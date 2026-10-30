Lids dodatno kvari raspoloženje Mančester Junajteda

Pre samo pola godine, delovalo je da Mančester Junajted ide uzlaznom putanjom. Majkl Kerik je preporodio ekipu, završio sezonu na trećem mestu i vratio Crvene đavole u Ligu šampiona. Međutim, u novoj sezoni, Junajted korača unatraške, rezultati su užasni, atmosfera na Old Trafordu turobna, a među vlasnicima, porodicom Glejzer i Džimom Retklifom postoji ozbiljno neslaganje.

Fale velikanu sa Teatra snova golovi. Ušao je u sezonu sa Benjaminom Šeškom kao jednim jedinim klasičnim špicem, a Slovenac je u prva dva i po meseca više u ambulanti nego na terenu. Stoga je Junajted, konstruišući plan za zimsku pojacu, kao potencijalno pojačanje u špicu, označio Lidsovu devetku Dominika Kalverta Luina (29) koji je četiri puta zatresao mrežu na osam ligaških nastupa.