Itan Tompson se našao na spisku Portorika u novembru, Partizan nema nameru da ga pušta
Vreme čitanja: 4min | sub. 07.11.26. | 12:11
Nacionalni tim Portorika svrstao Itana Tompsona na spisak igrača za duele protiv Paname i Urugvaj
Navijači Partizana Mozzart Bet najzad su u petak uveče mogli da budu u potpunosti prezadovoljni izdanjem Itana Tompsona! Bek crno-belih u potpunosti je opravdao poverenje i pokazao zašto je doveden u Beograd. Demonstrirao je kakvu meku ruku poseduje i sa pet pogođenih trojki izrastao u jednog od najzaslužnijih pojedinaca za veliku pobedu kluba iz Humske u 10. kolu Evrolige protiv Makabija.
Međutim, vrhunska predstava na parketu nije bila jedina vest vezana za Itana Tompsona koja je podigla prašinu! Naime, sjajni bek se našao na zvaničnom spisku reprezentacije Portorika za predstojeće kvalifikacione prozore koji se igraju krajem novembra.
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Tompson je bez ikakve dileme jedan od ključnih, ako ne i najbolji igrač tamošnje nacionalne selekcije. Bio je prvi strelac tima u prošlim reprezentativnim akcijama tokom avgusta, a sada se njegovo ime ponovo našlo na spisku selektora za izuzetno važne mečeve protiv Paname i Urugvaja, zakazane za 27. i 30. novembar.
Dovoljno je samo baci pogled na zgusnuti kalendar Evrolige pa da postane jasno u kakvom se problemu nalazi Partizan Mozzart Bet. Izabranici Đoana Penjaroje 25. novembra gostuju u Dubaiju u okviru 14. kola elitnog takmičenja, pa je fizicki apsolutno nemoguće da Tompson bude na raspolaganju crno-belima na Bliskom istoku i samo 48 sati kasnije zaigra na drugom kraju planete protiv Paname!
Zato se postavlja vrlo jednostavno pitanje — da li će Partizan Mozzart Bet uopšte pustiti svog igrača da napusti tim i priključi se nacionalnom timu Portorika u jeku sezone?
Prema još uvek nezvaničnim informacijama Mozzart Sporta, klub iz Humske nema nikakvu nameru da se odrekne usluga svog razigranog beka u izuzetno bitnom trenutku sezone! Itan Tompson ostaje u Beogradu i biće isključivo posvećen pripremi paklenog gostovanja u Dubaiju.