BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

DINAMO DREZDEN – GROJTER FIRT (tip 1, kvota 2,00) – početak 18.30

Dinamo Drezden na svom terenu bi igrao ulogu blagog favorita u okršaju sa Grojter Firtom, da nije poslednji na tabeli… Vi kažete kec na domaćina, jer nosi privlačnu kvotu 2,00. Drezdenov tim računa na vrelu atmosferu i podršku svojih navijača kako bi nametnuo ritam od samog starta, dok gosti stižu sa namerom da prekinu nalet domaćeg sastava, jer oni su ipak deveti na tabeli Cvajte.

TULUZ – STRAZBUR (tip 1, kvota 2,25) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Domaći tim na svom terenu želi brzi oporavak nakon neuspeha protiv Marselja i proboj ka gornjem delu tabele. Gosti stižu puni samopouzdanja posle ubedljivog trijumfa nad Oserom od 5:1, ali sa imperativom da konačno poprave bled učinak na gostujućim terenima ove sezone. Budući da su rivali bodovno poravnati, očekuje se velika i neizvesna borba za svaki pedalj terena.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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KARABAG – TURAN (tip 1, kvota 1,70) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Karabag ulazi u ovaj meč sa ulogom favorita, rešen da pred svojim navijačima opravda kvalitet i napadne pra dva mesta na tabeli. Turan ove sezone beleži odlične rezultate i nalazi se u samom vrhu, ali tradicija i iskustvo Karabaga na domaćem terenu daju veliku prednost ekipi iz Agdama na ovom susretu. Očekuje se maksimalna mobilizacija domaćeg tima od samog starta, jer potsetimo razlika među rivalima trenutno je samo jedan bod.

HAMBURGER – MENHENGLADBAH (tip 1, kvota 2,35) – početak 20.30 MOZZART RELAX

Domaćin pred svojim navijačima očajnički traži prekid serije od dva uzastopna neuspeha, oslanjajući se na tradiciju pošto na svom stadionu ne zna za poraz od ovog rivala već skoro deceniju. Gosti iz Menhengladbaha stižu sa samog dna tabele i opterećeni kadrovskim problemima, ali sa jasnim motivom da poprave katastrofalan učinak na strani. Očekuje se izuzetno borben meč timova kojima su bodovi za beg iz opasne zone preko potrebni.

NEFČI – KAPAZ (tip 1, kvota 1,40) – početak 17.00

Tim iz Bakua želi da iskoristi prednost domaćeg terena i kvalitetniji igrački kadar kako bi upisao sigurne bodove, dok autsajder Kapaz u ovaj meč ulazi sa nadom da defanzivnim blokom može da izbegne poraz. Ipak, tradicija međusobnih okršaja apsolutno je na strani Nefčija, pa bi sve osim rutinskog trijumfa domaćeg sastava bilo ravno čudu nad čudima.

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