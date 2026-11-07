Kako bez Viktora Osimena protiv hita turskog šampionata?
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 12:14
Nigerijac je operisan i neće ga biti na terenu u narednom periodu. U Istanbul dolazi drugoplasirani Amed (17.00) u velikom derbiju 11. kola. Rafa Leao se nije proslavio zasad u taboru Lavova
Galatasaraj je lider, najveći favorit da peti put u nizu stigne do titule u Turskoj, ali malo ko je očekivao da će posle više od četvrtine šampionata na drugoj poziciji da bude novajlija Amed. Ispred je Trabzona, Bešiktaša, Fenerbahčea, ekipa od kojih se letos očekivalo da mogu da priprete Lavovima iz Istanbula.
Upravo će dve najbolje ekipe u Turskoj posle 10 kola da danas (17.00) ukrste koplja u Istanbulu. Galatasaraj je u dobrom ritmu, pre četiri dana je pobedio Štutgart u Ligi šampiona sa 2:0 i zadržao šanse da se nađe u nokaut fazi.
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Tim Okana Buruka je vezao četiri pobede, dok Amed ne popušta, ima tri pobede u nizu, a sa 25 golova je najefikasniji tim u šampionatu, s pogotkom više od Fenera, a dva od šampiona.
17.00: (1,40) Galatasaraj (5,00) Amed (6,50)
Loša vest za Galatu je da se najbolji igrač Viktor Osimen povredio protiv Štutgarta. Šampion Turske je potvrdio da je Nigerijac operisan, bez pojedinosti o kakvoj je povredi reč.
“Stanje našeg igrača biće praćeno svakodnevno, a njegovo lečenje se nastavlja pod nadzorom medicinskog tima našeg kluba. Osimenu želimo brzi oporavak”, saopštio je tim iz Istanbula.
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Protiv Štutgarta je blistao mladi Rus Aleksej Batrakov koji je postigao dva gola. Portugalac, veliko letnje pojačanje iz Milana, Rafael Leao, nije opravdao, zasad, poverenje uprave Lavova. Samo gol na sedam prvenstvenih utakmica, pa je u poslednje vreme često na klupi. Portugalac je bio starter samo na jednom od poslednja tri meča, ali sada se očekuje da zauzme mestu u prvih 11.
Osim Osimena, šampin će biti bez pomoći suspendovanog zbog crvenog kartona Abdulkerima Bardakčija. Gosti će biti lišeni pomoći napadača Samjuela Baleta koji je takođe van stroja zbog isljučenja u meču sa Ejupom.
TURSKA 1 – 11. KOLO
Petak
Gazijantep – Kasimpaša 0:2 (0:2)
/Hajradinović 3, Benedičak 21pen/
Subota
Ejup – Kodžaeli u toku
14.00: (2,25) Samsun (3,60) Konja (3,05)
17.00: (1,95) Geztepe (3,90) Bašakšehir (3,50)
17.00: (1,40) Galatasaraj (5,00) Amed (6,50)
Nedelja
11.30: (1,92) Rize (3,70) Erzurum (3,80)
14.00: (4,20) Čorum (4,30) Fenerbahče (1,75)
16.30: (4,90) Alanja (4,30) Trabzon (1,62)
19.00: (1,17) Bešiktaš (6,50) Genčlerbiriligi (16,0)
***kvote su podložne promenama