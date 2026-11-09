Marković koristi priliku u Razvojnoj ligi: Srbin dvocifren u pobedi Viskonsina

Pre desetak dana Bogoljub Marković debitovao je u dresu Milvokija i upisao prve poene u NBA ligi, u utakmici protiv Hjustona. Ipak, za ozbiljniju minutažu među najboljima moraće još da se izbori, a priliku da se nametne trenutno traži u Dži ligi, gde su ga Baksi poslali kako bi nastavio da stiče potrebno iskustvo.

Mladi srpski košarkaš odigrao je drugu utakmicu za Viskonsin Herd i pružio dobru partiju u pobedi nad Ajova Vulvsima rezultatom 142:130.