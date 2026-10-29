Porazi od Asvela uništavaju sezonu

Daleko od toga da je sada bilo šta završeno i određeno za Partizan posle osam odigranih kola gde ima polovičan učinak, ali ako se kojim slučajem prospe i ne iskoristi dobar start crno-belih kada su vezali tri pobede, onda bez ikakve dileme može da se uperi prst baš u meč iz Francuske kada je Partizan ponovo sebi "pucao u koleno".

Pominjanja utakmice u Lionu protiv Asvela sada već izazivaju mučninu kod navijača Partizana. Razlog je vrlo jednostavan. Porazi od tima koji je tradicionalno na samom dnu Evrolige ne samo da bole i posebno nerviraju, već sada i uništavaju sezone. Evroliga je toliko surova i svaka pobeda na strani je zlata vredna, jer ako želite da budete u igri za plej-of ili plej-in, jednostavno morate da pobeđujete timove sa dna tabele, a Partizan to sa Asvelom već drugu sezonu zaredom nije uspeo.

Uostalom, kako drugačije opisati meč u kojem je Partizan početkom četvrtog kvartala imao 11 poena prednosti jer je na semaforu stajalo 58:69? Od tog momenta kreće ogromna serija Asvela kojom preokreće rezultat i dolazi do pobede od koje bi Penjaroja crveneo od besa. Španac jeste bio u nekoliko navrata izrazito ljut, posebno na sudije koje jesu imale nekoliko veoma čudnih odluka, pre svega kada je lopta bila u rukama Karlika Džonsa gde nikako nisu svirali neke očigledne faulove u reketu, ali uprkos tome, nedopustivo je da Partizan ne postigne koš iz igre preko četiri minuta i to u najbitnijim momentima utakmice kada se sve lomilo.

Ponovo se videlo da fali kreator kada ne ide Karlika, a sinoć u Francuskoj ga šut nije služio. Postigao je za njega veoma skromnih sedam poena, pogodio je samo tri šuta iz igre iz devet pokušaja, doduše jeste podelio pet asistencija, ali videlo se da fali pomoć. Čekaju se na adaptaciju Antonio Rivs koji je stao na pet poena, kao i Robert Frenks koji je debitovao i dao sedam poena. Itan Tompson nikako da pokaže ubojiti šut na nivou Evrolige, ali ako treba neku brojku da istaknemo, onda je to procenat slobodnih bacanja. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Partizan je ponovo bio izuzetno loš u tom segmentu. Upisao je čak devet promašaja, a da je to bilo samo nešto bolje, sada bismo verovatno pisali o bitnoj pobedi crno-belih. Ovako, procenat od 57 odsto je nešto što mora da se popravi. Mučili su se skoro svi. Niko ko je šutirao nije izbegao promašaj, od Karlika Džonsa, preko Itana Tompsona, Nikole Tanaskovića, Lamara Stivensa, Kevarijusa Hejsa i Žofrija Lovernja. Kada se podvuče crta, nekako se ponovio poraz od prošle sezone. Tada sa Željkom Obradovićem na klupi, Partizan je odigrao katastrofalno. I tada je Asvel krenuo žestoko, poveo dvocifrenom razlikom u prvoj deonici, baš kao i sinoć. Partizan se vratio i preokrenuo, baš kao i sinoć... Na kraju posustao i prosuo sve, baš kao i sinoć.

Posle utakmice protiv Asvela prošle sezone, Željko Obradović je dao sada već čuvenu izjavu da ga igrači ne slušaju i da su na telefonima u svlačionici, a ne glavom u utakmici. Sada takvih scena nije bilo, ali ovaj poraz od Asvela baš, baš boli i mogao bi da upropasti sve lepo što klub iz Humske gradi na terenu ove sezone. Ono što dodatno brine navijače i stručni štab jeste psihološki pad koji se ponavlja u trenucima kada utakmica treba rutinski da se privede kraju. Kada gradite tim sa visokim ambicijama, defanzivni skok i kontrola tempa u poslednjih pet minuta ne smeju da zavise od raspoloženja pojedinca. Defanzivna dekoncentracija dozvolila je protivniku lak trans u napadu, dok je napad crno-belih delovao potpuno obezglavljeno gde Karlik nije mogao sve sam da izvede.