Nedelja u Seriji A: Sesk ruši tabu Inter?

Trener Larijana Sesk Fabregas nije osetio slast ni remija, a kamoli pobede u prethodna dva prvenstva u duelima sa Simoneom Inzagijem, odnosno Kristijanom Kivuom, i večeras (18.00) bi mogao da, osim ukusa pobede, uživa i u preticanju Nerazura na tabeli.

Vrlo važne mečeve igraju Milan i Juventus. Rosoneri nastavljaju da igraju toplo-hladno. Trijumf u derbiju i velika doza samopouzdanja koja je došla sa njim jednostavno su isparili sa neobjašnjivim porazom od Ferencvaroša u Ligi Evrope, tima čiji svi igrači ne zarađuju koliko sam Gonsalo Ramos. Na Marasiju Amorima čeka vrlo ratoborna Đenova. Danijele De Rosi je pohvatao konce svog tima i na poslednjih pet mečeva ostvario je četiri pobede, od kojih su prethodne tri uzastopne.

Trener Juventusa Lučano Spaleti želi da veže prvi put u ovoj sezoni tri pobede u Seriji A i Ligi Evrope i da obezbedi miran prolazak kroz novembarsku pauzu u prvenstvu. S druge strane, i njegov kolega Paolo Vanoli ima cilj da stigne do dve uzastopne pobede i da se udalji od zone ispadanja.

INTER - KOMO (18.00)

Na San Siru ćemo gledati meč između najjačeg i najlepšeg tima Serije A. Snaga Nerazura protiv lepršavosti Larijana. Dvoboj nesuđenog trenera Intera (Sesk Fabregas) sa kolegom koji je iskoristio priliku koja mu se ukazala (Kristijan Kivu). Ova sezona će pokazati ko je pogrešio: Sesk Fabregas što nije prihvatio poziv Marote ili Inter sa izborom defanzivca legendarnog sastava koji je osvojio tripletu.

Hakan Čalhanoglu bi trebalo da bude ključni igrač lombardijskog derbija, barem ako je suditi po njegovom učinku protiv Larijana u prošlosti: na četiri utakmice protiv Koma Turčin je postigao tri gola i upisao četiri asistencije.

18.00: (1,90) Inter (4,00) Komo (3,50) MOZZART RELAX

Najveća boljka Intera u ovoj sezoni je psihološka priprema utakmica. Senatori šampiona Italije, kao i sam trener Kristijan Kivu, priznali su da se oseća neka vrsta „zasićenosti“ i da zbog toga ulaze u mečeve nedovoljno koncentrisani i rešeni da pobede, kao da im je potrebno da ih golovi protivničkog tima razdrmaju i da shvate kako moraju da igraju. U Seriji A i Ligi šampiona na polovini mečeva Inter je primao prvi gol, a često i dva, pre nego što bi prionuo na posao. Međutim, nije im svaki put uspelo da isprave grešku sa starta. Protiv Reala, Briža i Milana, zaostatak nije nadoknađen.

Prioritet, ali i obaveza trenera Kristijana Kivua je da ne dozvoli da njegovi igrači – većina njih je osvojila sva tri poslednja skudeta, plus dva finala Lige šampiona – zaborave na prethodne uspehe i nastupaju kao da tek treba da otvore trijumfalni ciklus.

Osim tog motivacionog problema, Inter se suočava i sa slabijom ili promenljivom formom svojih stubova, počev od pomenutog Hakana Čalhanoglua. Uloga Turčina je izuzetno važna jer niko od alternativa, od iskusnih Žjelinskog i Barele, kao i Aleksandra Stankovića, nije uspeo da se nametne kao adekvatna zamena za Hakana. Drugi problem je u defanzivnoj liniji. Kristijan Kivu još traži centralnog dominantnog defanzivca. Akanđi nije skrojen za tu ulogu, Bisek je previše „anarhičan“, Stons je povređen i Kristijan Kivu je ostao samo Bastoni kao moguće rešenje.

Nerazurima nedostaje u prva dva i po meseca sezone i doprinos Dimarka. Verovalo se da je razlog slabijih nastupa i nervoze italijanskog reprezentativca posledica nerešenog pitanja produžetka ugovora, ali se pokazalo da potpisivanje novog sporazuma sa Federikom nije proizvelo povratak u staru formu.

Koliko je meč na Meaci delikatan pokazuje i činjenica da je Kristijan Kivu odlučio da se ne obrati novinarima na uobičajenoj konferenciji pred meč u Seriji A. Sesk Fabregas je, na drugoj strani, bio veoma raspoložen. Neko bi rekao, kako i ne bi, Komo je nanizao šest pobeda, četiri u Seriji A i dve u Ligi šampiona.

