Može li Marko Jevtović opet da zaustavi šampiona?

Za domaći tim standardno već nekoliko sezona igra nekadašnji fudbaler Partizana u dva mandata Marko Jevtović. Na prve dve utakmice u šampionatu je iskusni vezista bio rezerva, ali je onda se izborio za mesto startera na sedam mečeva. Konja će se boriti za opstanak. Posle lošeg niza konačno je pre pet dana slavila, i to na svom terenu protiv Genčlerbirligija.

18.00: (5,20) Konja (4,40) Galatasaraj (1,57)

Galatasaraj je loše startovao u Ligi šampiona, pa je meč sa Nemcima prioritetniji. Ipak, turski mediji najavljuju da bi Okan Buruk mogao da izvede na teren jače snage, sa Viktorom Osimenom i Rafaelom Leom u napadu.

Gosti će igrati bez kapitena Abdulkerima Bardakdžija koji ima suspenziju zbog kartona, dok se očekuje da Okan Buruk odmori krilnog napadača Bariša Alpera Jilmaza koji je rovit posle povrede mišića. Što se tiče domaćina, van stroja je kapiten Adil Demirbag zbog povrede.

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Konja je prople sezone pobedila Fenerbahče na svom terenu sa 2:0. Ima dve pobede u prethodna četiri meča nad Lavovima pred svojim navijačima, pa neće biti lako četvorostrukom uzastopnom šampionu da upiše nova tri boda i ostanu na čelu prvenstva Turske.

TURSKA 1 – 10. KOLO

Petak

18.00: (5,20) Konja (4,40) Galatasaraj (1,57)

Subota

11.30: (2,60) Erzrurum (3,50) Čorum (2,65)

14.00: (2,70) Kodžaeli (3.40) Rize (2,55)

17.00: (1,35) Fenerbahče (5,20) Geztepe (7,50)

Nedelja

11.30: (1,25) Amed (5,50) Ejup (11,0)

14.00: (1,80) Bašakšehir (4,00) Samsun (4,00)

14.00: (1,33) Trabzon (5,65) Gazijantep (7,30)

17.00: (5,30) Kašimpaša (4,30) Bešiktaš (1,57)

Ponedeljak

18.00: (2,75) Genčlerbirligi (3,35) Alanja (2,55)

***kvote su podložne promenama