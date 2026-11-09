Kingsi bolje da se ne javljaju na telefon

Za sada, povrede su desetkovale šampiona iz 2025. godine, koji je ostao bez trojice startera. Pre svega, Džejlen Vilijams i Kejson Valas su završili sezonu, što znači da nema startne dvojke i trojke, dok je van parketa i krilni centar Čet Holmgren , koji će pauzirati dva do tri meseca. Osakaćeni su Tanderi trenutno, bore se sa onim što imaju i gledao je Sem Presti kako da ojača ekipu, pre svega na bekovskim pozicijama. Tu je u priču ušao Nik Kliford, kog dobro zna, pa je pozvao Sakramento Kingse i završio taj trejd.

Šta je tu u stvari toliko zanimljivo, sem da su uzeli mladog i pouzdanog beka za dva pika druge runde? Prvo i prvo, ta dva pika druge runde nisu njihova, već su ih pribavili u nekom drugom trejdu, što znači da je za njih maltene razmena bila besplatna. Ne da su dobili pouzdanog mladog beka da pokrije minute, nego je on već bio njihov igrač! Da, obrnuo je pun krug za godinu dana i vratio se u tim koji ga je draftovao.

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Oklahoma je kao 24. pika na draftu 2025. godine izabrala bivšeg studenta Kolorado Stejta, a zatim napravila trejd sa Sakramento Kingsima. Tim iz Kalifornije im je poslao pik prve runde od San Antonio Sparsa u zamenu za Nika Kliforda, da bi posle 83 utakmice u Kraljevima, on ipak završio na kraju u Tanderima – za dva pika druge runde. Neverovatno šta su uradili Kingsi i šta je uradio Sem Presti opet.

Inače, taj pik prve runde što su im dali za Kliforda je zaštićeni pik San Antonio Sparsa u Top 16, ali s obzirom da će tim iz Teksasa biti među najboljim ekipama Zapadne konferencije, jasno je da neće biti među prvih 16 i da će ostati Oklahomi. Što kaže naš narod, i jare i pare. Retko ko dobije i jedno i drugo.

Tokom debitantske sezone prosečno je beležio 8,6 poena, 3,8 skokova, 2,4 asistencije i skoro jednu ukradenu loptu po utakmici, uz 41,8 odsto uspešnosti šuta iz igre i 33,3 odsto za tri poena. Ove sezone dobijao je znatno manju minutažu u Sakramentu, koji u bekovskoj liniji ima Zeka Lavina i debitanta Darijusa Ejkafa Džuniora, izabranog u prvoj rundi drafta. U osam odigranih utakmica za sada, Kliford je prosečno postizao 1,6 poena i beležio jednu asistenciju za 6,3 minuta na parketu.

NBA večeras

01.00 (1,20) Detroit (19,00) Vašington (5,50)

01.00 (2,10) Atlanta (15,00) LA Lejkers (1,90)

01.00 (4,70) Šarlot (17,00) Klivlend (1,25)

01.30 (1,75) Toronto (15,00) Memfis (2,35)

02.00 (1,70) Dalas (15,00) Indijana (2,40)

02.30 (1,30) Hjuston (17,00) Denver (4,10)

03.00 (4,10) Finiks (17,00) San Antonio (1,30)

04.00 (1,25) Golden Stejt (17,00) Nju Orleans (4,70)