Sesk Fabregas je šest puta, kao trener, ukrstio koplja sa Interom, nikada nije pobedio, a samo je jednom, i to u prošlogodišnjem Kupu Italije, zabeležio remi. Međutim, ovoga puta, kao nikada dosad, Komo ulazi kao ravnopravan protivnik, neko bi rekao čak i kao blagi favorit.Interu nedostaje kapiten Lautaro Martinez, vratiće se tek nakon novembarske pauze, i Luis Enrike, pošto su se dvojica Engleza, Stons i Džons, oporavili od povreda, ali će obojica biti na klupi večeras. Na drugoj strani, Komo ima više fudbalera van stroja, ali može da se teši da su svi ključni igrači, od Nika Pasa i Da Kunje do Duvikasa, zdravi i orni za veliki duel. Meč sa Interom će sa tribina posmatrati Ken, Rodrigez, Diao, Adari i Čaloba.

Inače, statistika navodi da je Inter nanizao 11 uzastopnih pobeda u Seriji A protiv Koma i to je trenutno najduži niz trijumfa u Seriji A Intera.

INTER 3-5-2: Pepo Martinez - Akanđi, Bastoni, Karlos Augusto - Spens, Barela, Hakan Čalhanoglu, Žjelinski, Dimarko - P. Espozito, Tiram.

KOMO 4-2-3-1: Bute - Kouto, Ramon, Kempf, Vaje - Perone, Milja - Da Kunja, Niko Pas, Baturina – Duvikas.

FJORENTINA - JUVENTUS (20.45)

Fjorentina nije izgubila od Juventusa u prethodna dva prvenstva. Da bismo pronašli tri šampionata u kojima Ljubičasti nisu pretrpeli poraz od Bjankonera, morali bismo da se vratimo u prvu polovinu šezdesetih godina prošlog veka.

Ali, nije prethodni podatak jedini koji uliva optimizam među Toskance. Na Artemiju Frankiju Stara dama je u prethodnih sedam nastupa zabeležila samo jednu pobedu, uz dva poraza i četiri remija. Međutim, Fjorentina u ovoj sezoni još uvek nije pobedila na svom terenu, štaviše, osvojila je samo dva boda, to jest ubeležila je dva remija i tri poraza. Ni Juve se nije proslavio na gostovanjima u tekućem prvenstvu, na prethodna četiri ostvario je samo jednu pobedu, uz dva poraza i remi.

20.45: (3,30) Fjorentina (4,00) Juventus (2,05) MOZZART RELAX

Trener Juventusa Lučano Spaleti je donekle popravio svoju poziciju sa dve pobede u Seriji A i Ligi Evrope i više se ne priča o njegovom otkazu, ali bi još jedan pogrešan korak u Firenci ponovo otvorio tu priču. S druge strane, i Paolo Vanoli je bio na ivici da dovede u pitanje svoj status u Fjorentini, i pored toga što je on zamenio Fabija Grosa nakon samo mesec dana od početka sezone.

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Dvojica trenera se uzdaju pred večerašnji dvoboj u mlade lavove, Kerima Alajbegovića i Franka Mastantuona, koji su pokazali znake buđenja u poslednje vreme. Uz to, za Lučana Spaletija je vrlo ohrabrujuća činjenica da je Teun Kopmejners počeo da opravdava investiciju od preko 50 miliona evra u njegov transfer iz Atalante u Juve.

Holanđanin je prestao da bude misteriozni subjekat i iz nedelje u nedelju gradi svoju novu poziciju lidera na sredini terena. Lučano Spaleti još uvek nije odlučio da li će protiv Fjorentine igrati sa tročlanom ili četvoročlanom defanzivnom linijom, zbog čega je pod znakom pitanja da li će u startnoj postavi biti Kabal ili Gati. Očekuje se i da Lučano Spaleti potvrdi Kolo Muanija u špicu napada – konačno je protiv AZ Alkmara postigao gol u Ligi Evrope – ali i da pruži poverenje Žegrovi od prvog minuta, imajući u vidu da je on najodmorniji napadač jer nije putovao u Holandiju (Žegrova nije na listi UEFA za mečeve Lige Evrope).

Juventus je u Firencu doputovao bez Nika Gonzalesa, Konseisaa, Jildiza, Tirama, Lokatelija i Kambijaza, koji je novo prezime na listi povređenih. Domaćin ne može da računa na Pongračića, Atu i Parizija, koga ćemo videti tek u novoj 2027. godini.

FJORENTINA 4-2-3-1: De Hea - Himenez, Dragušin, Vjeri, Žoao Mario - Endur, Fađoli - Franko Mastantuono, Gonsalves, Enjie – Pelegrino.

