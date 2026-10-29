FIFA od Mundijala u Americi zaradila pet puta više nego u Kataru

Ključna stvar bila je povećanje broja učesnika, odnosno, povećanje broja utakmica. U odnosu na Katar bilo ih je 40 više. Takođe, trena uračunati i drugačiji način prodaje ulaznica, koji je izazvao burne reakcije tokom šampionata. Cena karata je bila dinamička, što znači da nije bila unapred fiksno određena, nego se menjala zavisno od potražnje. I preko platformi za preprodaju ulaznica cene su išle „u nebo“, a naplaćivala se i provizija od 30 odsto.

Međutim, ni sav tav novac nije „oprao“ predsednika FIFA Đanija Infantina, koji je imao nameru da Svetsko prvenstvo proda privatnim investitorima, zbog čega se kasnije izvinjavao.

S druge strane, ovakva zarada samo je benzin na vatru u polemici da li bi broj učesnika trebalo dodatno povećati na 64 za šampionat koji će se igrati u Španiji, Maroku i Portugaliji za četiri godine.