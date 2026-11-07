Blindiran još jedan talenat: Šarić u Zvezdi do 2031.
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 12:24
Mladi vezni fudbaler produžio saradnju na još pet godina
Crvena zvezda radi punom parom kada su u pitanju potpisi višegodišnjih ugovora za mlade i najtalentovanije igrače. Nedavno su do 2031. godine nove ugovore potpisali standardni fudbaleri i trenutno nezamenjivi kod Alberta Rijere - Stefan Gudelj i Matej Gaštarov, da bi odbah posle njih i 17-godišnji štoper Strahinja Baucal produžio saradnju sa crveno-belima do 2029. godine.
Sada je ugovor do 2031. godine produžio i talentovani 18-godišnji vezni fudbaler, Dimitrije Šarić.
"Presrećan sam što sam potpisao novi ugovor. Ovo je dokaz da klub veruje u mene i nadam se da ću u budućnosti opravdati očekivanja. Prezadovoljan sam. U klubu sam već osam godina, od malih nogu sam tu i prošao sam sve selekcije. Stvarno mi je velika čast što sam deo prvog tima. O tome sam sanjao kao mali i sada se to ostvaruje", rekao je Šarić.
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Dimitrije Šarić je dete Crvene zvezde, čije je prošao sve mlađe kategorije, sve do debija za seniorski tim prošle sezone, kada je igrao protiv Mladosti iz Lučana. Ove sezone odigrao je tri utakmice za Crvenu zvezdu i postigao je dva gola. Prvi put se u crveno-belom dresu u strelce upisao protiv Vojvodine, da bi mrežu zatresao i protiv Čukaričkog.
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Posebno je blistao prošle sezone u omladinskom timu, sa kojim je igrao i Ligu šampiona, a i ove sezone igra u elitnom takmičenju. Podsećamo, Crvena zvezda je u dvomeču izbacili slovenački Bravo u pretposlednjem kolu kvalifikacijama sa dve pobede od po 1:0, dok će za ulazak u elitu igrati protiv austrijskog Salcburga.
Šarić je u poslednjih šest meseci napravio velike stvari.
"Iskreno, nikad boljih šest meseci za mene. Liga šampiona za omladince, golovi, asistencije, stvarno neverovatno. Zatim debi i posle pripreme. Posle se desila i ta povreda, ali vratio sam se i nastavio dalje. Hteo bih pre svega da se zahvalim celom klubu na novom ugovoru. Nadam se da ću u narednom periodu dobiti još više šansi u prvom timu i opravdati poverenje".
Imao je poruku za mlade igrače iz Omladinske škole.
"Želim da što više pomognem ekipi, da zabeležim što više utakmica u prvom timu, napredujem iz dana u dan i budem sve bolji, a timski cilj je, naravno, titula. Mlađim igračima bih poručio da veruju u svoje snove, da veruju u sebe i da slušaju trenere u Omladinskoj školi jer im oni žele dobro. Siguran sam da će uz pravi rad doći do prvog tima", kaže Šarić.