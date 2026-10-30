Doći će mejl i Feliks odlazi - Siti ili Junajted; Dortmund se ništa ne pita

Ono što je zanimljivo, zainteresovani klubovi mogu da je aktiviraju najkasnije do kraja juna meseca 2027; ukoliko se desi da taj rok prođe, Borusija može slobodno da pregovara o ceni tokom jula i avgusta, pri čemu ne treba očekivati da bi pristala na sumu manju od pomenutih 100.000.000.

Važno je napomenuti da tokom trajanja ugovora sa nemačkim klubom (do 2030. godine) izlazna klauzula ne važi u zimskim mesecima...

Kada je u pitanju leto 2028, ukoliko se desi da Nmeča do tada ostane na Vestfalenu (što je zaista malo verovatno), sporazumom je predviđeno da izlazna klauzula padne na 70.000.000 evra. I glavni hroničar dešavanja oko Dortmunda u listu Bild - Jerg Vajler, ne ostavlja mnogo dileme po pitanju sudbine trenutno najtraženijeg fudbalera Milionera. Štaviše, on je uveren u njegov skorašnji transfer.

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"Pre ili kasnije, Feliks Nmeča će sigurno završiti u Engleskoj. Tamo je prošao omladinsku školu, bio je u Mančester sitiju. Verujem da ga žele i Siti i Mančester junajted. Verujem da će naredne godine igrati za neki od tamošnjih klubova”, izjavio je Vajler u podkastu Dortmund Insider.

Činjenica da u ugovoru postoji izlazna klauzula olakšava posao - zainteresovani klub nema praktično ništa sa Borusijom. Dovoljno je da postigne sporazum sa igračem. Na to skreće pažnju Vajler...

"U fudbalskom biznisu to se, praktično, svodi na slanje imejla kojim se Dortmund obaveštava da je klauzula aktivirana. Čitav proces traje svega nekoliko minuta, nakon čega je transfer praktično završen”.