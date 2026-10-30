Veliki problem za Olimpijakos: Montero ozbiljno povređen, mora na artroskopiju

Međutim, novinar Konstantinos Melajes je za BIG4 izjavio.

"Montero ima povredu meniskusa kolena. Konzervativno lečenje za koje su se Olimpijakos i igrač dogovorili da primene nije dalo rezultate kakve su očekivali. Da budem jasan, ima poboljšanja, ali ne onoliko značajnog koliko bi želeli. Dominikanac bi, zbog svojih mladih godina, idealno želeo da izbegne artroskopiju. Logika nalaže da će konsultovati i svog ličnog lekara".

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Kako kaže, odluka će biti brzo donešena.

"Sigurno je, međutim, da će odluka biti doneta u narednim satima. Da li će nastaviti konzervativno uz posebno upravljanje minutažom igrača ili će ići na operaciju? Mislim da ćemo znati do nedelje. U suštini, to će biti artroskopija. Koleno će se očistiti i, u zavisnosti od toga šta hirurzi pronađu, biće odrađeno trajanje njegovog odsustva. Najbolji mogući scenario je da van terena bude mesec dana. To je najbolji scenario".

Cilj je da se Montero vrati do drugog kruga Evrolige, odnosno 20. kola.

"Zbog toga će odluka biti doneta uskoro kako bi, ukoliko se odluče za ovaj scenario, Montero sigurno bio na 100% u drugom krugu Evrolige. Podaci u ovakvim slučajevima se menjaju, jer klubovi često, zbog medicinske poverljivosti, pokušavaju da ograniče relevantne vesti".

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Lučić 12/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99

/Klark 21 - Hifi 26/

Real Madrid - Fenerbahče 95:76

/Maledon 26 - Klajburn 21/

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama