Doći će mejl i Feliks odlazi - Siti ili Junajted; Dortmund se ništa ne pita
Vreme čitanja: 3min | pet. 30.10.26. | 13:03
Novinar Bilda najavio veliki transfer
Vezista Borusije Dortmund - Feliks Nmeča (26), iza sebe ima izuzetnih godinu i po dana. Momak je od odlaska iz Volfzburga u leto 2023. ozbiljno napredovao i izrastao u jednog od najboljih manevarskih igrača na svetu, pa ne čudi što se već mesecima unazad spekuliše gde bi mogao da nastavi karijeru.
Letos se pominjalo interesovanje iz Engleske - Mančester junajted najčešće je dovođenj u vezu sa njim - čak je bilo reči bi obeštećenje moglo da ide preko 100.000.000 evra, međutim Bild je nedavno otkrio da u ugovoru nemačkog reprezentativca postoji izlazna klauzula postavljena na 80.000.000 evra.
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Ono što je zanimljivo, zainteresovani klubovi mogu da je aktiviraju najkasnije do kraja juna meseca 2027; ukoliko se desi da taj rok prođe, Borusija može slobodno da pregovara o ceni tokom jula i avgusta, pri čemu ne treba očekivati da bi pristala na sumu manju od pomenutih 100.000.000.
Važno je napomenuti da tokom trajanja ugovora sa nemačkim klubom (do 2030. godine) izlazna klauzula ne važi u zimskim mesecima...
Kada je u pitanju leto 2028, ukoliko se desi da Nmeča do tada ostane na Vestfalenu (što je zaista malo verovatno), sporazumom je predviđeno da izlazna klauzula padne na 70.000.000 evra. I glavni hroničar dešavanja oko Dortmunda u listu Bild - Jerg Vajler, ne ostavlja mnogo dileme po pitanju sudbine trenutno najtraženijeg fudbalera Milionera. Štaviše, on je uveren u njegov skorašnji transfer.
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"Pre ili kasnije, Feliks Nmeča će sigurno završiti u Engleskoj. Tamo je prošao omladinsku školu, bio je u Mančester sitiju. Verujem da ga žele i Siti i Mančester junajted. Verujem da će naredne godine igrati za neki od tamošnjih klubova”, izjavio je Vajler u podkastu Dortmund Insider.
Činjenica da u ugovoru postoji izlazna klauzula olakšava posao - zainteresovani klub nema praktično ništa sa Borusijom. Dovoljno je da postigne sporazum sa igračem. Na to skreće pažnju Vajler...
"U fudbalskom biznisu to se, praktično, svodi na slanje imejla kojim se Dortmund obaveštava da je klauzula aktivirana. Čitav proces traje svega nekoliko minuta, nakon čega je transfer praktično završen”.
Podsećanja radi, braća Nmeča (stariji je Lukas, 27 godina) prošla su kompletnu omladinsku školu Mančester Sitija. I jedan i drugi proveli su u tom klubu više od 10 godina. Njihova priča veoma je interesantna. Mlađi Feliks značajno se sporije razvijao i niko nije verovao da bi mogao da napravi ozbiljnu karijru. Stigao je u Volfzburg leta 2021. na konto starijeg brata. Vukovi su hteli Lukasa, platili ga 8.000.000 evra, a onda su onako 'usput' pokupili i Feliksa, kao 'prikolicu', jer je to bio Lukasov uslov da potpiše. Niko od tog momka ništa nije očekivao, imao je 20 godina i tek sedamdesetak minuta seniorskog fudbala; u prvoj sezoni šansu je dobijao na kašičicu (samo jednom starter), da bi se od oktobra 2022. sve u njegovom i životu njegovog brata okrenulo za 180 stepeni. Lukas se povredio i dugo ga nije bilo, dok je Feliks postao standardan i počeo 'da cveta'.
Kakve je partije pružao najbolje govori to što ga je Borusija prepoznala kao idealnu zamenu za Džuda Belingema i pazarila ga za 30.000.000 evra. Sada će očigledno ozbiljno i da zaradi od njega...
BUNDESLIGA – 8. KOLO
Petak
20.30: (3,05) Elverzberg (4,10) Majnc (2,10) - MOZZART RELAX
Subota
15.30: (2,90) Augzburg (3,90) Frajburg (2,20) - MOZZART RELAX
15.30: (2,00) Borusija Menhengladbah (4,10) Paderborn (3,25) - MOZZART RELAX
15.30: (1,80) Bajer Leverkuzen (4,40) Štutgart (3,60) - MOZZART RELAX
15.30: (3,70) Šalke (4,20) RB Lajpcig (1,82) - MOZZART RELAX
15.30: (2,70) Verder (3,80) Hofenhajm (2,35) - MOZZART RELAX
18.30: (1,35) Bajern Minhen (5,40) Borusija Dortmund (7,25) - MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,60) Union Berlin (3,60) Keln (2,55) - MOZZART RELAX
17.30: (1,62) Ajntraht Frankfurt (4,40) Hamburger (4,70) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama