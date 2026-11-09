BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

NAPREDAK KRUŠEVAC – BOR 1919 (tip 1, kvota 1,45) – početak 16.00

Napredak je apsolutni favorit u Kruševcu protiv fenjeraša Bora koji ima pet vezanih poraza. Ipak, unutrašnji potresi i ostavke u upravi Čarapana nakon kiksa protiv Grafičara unose dozu opreza. Prvi meč sezone Napredak je dobio minimalcem (1:0), a s obzirom na ogroman pritisak pod kojim domaćin mora da vadi fleke, očekuje se naelektrisana utakmica.

IBERIJA 1999 – GAGRA (tip 1, kvota 1,50) – početak 17.00 MOZZART RELAX

Domaćini se nalaze u sjajnoj formi i drže visoku poziciju na tabeli koja vodi u evropska takmičenja, dok na svom terenu retko prepuštaju bodove rivalima iz donjeg doma. Sa druge strane, Gagra igra veoma promenljivo, ima velikih problema na gostovanjima i grčevito se bori za opstanak, pa bi sve osim trijumfa motivisanog domaćina bilo veliko iznenađenje na ovom susretu.

SABADEL – SOSIJEDAD II (tip 1, kvota 1,73) – početak 20.30 MOZZART RELAX

Gosti iz San Sebastijana se nalaze u velikoj krizi i vezali su četiri neuspeha u poslednjih pet kola, pre svega zbog izuzetno loše odbrane koja prima mnogo golova. Zbog takve forme ekipa, domaćin može da se profiliše kao favorit, mada utakmica nužno ne mora da donese i neku naročitu goleadu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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CSKA SOFIJA II – RILSKI (tip 1, kvota 1,55) – početak 13.30

Drugi tim CSKA iz Sofije dočekuje Rilski u 15. kolu Druge lige Bugarske kao apsolutni favorit i lider na tabeli. Domaćini se nalaze u sjajnoj formi, drže drugo mesto u šampionatu i u seriji su od šest uzastopnih utakmica bez poraza, uz odličan učinak na svom terenu. Sa druge strane, Rilski zauzima sredinu tabele, ali ima velikih problema na gostovanjima gde je izgubio polovinu odigranih mečeva ove sezone.

FRANTRIJA – SPORTIST SVOGE (tip 1, kvota 1,32) – početak 16.30

Fratrija i Sportist Svoge odmeravaju snage u 15. kolu, u meču u kojem domaćin ima priliku da učvrsti poziciju u gornjem delu tabele. Fratrija u ovaj duel ulazi kao favorit, a najveći adut im je tradicija jer su pobedili u sva četiri dosadašnja međusobna okršaja protiv današnjeg rivala. Sa druge strane, Sportist se nalazi u donjem delu tabele i grčevito se bori za opstanak, a situaciju im dodatno otežava očajan učinak na gostovanjima, gde su ove sezone pretrpeli poraze u većini utakmica.

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