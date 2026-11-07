Kako bez Viktora Osimena protiv hita turskog šampionata?

Tim Okana Buruka je vezao četiri pobede, dok Amed ne popušta, ima tri pobede u nizu, a sa 25 golova je najefikasniji tim u šampionatu, s pogotkom više od Fenera, a dva od šampiona.

17.00: (1,40) Galatasaraj (5,00) Amed (6,50)

Loša vest za Galatu je da se najbolji igrač Viktor Osimen povredio protiv Štutgarta. Šampion Turske je potvrdio da je Nigerijac operisan, bez pojedinosti o kakvoj je povredi reč.

“Stanje našeg igrača biće praćeno svakodnevno, a njegovo lečenje se nastavlja pod nadzorom medicinskog tima našeg kluba. Osimenu želimo brzi oporavak”, saopštio je tim iz Istanbula.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

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Protiv Štutgarta je blistao mladi Rus Aleksej Batrakov koji je postigao dva gola. Portugalac, veliko letnje pojačanje iz Milana, Rafael Leao, nije opravdao, zasad, poverenje uprave Lavova. Samo gol na sedam prvenstvenih utakmica, pa je u poslednje vreme često na klupi. Portugalac je bio starter samo na jednom od poslednja tri meča, ali sada se očekuje da zauzme mestu u prvih 11.

Osim Osimena, šampin će biti bez pomoći suspendovanog zbog crvenog kartona Abdulkerima Bardakčija. Gosti će biti lišeni pomoći napadača Samjuela Baleta koji je takođe van stroja zbog isljučenja u meču sa Ejupom.

TURSKA 1 – 11. KOLO

Petak

Gazijantep – Kasimpaša 0:2 (0:2)

/Hajradinović 3, Benedičak 21pen/

Subota

Ejup – Kodžaeli u toku

14.00: (2,25) Samsun (3,60) Konja (3,05)

17.00: (1,95) Geztepe (3,90) Bašakšehir (3,50)

17.00: (1,40) Galatasaraj (5,00) Amed (6,50)

Nedelja

11.30: (1,92) Rize (3,70) Erzurum (3,80)

14.00: (4,20) Čorum (4,30) Fenerbahče (1,75)

16.30: (4,90) Alanja (4,30) Trabzon (1,62)

19.00: (1,17) Bešiktaš (6,50) Genčlerbiriligi (16,0)

***kvote su podložne promenama