Blindiran još jedan talenat: Šarić u Zvezdi do 2031.

Crvena zvezda radi punom parom kada su u pitanju potpisi višegodišnjih ugovora za mlade i najtalentovanije igrače. Nedavno su do 2031. godine nove ugovore potpisali standardni fudbaleri i trenutno nezamenjivi kod Alberta Rijere - Stefan Gudelj i Matej Gaštarov, da bi odbah posle njih i 17-godišnji štoper Strahinja Baucal produžio saradnju sa crveno-belima do 2029. godine.

Sada je ugovor do 2031. godine produžio i talentovani 18-godišnji vezni fudbaler, Dimitrije Šarić.

"Presrećan sam što sam potpisao novi ugovor. Ovo je dokaz da klub veruje u mene i nadam se da ću u budućnosti opravdati očekivanja. Prezadovoljan sam. U klubu sam već osam godina, od malih nogu sam tu i prošao sam sve selekcije. Stvarno mi je velika čast što sam deo prvog tima. O tome sam sanjao kao mali i sada se to ostvaruje", rekao je Šarić.