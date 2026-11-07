Hifi se iz Istanbula vratio sa MVP nagradom

Sve je bilo kako treba kada je Hifi u pitanju, pošto je jednostavno bio nezaustavljiv. Za dva poena šutirao je 6/9, za tri 3/5, dok je sa linije slobodnih bacanja bio nepogrešiv (7/7). Izborio je i sedam faulova, što mu je donelo indeks korisnosti 39, najbolji u ovom kolu. Prvi put u karijeri poneo je priznanje za MVP-ja kola, a postao je treći košarkaš Pariza kojem je to pošlo za rukom, posle Ti Džeja Šortsa, koji je nagradu osvojio četiri puta, uz priznanje za najkorisnijeg igrača plej-ina 2025. godine i Džastina Robinsona.

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Elajdža Brajant iz Hapoela iz Tel Aviva imao je indeks korisnosti 35 u porazu svog tima od Barselone na domaćem terenu (90:93). Bio je najefikasniji u svojoj ekipi sa 25 poena, uz šut za dva 5/7, za tri 1/3 i sa linije penala 12/12. Dodao je tri skoka i asistenciju, a iznudio je čak 12 faulova, što je novi rekord Evrolige u ovoj sezoni.

Ostin Vajli iz Bajerna ostvario je indeks korisnosti 32 u pobedi minhenskog tima na gostovanju Asvelu (99:95). Utakmicu je završio sa 22 poena, devet skokova, dve asistencije i tri blokade. Za dva poena pogodio je osam od devet pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja imao učinak 6/8. Izborio je i četiri faula.

Kendrik Nan iz Panatinaikosa, sa indeksom korisnosti 31, i njegov saigrač Matijas Lesor, koji je stigao do 30, zaokružili su najbolje individualne učinke 10. kola. Nan je predvodio atinski tim do pobede nad Real Madridom u gostima posle produžetka (115:112), sa 33 poena za manje od 24 minuta na parketu. Imao je savršen učinak za dva poena (8/8) i sa linije penala (8/8), uz tri pogođene trojke iz pet pokušaja. Lesor je upisao 20 poena, devet skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte. Za dva poena šutirao je 8/10, a slobodna bacanja izvodio je bez greške (4/4).