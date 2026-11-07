BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

NOTINGEM FOREST – MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,72) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Građani su u seriji od dva poraza, pa su prepustili čelo šampionu Arsenalu. I Šumari su u užasnoj formi, a klupa Olivera Glaznera se opasno ljulja. Prošle sezone je Siti pobedio u Notingemu sa 2:1. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

DORTMUND – ELVERZBERG (tip 1, kvota 1,35) – početak 15.30 MOZZART RELAX

Tim Nika Kovača je odličan ove sezone. Odoleo je pre sedam dana u Minhenu protiv Bajerna (2:2), a dobijen je i Betis u Ligi šampiona na svom terenu. Na svom terenu Milioneri imaju u Bundesligi tri pobede i remi, bez poraza.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

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MAJNC – BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 1,28) – početak 15.30 MOZZART RELAX

Kada igraju ova dva tima dolazi veliki broj golova. Na čak 18 vezanih utakmica je bilo 3+. Bavarci su prošle sezone pobedili u Majncu sa 4:3. Bajern je pre četiri dana pobedio Atletiko u Madridu sa 2:0. I dalje nema na klupu tima iz Monhena i bolesnog stratega šampiona Nemačke Vensana Kompanija.

VALENSIJA – REAL MADRID (tip 2, kvota 1,27) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Odlična forma Reala, čak sedma vezanih pobeda. Valensija je i dalje u opasnoj zoni, tim Havijera Agirea će i ove sezone grčeviti da se bori za ostanak. Real diše za vratom Barseloni i Atletiku, vodećim ekipama Primere.

ROMA – SASUOLO (tip 1, kvota 1,27) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Vučica je ove sezone odlična u Seriji A, bez poraza je, sa sedam pobeda i tri remija i diše za vratom iznenađujućem lideru, Laciju. Kapitensku traku za Sasuolo nosiće nekadašnji srpski reprezentativac Nemanja Matić. Opširniju najavu meča koji se igra na Olimpiku pročitajte OVDE.

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