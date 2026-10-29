Koliko je Ronaldo udaljen od 1.000. gola?

Na tri od poslednja četiri prvenstvena meča Ronaldo nije uspeo da se upiše u strelce. Zatresao je jednom mrežu Al Dirije (3:0), ali je ostao bez učinka protiv Al Halidža (1:1), Neoma (1:0) i Al Fajsalija (3:1).

Takođe, interesantno da Ronaldo nijednom ove sezone nije postigao više od jednog gola na utakmici. Po jednom je bio strelac i protiv Al Rijada (4:0), Al Tavona (2:1), Abhe (2:1) i uzbekistanskog Nefčija (3:1). Triput desnom nogom, a po jednom levom nogom i glavom.

19.00: (1,20) Al Nasr (5,90) Al Holud (9,50)

U šampionatu Saudijske Arabije je Ronaldo tek devetnaesti strelac sa četiri pogotka. Lider je Al Ahlijev Ajvan Toni sa 12 golova, Mateo Retegi (Al Kadisija) i Jusuf En Nesiri (Al Itihad) su postigli po sedam, a naš Sergej Milinković-Savić (Al Hilal) pet.

Trenutno je Al Nasr drugi na tabeli sa 25 bodova, dok njegov današnji rival Al Holud zauzima devetu poziciju sa 12 poena. Ronaldo je od dolaska u Saudijsku Arabiju triput igrao protiv Al Holuda i ukupno mu je dao dva gola.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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SAUDIJSKA ARABIJA 1 – 12. KOLO

Četvrtak

15.35: (2,05) Al Halidž (3,70) Al Hazem (3,35) - MOZZART RELAX

19.00: (1,20) Al Nasr (5,90) Al Holud (9,50)

19.00: (8,50) Al Rijad (5,90) Al Kadisija (1,30)

Petak

13.30: (5,30) Abha (4,60) Al Itihad (1,55)

15.50: (2,70) Al Dirija (3,50) Neom (2,50)

19.00: (3,45) Al Šabab (4,10) Al Ahli (1,90)

Subota

14.30: (2,25) Al Tavon (3,60) Al Etifak (3,05)

15.55: (2,80) Al Fejha (3,50) Al Fajsali (2,45)

19.00: (1,08) Al Hilal (9,00) Al Fateh (25,0)

***Kvote su podložne promemama