdvet 7, Espozito 43 - Tejlor 2, Isaksen 13, Musolini 16, Zakanji 45, Noslin 55, 65/
Torino - Komo 1:3 (1:0)
/Adams 24 - Ramon 82, Paz 87, Baturina 90+2/
Roma - Kaljari 4:2 (2:1)
/Luli 15, Pizili 21, Mora 85, Malen 87 - Enzola 10pen, Maldini 81/
Sreda
Milan – Bolonja 2:4 (2:1)
/Sise 14, 27 – Embangula 8, 62, 86, Bartesagi 82/
Venecija – Inter 0:2 (0:0)
/Moreno 79 ag, Adams 82 ag/
Parma – Udineze 0:0
Đenova - Juventus 2:0 (2:0)
/Ezibue 12, Baldanci 28/
Monca - Napoli 1:4 (1:1)
/Varela 43 - Hejlund 10, Politano 48, Marin 62, De Brujne 67/
Četvrtak
18.30: (1,65) Frozinone (4,30) Leče (4,50)
20.45: (2,25) Fiorentina (3,80) Atalanta (2,90)
***kvote su podložne promenama