JUVENTUS 4-3-3: Vikario - Kalulu, Bremer, Lukumi, Kabal (Gati) - Mekeni, D. Luiz, Teun Kopmejners - Žegrova (Boga), Kolo Muani, Kerim Alajbegović.

ĐENOVA - MILAN (15.00)

U Milanelu su današnji meč sa Đenovom krstili kao test istine i odgovor na pitanje koji je pravi Milan, onaj koji smo videli u derbiju sa Interom ili onaj iz meča Lige Evrope sa Ferencvarošem?

Dodatna vrednost susreta na Marasiju je i činjenica da bi Rosoneri mogli da iskoriste direktne duele Intera i Koma, ali i Napolija i Lacija, da se približe vrhu tabele. Vlasnik Milana Džeri Kardinale je uveren da Amorim ima tim koji sa jednim ili dva pojačanja u januaru može da juriša na skudeto, ali da bi se taj plan realizovao, Rosoneri ne smeju da akumuliraju veliki zaostatak za vodećim timovima.

Milan nije izgubio nijedan od poslednjih deset duela sa Đenovom u Seriji A, bilans je šest pobeda i četiri remija. U pomenutom periodu, Milan ima duži niz bez poraza samo protiv Verone, koja ove godine ne nastupa u Seriji A.

Problem Milana je neefikasnost njegovog najskupljeg igrača Gonsala Ramosa. Amorim nije želeo rezervnog napadača prošlog leta jer je imao plan da kreira ambijent u kome bi Gonsalo Ramos bio rasterećen borbe za mesto startera. Uprkos takvom neprikosnovenom statusu, portugalski centarfor nije dao ono što se od njega očekivalo. Ruku na srce, igra Milana, u dobroj meri uslovljena velikim brojem povređenih igrača, nije bila odgovarajuća za karakteristike bivšeg napadača PSŽ-a. Srećom po Milan, Rabio igra u životnoj formi, a s vremena na vreme se aktiviraju Pulišić i Sise.

15.00: (4,70) Đenova (3,70) Milan (1,72) MOZZART RELAX

Milan je u Liguriju doputovao bez Pavlovića, Tomorija, Gabije, Salemekersa, Čukvuezea, Loftusa-Čika i Teračana. Ta odsustva su primorala Amorima da odustane od eksperimenata i pošalje na teren najjači mogući tim, uključujući i trojicu igrača koji nisu sto posto fit, od Hile u odbrani preko Modrića u veznoj liniji do Pulišića u napadu.

Na drugoj strani, Đenova puca od zdravlja, i bukvalno i metaforički, jer Danijele De Rosi ne može da računa samo na Nuredina, a nanizao je tri uzastopne pobede u Seriji A i rasterao oblake koji su počeli da se nadvijaju nad njegovom klupom. Pobeda nad Juventusom je ulila dodatno samopouzdanje i Danijele De Rosi sada eksplicitno traži od svojih igrača da naprave kvalitativni skok i da se ne zadovolje mirnim šampionatom u kome se ne bore za opstanak.

Preporod Đenove se bazira na crnogorskom reprezentativcu Osmajiću, ali i dvojcu bivših igrača Rome, Baldanciju i El Šaraviju, kao i tandemu u veznoj liniji, Traoreu i Frendrupu.

ĐENOVA 3-4-2-1: Bejlou - Markandali, Ostigard, Vaskez - Ehizibue, Traore, Frendrup, Elertson - Baldanci, El Šaravi – Osmajić.

MILAN 4-2-3-1: Menjan - Hila, De Vinter, Dijavara, Estupinjan - Musa, Modrić - Moreira, Rabio, Pulišić - Gonsalo Ramos.

SERIJA A - 11. KOLO

Petak

Venecija - Udineze 2:1 (0:0)

/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/

Subota

Kaljari – Frozinone 1:0 (1:0)

/Adopo 38/

Torino – Leče 1:1 (0:0)

/Gasper 60ag – Endri 73/

Parma - Bolonja 1:2 (0:0)

/Siero 81 pen - Teat 53, Orsolini 72 pen/

Roma - Sasuolo 3:0 (2:0)

/Ermoso 27, Valukievic 30 ag, Mora 58/

Nedelja

12.30: (2,25) Napoli (3,70( Lacio (2,95) MOZZART RELAX

15.00: (3,20) Monca (4,10) Atalanta (2,05) MOZZART RELAX

15.00: (4,70) Đenova (3,70) Milan (1,72) MOZZART RELAX

18.00: (1,90) Inter (4,00) Komo (3,50) MOZZART RELAX

20.45: (3,30) Fjorentina (4,00) Juventus (2,05) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama