Musajev pred moskovskim izazovom, Igdisamova ne zanima kriza Krasnodara

Čini se da su u upravi dugo razmatrali šta da urade. Ipak, neočekivan poraz od Rodine (2:1), učinio je da se odluče da upale alarm, jer je Krasnodar praktično bez pobede ove jeseni.

Poslednju pobedu u prvenstvu kod kuće ostvarili su 29. avgusta protiv Rostova (1:0). Od tada, nemaju pobedu na tri prvenstvene utakmice kao domaćini. Serija bez pobede u ligi protegla se na čak sedam utakmica. Uz sve to, u poslednja tri kola uzeta su samo dva boda, tako da je jasno zašto su čelnici nezadovoljni.

17.30: (2,20) Krasnodar (3,50) CSKA Moskva (3,20)

I dok Musajev smišlja kako da okrene situaciju u svoju i korist tima koju vodu, mnogi su skeptični da je u stanju to da uradi. Alekasandar Mostovoj je ubeđen da je uprava trebalo još davno da mu se zahvali na saradnji, ali veruje da neće preživeti na klupi Krasnodara u slučaju neuspeha protiv CSKA i Dinama.

"Ako Krasnodar izgubi od CSKA, Musajev neće sam podneti ostavku. Siguran sam da se to neće desiti jer on nema hrabrosti za tako nešto", rekao je bivši reprezentativac Rusije.

Moskovska štampa ide lak dotle i da tvrdi da trener Krasnodara ima rezervnu opciju. Veruje se da bi Musajev mogao da preuzme kormilo Sabaha u Azerbejdžanu, ukoliko sa kormila ekipe koja igra u Ligi šampiona ode Litvanac Valdas Dambrauskas.

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Posle dobrih rezultata sa Sabahom, za Litvanca je zainteresovano nekoliko evropskih klubova, pa otuda u klubu iz Azerbejdžana već traže moguće zamene.

Kako god bilo, CSKA je u drugačijoj poziciji. Na tabeli su četvrti, sa tri boda ispred Krasnodara i svesni su da im je ovo lepa šansa da urade nešto na ovom gostovanju. CSKA je na poslednjih pet ligaških mečeva osvojio deset bodova.

Problem Moskovljana je što u poslednje vreme nikako ne uspevaju da pobede na gostovanju Krasnodaru. Na 18 poslednjih mečeva kod kuće sa CSKA, Krasnodar je slavio 11 puta. Poslednjih pet je završeno pobedama Krasnodara, tri puta u prvenstvu i dva u Kupu Rusije. Generalno, Armejci na poslednjih 11 gostovanja nemaju pobedu nad Krasnodarom, tačnije od aprila 2019.

"Krasnodar je možda u rezultatskoj krizi, ali ima izuzetno dobar tim. Mnogo je tu dobrih igrača i pred nama je zaista veoma teška utakmica. Mislim da će u ovom meču biti svega, emocija, provokacija... Ne volim da pričam mnogo o drugim timovima. U svakom slučaju imaju dovoljno onih koji mogu da im zamene povređene i suspendovane", kaže trener CSKA Dmitrij Igdisamov.

Ekipa iz Moskve lišena je pomoći nekoliko povređenih igrača, u pitanju su Igor Akinfejev, Mojzes, Dmitrij Barinov i Milan Gajić, dok u timu Bikova neće biti Lukasa Olase, Aleksandra Černikova (oba pod suspenzijom zbog žutih kartona) i povređenog Nikite Krivcova.

RUSIJA 1 – 14. KOLO

Petak

Lokomotiva Moskva - Rubin 0:1 (0:0)

/Teslenko 71/

Subota

Fakel - Dinamo Moskva u toku

14.30: (1,80) Ahmat (3,60) Rodina (4,60)

17.30: (2,20) Krasnodar (3,50) CSKA Moskva (3,20)

Nedelja

12.00: (2,35) Krilja Sovjetov (3,40) Orenburg (3,00)

14.15: (1,25) Spartak Moskva (6,50) Akron (10,5)

16.30: (1,35) Zenit (4,90) Rostov (9,50)

18.45: (1,72) Baltika (3,50) Dinamo Mahačkala (5,30)

***Kvote su podložne promenama