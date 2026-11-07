Subota u Seriji A: Roma bi što pre da zaboravi Mančester, povreda Svilara poremetila Vučicu

Na Tardiniju se igra derbi Emilije između Parme i Bolonje. Dva tima prolaze kroz berićetnu fazu nakon katastrofalnog početka sezone. Promene na klupi dva tima i dolazak Đilardina, odnosno Paladina, dali su željene rezultate. Domaćin je na poslednje dve utakmice uknjižio četiri boda, a gosti su na prethodnih pet mečeva zabeležili četiri pobede i poraz od Intera.

Frozinone gostuje Kaljariju, koji se nalazi mnogo više u rezultatskoj krizi nego u padu forme. Sardi su nanizali četiri poraza u Seriji A, od kojih su poslednja dva stigla na Olimpijskom stadionu protiv Rome i Lacija. Na drugoj strani, Frozinone je u velikom zaletu, ali su u prethodnom kolu do kraja godine izgubili najboljeg igrača, uz golmana Palmizanija, centarfora Rajmonda.

ROMA - SASUOLO (20.45)

Đan Pjero Gasperini je pravio greške u ovoj sezoni u Ligi šampiona, ali je u Seriji A bio gotovo besprekoran. Uz sedam pobeda stigla su i tri remija protiv Koma (više od pola sata je Roma igrala sa igračem manje), Napolija i Intera. Uz to, Roma je postala mašina za davanje golova, o čemu svedoči i oreol najefikasnijeg tima u Seriji A, pozicija koju već godinama ima tim Intera. Inače, poslednji tim koji je realizovao 28 ili više golova u Seriji A u prvih deset kola bila je Atalanta Đan Pjera Gasperinija u sezoni 2019/2020.

Dodatni kvalitet Rome je diversifikacija strelaca. S jedne strane, Malen je najefikasniji napadač u pet najjačih liga Evrope sa 22 gola u 2026. godini, čak ni Hari Kejn i Mbape nisu toliko puta zatresli mrežu, a s druge je svoje ime na listu strelaca upisalo, pored Holanđanina, još 11 fudbalera Rome.

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Međutim, odsustvo prvog golmana Svilara i pad forme Đanluke Mančinija značajno su doprineli da Romina odbrana postane prilično porozna, toliko da ponekad liči na švajcarski sir.

Dok je Svilar bio na golu, Rimljani praktično nisu primali golove, a bez njega je na poslednjih sedam mečeva, u Ligi šampiona i Seriji A, Roma primila 14 pogodaka, ili dva po meču, previše za tim sa ambicijama da se bori za skudeto i da stigne barem do osmine finala Lige šampiona.

Sasuolo se nalazi u veoma nezgodnoj poziciji. Posle vrlo solidnog starta, tim iz Emilije imao je vrtoglav rezultatski pad. Neko malo u šali, a malo u zbilji podseća da su od momenta kada je Alberto Akvilani označen kao prirodni naslednik Seska Fabregasa na klupi Koma, Akvilanijeva i Sasuolova kola krenula nizbrdo.

Za Akvilanija će večerašnji meč imati specifičnu težinu jer prvi put dolazi kao protivnik u ulozi trenera na megdan Romi, klubu za koji navija od kada zna za sebe, u kome je ponikao, debitovao i afirmisao se u Seriji A.

„Utakmica protiv Rome je kao osvajanje Everesta“, slikovito se izrazio trener Sasuola, ističući snagu Rimljana i pored velikog broja igrača koji nisu na raspolaganju Gasperiniju.

Podsetimo, Roma i dalje ne može da računa na prva dva golmana, Svilara i Golinija, zbog povreda i posledično će Vaskez ponovo stati između stativa protiv Sasuola. Na listi povređenih su i dalje Dibala i Pelegrini, a njima se dodao i Renš. Dobra vest za Romu je oporavak Konea, koji će biti na klupi večeras ispod tribine Monte Mario na Olimpiku.

Ali, nije samo Roma u problemima sa povređenim igračima, ima ih i to još više Sasuolo. Posebno je problematična nova povreda Berardija. Osim kapitena Sasuola, u Emiliji su zbog zdravstvenih problema ostali Lejsen, Volpato, Berardi, Kone, Skjelerup, Boloka i Pas.

Statistika kaže da Sasuolo retko pobeđuje Romu, samo dva puta u prethodna 24 okršaja, od kojih je jedna pobeda zabeležena i u Rimu. Ipak, Sasuolo i ne gubi tako lako od Rimljana na Olimpiku, budući da je na polovini mečeva, od 12, izbegao poraz: šest pobeda Rome, pet remija i jedna pobeda Sasuola.

U odsustvu Berardija kapitensku traku Sasuola nosiće Nemanja Matić, bivši igrač Rome.

ROMA 3-4-2-1: Vaskez - Gilardi, Endika, Ermoso - Molina, Kristante, De Ron, Vesli - Sule, Mora - Malen.

SASUOLO 4-3-3: Turati - Valukijevič, Ćaleta-Car, Idzes, Doig - Torstved, Matić, Bakola - Domingez, Espozito, Laurijente.



