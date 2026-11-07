Vildoza prošao bez preloma šake, propušta Studentski centar

Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 12:27
Argentinac u redovima Partizana dobio jak udarac na meču protiv Makabija
Mnogo je bilo razloga za veliko zadovoljstvo u petak uveče za sve navijače Partizan Mozzart Beta. Ekipa je delovala moćno na parketu i ubedljivo preslišala Makabi, ali u Humskoj ne može sve da bude potpuno idealno. Sve zbog neugodne povrede Luke Vildoze!
Argentinski virtuoz u crno-belom dresu dobio je izuzetno jak udarac u šaku tokom prvog poluvremena, nakon čega se više nije vraćao na parket Beogradske arene. Mnogi su se među navijačima odmah ozbiljno zabrinuli da je u pitanju samo još jedna teža povreda u nizu kada je Partizan u pitanju, pošto protiv izraelskog velikana u sastavu već nije bilo Dereka Vilisa, Tonjea Džekirija, ali ni Kevarijusa Hejsa.
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Ipak, prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, situacija nije toliko kritična! Naime, organizator igre prošao je bez preloma šake, iako je u prvim momentima postojala ozbiljna bojazan. Vildoza je sinoć hitno podvrgnut snimanju magnetnom rezonancom koja je potvrdila da nema nikakvog preloma kosti, dok je jutrošnji ultrazvuk pokazao da je u pitanju hematom.
Ono što je u ovom trenutku potpuno jasno jeste da će Vildoza sigurno preskočiti duel protiv Studentskog centra u nedelju u okviru ABA lige, a ostaje da se vidi kako će se situacija razvijati za naredni evropski okršaj, pošto Partizan već u sredu u Beogradu dočekuje ekipu Baskonije.
Nema sumnje da bi novi izostanak bio žestok udarac za rotaciju trenera Đoana Penjaroje, jer je teško očekivati da će se pomenuti Vilis, Džekiri i Hejs u potpunosti oporaviti do srede. Ako se na sve to doda i peh igrača na spoljnoj liniji, jasno je da će ostali morati da ponesu još veći teret. Na sreću crno-belih, Partizan u ovom trenutku ima širinu u bekovskoj liniji — od Karlika Džonsa, Alesandra Pajole, razigranog Itana Tompsona i Antonija Rivsa, pa sve do Kajla Olmana koji je protiv Makabija odmarao odlukom trenera, pa će mu predstojeći izazovi biti idealna prilika da preuzme veću odgovornost.