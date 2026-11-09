Marković koristi priliku u Razvojnoj ligi: Srbin dvocifren u pobedi Viskonsina
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 12:49
Srpski košarkaš upisao je 15 poena, uz pet skokova i tri pogođene trojke
Pre desetak dana Bogoljub Marković debitovao je u dresu Milvokija i upisao prve poene u NBA ligi, u utakmici protiv Hjustona. Ipak, za ozbiljniju minutažu među najboljima moraće još da se izbori, a priliku da se nametne trenutno traži u Dži ligi, gde su ga Baksi poslali kako bi nastavio da stiče potrebno iskustvo.
Mladi srpski košarkaš odigrao je drugu utakmicu za Viskonsin Herd i pružio dobru partiju u pobedi nad Ajova Vulvsima rezultatom 142:130.
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Meč je završio sa 15 poena, pet skokova, jednom asistencijom i jednom blokadom, a najviše pažnje privukla je njegova preciznost iza linije za tri poena. Iz četiri pokušaja pogodio je tri trojke, čime je pokazao da osim igre pod košem može da bude opasan i sa spoljnjih pozicija.
Viskonsin je i prvu utakmicu u sezoni odigrao protiv istog rivala, kojem su ubacili isti broj poena. Herd je tada slavio s rezultatom 142:124, dok je Marković u toj pobedi upisao devet poena i tri skoka.
Milvoki je katastrofalno otvorio novu sezonu, sa samo jednom pobedom u prvih deset utakmica, a trenutno se nalazi na poslednjem mestu Istočne konferencije. Baksi su vezali šest poraza i jasno je da ih očekuje teška sezona, pa ukoliko se loši rezultati nastave, ne bi bilo iznenađenje da sve veću priliku počnu da dobijaju mlađi igrači. Među njima bi svoje mesto mogao da pronađe i Marković, kojem bi dobre partije u Dži ligi svakako išle u prilog.