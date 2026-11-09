Uvek zanimljivi Itudis: Predlažem da ekipe imaju druge timove - Hapoel 2, PAO 2...

I košarkašima je mnogo košarke, pa u domaćim prvenstvima evidentno igraju sa manje motivacije, a treneri moraju da se prilagođavaju posebnim pravilima prvenstva.

20.05: (3.00) Makabi Tel Aviv (16.0) Hapoel Tel Aviv (1.50)

Zato se pojavio Dimitris Itudis i dao zanimljiv predlog.

„Predlažem da ekipe koje učestvuju u Evroligi imaju svoje druge timove, koji bi se zvali Hapoel Tel Aviv 2, Panatinaikos 2, Olimpijakos 2… Ti timovi bi prvenstveno imali ulogu razvoja sportista. To podrazumeva da bi postojao drugi trenerski štab i da bi prvi tim bio fokusiran na odigravanje više utakmica u Evroligi. U domaćim ligama postoje različiti propisi i ograničenja i to je takođe nešto što bi trebalo iskomunicirati.”

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Još jednom je dodatno razjasnio stvari.

„U Evroligi nijednom treneru nije rečeno da mora da igra neko iz površnih razloga, kao što su to da li ima bradu, crnu kosu ili određeni pasoš — bilo da je grčki, turski, nemački ili španski. Nema nikakvih ograničenja ni restrikcija. Nasuprot tome, kada se vratimo u domaće lige, postoje interesantna ograničenja koja se razlikuju od zemlje do zemlje. Svi mi u Evroligi igramo po istim pravilima, ali po potpuno različitim propisima kada se vratimo u svoje zemlje. To stvara ogromnu nejednakost u pogledu trenerskih sposobnosti potrebnih da se sve to iznese u odnosu na geografske i postojeće okolnosti. Da rezimiram, mislim da je to izvodljivo ako na pravi način iskomuniciramo sa nadležnima iz odgovarajućih ministarstava sporta, evropskim organima i ljudima koji politički upravljaju zemljama.”

Sad, da li će Itudisa neko da posluša... videćemo.

EVROLIGA - 11. KOLO

Sreda

20.45: (4.10) Pariz (17.0) Fenerbahče (1.30)

20.45: (1.33) Partizan Mozzart Bet (16.0) Baskonija (3.90)

Četvrtak

20.05: (3.00) Makabi Tel Aviv (16.0) Hapoel Tel Aviv (1.50)

20.15: (1.45) Olimpijakos (16.0) Dubai (3.20)

20.30: (2.40) Olimpija Milano (15.0) Žalgiris (1.70)

20.30: (1.25) Valensija (17.0) Bajern Minhen (4.70)

21.00: (1.40) Real Madrid (16.0) Crvena zvezda (3.40)

Petak

18.30: (1.60) Efes (16.0) Virtus Bolonja (2.65)

20.15: (1.20) Panatinaikos (19.0) Barselona (5.50)

20.30: (1.80) Asvel (15.0) Bešiktaš (2.25)

***Kvote su podložne promenama