FIFA od Mundijala u Americi zaradila pet puta više nego u Kataru
Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 12:55
Ako se pitate da li se isplatilo povećanje broja učesnika
Ljubitelji fudbala su bili mahom protiv povećanja broja reprezentacija na Svetskom prvenstvu sa 32 na 48. Ali, oni se ne pitaju...
Ako pitate čelnike FIFA, koji donose odluke, ta promena se i te kako isplatila. Najviše finansijski. Kako je objavio britanski Tajms, Svetska fudbalska federacija je od Mundijala odigranog letos u Severnoj Americi i Meksiku zaradila 13,4 milijarde evra! To je suma koja je pet puta veća nego što je bila četiri godine ranije u Kataru.
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Ključna stvar bila je povećanje broja učesnika, odnosno, povećanje broja utakmica. U odnosu na Katar bilo ih je 40 više. Takođe, trena uračunati i drugačiji način prodaje ulaznica, koji je izazvao burne reakcije tokom šampionata. Cena karata je bila dinamička, što znači da nije bila unapred fiksno određena, nego se menjala zavisno od potražnje. I preko platformi za preprodaju ulaznica cene su išle „u nebo“, a naplaćivala se i provizija od 30 odsto.
Međutim, ni sav tav novac nije „oprao“ predsednika FIFA Đanija Infantina, koji je imao nameru da Svetsko prvenstvo proda privatnim investitorima, zbog čega se kasnije izvinjavao.
S druge strane, ovakva zarada samo je benzin na vatru u polemici da li bi broj učesnika trebalo dodatno povećati na 64 za šampionat koji će se igrati u Španiji, Maroku i Portugaliji za četiri godine.