PARMA - BOLONJA (18.00)

Pred derbi sa Bolonjom, fudbaleri Parme i trener Đilardino imali su lepo iznenađenje: u posetu im je došao Klaudio Tafarel, čuvar mreže legendarnog tima Parme iz devedesetih godina prošlog veka. Pobeda nad Atalantom u Bergamu podigla je moral igračima Parme i sa mnogo više samopouzdanja dočekuju Bolonju, i pored toga što su svesni da su pokrajinski rivali jači. Bolonja živi magični sportski momenat. Rodni grad novog svetskog prvaka u Formuli 1, Kimija Antonelija, praktično živi na krilima najmlađeg šampiona u istoriji najbržeg cirkusa na svetu i na tom talasu su i igrači Rafaela Paladina. Plus, u poslednjih par nedelja, osim pobeda, stizale su i sjajne vesti iz ambulante, budući da su jedan po jedan igrač Bolonje napuštali spisak povređenih fudbalera.

Paladino će biti na slatkim mukama da odredi startnu formaciju jer će, samo u napadu, moći da računa na Bernardeskija, Orsolinija, Odgarda, Dovbika, Pikolija, Mbangulu i Kambijagija. Sedam igrača za tri mesta u trozubnoj ofanzivnoj liniji.

Ni Parma ne može da se žali na broj povređenih igrača, za razliku od većine timova Serije A. Đilardino ima sve igrače na prozivci osim Bernabea i Drobniča.

Parma je dobila dva od tri poslednja emilijanska derbija, ali je zato Bolonja na prethodnih sedam gostovanja na Tardiniju zabeležila samo jedan poraz, uz tri pobede i tri remija.

PARMA 3-5-2: Dafara - Delprato, Trojilo, Endiaje - Britšgi, Fabijan, Sijero, Kejta, Valeri - Romero, Lontani.

BOLONJA 3-4-3: Skorupski - Darmjan, Kazale, Teat - Amondarain (Zortea), Pobega, Ferguson, Miranda - Bernardeski, Odgard, Kambijagi.

KALJARI - FROZINONE (15.00)

Kalendar je hteo da Kaljari igra u krugu od deset dana sa sva tri tima iz pokrajine Lacio. Nakon rimskih klubova na Olimpiku, Sardi će ukrstiti koplja sa najprijatnijim iznenađenjem šampionata, uz Lacio, Frozinoneom. Do pre pet kola Kaljari je takođe bio u tom društvu timova koji su ostvarili rezultate iznad očekivanja, ali je onda došlo do pada, ne toliko igre koliko rezultata.

Tačno je da Frozinoneu nedostaje golgeter tima Rajmondo, ali je Kaljari u daleko nepovoljnijoj poziciji jer trener Fabio Pizakane nema na raspolaganju šestoricu povređenih fudbalera, među kojima je i centarfor Enzola, koji je pokazao znake buđenja na prethodna dva meča sa Romom i Lacijom. Pored Enzole, meč na tribinama Domusa gledaće i Feliči, Idrisi, Fadera, Aurelio i Mina, dok je Obert suspendovan zbog kartona.

Pizakane je najavio povratak u startnu formaciju Mendija, koji je izgubio status startera u napadu, ali mu je povreda Enzole omogućila novu priliku.

Trener gostiju Alvini sledi staro pravilo: tim koji pobeđuje se ne menja, tako da bi ovog popodneva samo rumunski napadač Briligea trebalo da bude novina, ali samo zato što je Rajmondo povređen.

Kaljari je na poslednja dva meča na svom stadionu sa Frozinoneom ostvario dve pobede, međutim, tim sa Sardinije ne može da se pohvali učinkom protiv timova povratnika ili debitanata u Seriji A. Na prethodnih sedam mečeva protiv novajlija ostvarili su samo jednu pobedu, uz četiri poraza i dva remija.

Kuriozitet je da je Frozinone tim koji je postigao najviše golova u prvih 45 minuta, čak 14, od kojih deset u prvih pola sata igre. Pažnja i na Đakoma Kaloa. Iskusni vezni igrač je redovno tresao mrežu na prethodna četiri nastupa u Seriji A i ako zatrese danas mrežu protiv Kaljarija, ući će u društvo sa Kopmejnersom i Mhitarjanom, jedinom dvojicom veznih igrača koji su na pet vezanih susreta u Seriji A postizali golove u poslednjih deset godina.

KALJARI 4-3-2-1: Kaprile - Ze Pedro, Dejola Kofler, Rodrigez - Romano, Vinks, Adopo - Trepi, Maldini - Mendi.

FROZINONE 4-2-3-1: Palmizani - Ojono, Kalvani, Čitadini, Brakalja - Kalo, Mazini - Geđemis, Šmid, Kvernadze - Briligea.

SERIJA A - 11. KOLO

Petak

Venecija - Udineze 2:1 (0:0)

/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/

Subota

15.00: (2,95) Kaljari (4,00) Frozinone (2,15) MOZZART RELAX

15.00: (1,72) Torino (3,90) Leče (4,50) MOZZART RELAX

18.00: (4,80) Parma (3,70) Bolonja (1,70) MOZZART RELAX

20.45: (1,25) Roma (5,80) Sasuolo (10,5) MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (2,25) Napoli (3,70( Lacio (2,95) MOZZART RELAX

15.00: (3,20) Monca (4,10) Atalanta (2,05) MOZZART RELAX

15.00: (4,70) Đenova (3,70) Milan (1,72) MOZZART RELAX

18.00: (1,90) Inter (4,00) Komo (3,50) MOZZART RELAX

20.45: (3,30) Fjorentina (4,00) Juventus (2,05) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama