Itan Tompson se našao na spisku Portorika u novembru, Partizan nema nameru da ga pušta

Navijači Partizana Mozzart Bet najzad su u petak uveče mogli da budu u potpunosti prezadovoljni izdanjem Itana Tompsona! Bek crno-belih u potpunosti je opravdao poverenje i pokazao zašto je doveden u Beograd. Demonstrirao je kakvu meku ruku poseduje i sa pet pogođenih trojki izrastao u jednog od najzaslužnijih pojedinaca za veliku pobedu kluba iz Humske u 10. kolu Evrolige protiv Makabija.

Međutim, vrhunska predstava na parketu nije bila jedina vest vezana za Itana Tompsona koja je podigla prašinu! Naime, sjajni bek se našao na zvaničnom spisku reprezentacije Portorika za predstojeće kvalifikacione prozore koji se igraju krajem novembra.