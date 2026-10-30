Ser Džime, čista lakrdija! Nije mogla da bude zakuvana gora situacija u Junajtedu

Nezadovoljni su u porodici Glejzer načinom na kojim se upravlja Mančester junajtedom otkako je britanski milijarder ser Džim Retklif kupio udeo u klubu. Da se odmah razumemo, nije upravljano kako treba ni bez njega, baš sa tom porodicom. Navijači protiv nje protestuju poprilično dugo…

Počeli su Glejzeri da gube strpljenje, jasno je i zbog čega: Mančester junajted gubi na vrednosti. Ne tako davno, pre četiri godine kada su razmatrali prodaju kluba, procenili su Mančester junajted na 4.500.000.000 funti. Sve su manje šanse da toliko dobiju, a nisu odustali od tog nauma.

Ser Džim Retklif ušao je u klub pre oko dve godine i ima manjinski udeo. Kupio je 25 odsto akcija u okviru dogovora vrednog 1.200.000.000 funti i njegova kompanija INEOS preuzela je odgovornost za vođenje fudbalskih operacija. Takođe se obavezao i na dodatnih 245.000.000 funti investicija, čime je ukupno ulkaganje poraslo na oko 1.500.000.000 funti, a sada udeo u vlasništvu izlazi na 28 odsto.

Američki biznismeni očekivali su da će britanski milijarder i saradnici vući pametne poslovne poteze, da će sportski sektor procvetati i da bi Mančester junajted mogao da počne da vraća sjaj, a oni jednoga dana bolje da ga prodaju. Kako se to ne dešava, postali su duboko razočarani i upućeni izvori na Ostrvu izneli su neka od razmišljanja porodice Glejzer…

(©Reuters)

Može se čuti da je ono što ser Džim Retklif i saradnici rade čista lakrdija i da ne ispunjavaju obećano, zatim da porodica Glejzer nikada na ovakav način nije vodila klub (i ona je njime rđavo upravljala, mogli bi da se okrenu oko sebe i oslušnu šta sve ove godine imaju da im kažu navijači), kao i da nije mogao da zakuva goiru situaciju i da je trenutna potpuna suprotnost onome što je tvrdio da mu je strategija.

Glejzeri izdaleka prate šta se dešava na Old Trafordu i nema ničega pozitivnog u ovom trenutku. Mančester junajted je u svim takmičenjima u seriji od osam utakmica bez pobede, ima samo jedan trijumf u Premijer ligi od početka sezone i u poslednjih 40 godina ovo mu je najgori start?! Da sve bude gore, sada idu utakmice sa Čelsijem, Romom, Aston Vilom, Liverpulom…

Potencijalno bi Mančester junajted, ako pretrpi poraz od Čelsija na Stamford Bridžu za vikend, mogao da sklizne u zonu ispadanja.