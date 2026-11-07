Vildoza prošao bez preloma šake, propušta Studentski centar

Ipak, prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, situacija nije toliko kritična! Naime, organizator igre prošao je bez preloma šake, iako je u prvim momentima postojala ozbiljna bojazan. Vildoza je sinoć hitno podvrgnut snimanju magnetnom rezonancom koja je potvrdila da nema nikakvog preloma kosti, dok je jutrošnji ultrazvuk pokazao da je u pitanju hematom.

Ono što je u ovom trenutku potpuno jasno jeste da će Vildoza sigurno preskočiti duel protiv Studentskog centra u nedelju u okviru ABA lige, a ostaje da se vidi kako će se situacija razvijati za naredni evropski okršaj, pošto Partizan već u sredu u Beogradu dočekuje ekipu Baskonije.

Nema sumnje da bi novi izostanak bio žestok udarac za rotaciju trenera Đoana Penjaroje, jer je teško očekivati da će se pomenuti Vilis, Džekiri i Hejs u potpunosti oporaviti do srede. Ako se na sve to doda i peh igrača na spoljnoj liniji, jasno je da će ostali morati da ponesu još veći teret. Na sreću crno-belih, Partizan u ovom trenutku ima širinu u bekovskoj liniji — od Karlika Džonsa, Alesandra Pajole, razigranog Itana Tompsona i Antonija Rivsa, pa sve do Kajla Olmana koji je protiv Makabija odmarao odlukom trenera, pa će mu predstojeći izazovi biti idealna prilika da preuzme veću odgovornost.