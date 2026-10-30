Olimpija Milano nagradila jednog od najboljih igrača

Argentinac sa italijanskim pasošem stigao je u milanski klub 2024. godine. Od tada je postepeno sticao sve veće evroligaško iskustvo, pa je do sada upisao ukupno 128 nastupa u elitnom evropskom takmičenju. Pre povratka u Evropu odigrao je 49 utakmica u NBA ligi, nastupajući za Minesota Timbervulvse i Juta Džez. Takođe, iza sebe ima i značajno iskustvo u reprezentaciji Argentine, koju je predstavljao na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.

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Ove sezone je jedan od najboljih igrača i jedna od svetlih tački ekipe koju predvodi Đuzepe Poeta, za kog je čudo što još nije dobio otkaz. Izbegao je taj scenario, iako se pominjalo da bi mogao da ga nasledi Janis Sferopulos.

Što se tiče statistike, argentinski plejmejker ove sezone u elitnom takmičenju prosečno beleži 9,6 poena, 3,5 skokova i 2,6 asistencija.

Olimpija Milano u petak uveče gostuje aktuelnom šampionu Evrope Olimpijakosu, gde će najverovatnije biti bez Aleka Pitersa. Teško da je Pirej mesto za vađenje, posebno u ovom trenutku.

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Vašington 16/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99

/Klark 21 - Hifi 26/

Real Madrid - Fenerbahče 95:76

/Maledon 26 - Klajburn 21/

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama