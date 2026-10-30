Lids dodatno kvari raspoloženje Mančester Junajteda
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 13:27
Dominik Kalvert Luin kojeg su Crveni đavoli označili kao potencijalno, januarsko pojačanje, na pragu je potpisa novog ugovora na Eland roudu
Pre samo pola godine, delovalo je da Mančester Junajted ide uzlaznom putanjom. Majkl Kerik je preporodio ekipu, završio sezonu na trećem mestu i vratio Crvene đavole u Ligu šampiona. Međutim, u novoj sezoni, Junajted korača unatraške, rezultati su užasni, atmosfera na Old Trafordu turobna, a među vlasnicima, porodicom Glejzer i Džimom Retklifom postoji ozbiljno neslaganje.
Fale velikanu sa Teatra snova golovi. Ušao je u sezonu sa Benjaminom Šeškom kao jednim jedinim klasičnim špicem, a Slovenac je u prva dva i po meseca više u ambulanti nego na terenu. Stoga je Junajted, konstruišući plan za zimsku pojacu, kao potencijalno pojačanje u špicu, označio Lidsovu devetku Dominika Kalverta Luina (29) koji je četiri puta zatresao mrežu na osam ligaških nastupa.
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Kako stvari stoje, od selidbe iskusnog Engleza na Old Traford neće biti ništa. BBC Sport javlja da je Kalvert Luin čiji aktuelni ugovor ističe leta 2028. godine, na pragu potpisa produžetka saradnje sa Lidsom.
Povremeni reprezentativac Engleske se preselio na Eland roud leta 2025. godine nakon što je napustio Everton kao slobodan igrač. Od tada je odigrao 49 utakmica u dresu Jorkširaca uz 20 pogodaka i jednu asistenciju.
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Tomas Tuhel ga nije poveo na Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku, ali mu je dao šansu u septembarskom i oktobarskom prozoru Lige nacija gde je upisao jednocifren broj minuta u porazu od Španije i pobedi nad Češkom.