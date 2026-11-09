Buongiorno Italia: Prestonice u trci za skudeto

U Formelu nastavljaju da recituju čuveni motivacioni govor Aragorna pred vratima Mordora u „Gospodaru prstenova“: doći će dan poraza, ali taj dan nije danas. Lacio je ostao neporažen i na „Maradoni“. Tim Rina Gatuza je, prema viđenoj igri, zaslužio pobedu u prvom poluvremenu, ali je u drugom poluvremenu imao veliki pad i remi izgleda kao pošten rezultat.

Valja napomenuti da je Lacio ostao bez dvojice igrača u prvom poluvremenu. Šutalo i Bruno Tavares izašli su zbog mišićnih problema. Posebno je problematična povreda Tavaresa, jer koincidira sa izostankom kapitena Zakanjija. Njih dvojica su sa Tejlorom na sredini terena bili nosioci igre na levom boku, koja je proizvodila najveći broj šansi i golova za Nebeskoplave. Protiv Napolija, po izlasku Fratezija, Tejlor se prebacio na desnu stranu, tako da od „lanca“ na levom boku nije ostalo ništa i to objašnjava u dobroj meri zašto su Gatuzovi momci ispustili priliku za još jednu pobedu.

Poraz od Milana je probudio, neko bi rekao konačno, Inter iz perioda samozaljubljenosti. Pobede nad Fajenordom i Komom ne predstavljaju iznenađenje, ali su pokazatelj promene tendencije, budući da je do prošle nedelje Kivuov tim redovno primao prvi gol, a zatim počinjao da igra. Protiv Holanđana i Larijana, Inter je odmah stavio utakmice na željene šine.

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Pio Espozito je vezao dva meča na kojima je upisao svoje ime na listu strelaca i morao bi što pre da se navikne na činjenicu da se od njega očekuje da na svakom drugom, ako ne na svakom meču, postiže gol, tako da je normalno, uprkos njegovom žaljenju, da se poteže pitanje njegovog statusa kad ne zatrese mrežu na tri utakmice.

Meč sa Komom mogao bi da bude i momenat prekretnice u karijeri Alesandra Bastonija. Kivu od početka prvenstva traži centralnog dominantnog defanzivca i možda ga je u Bastoniju pronašao, barem za ovu sezonu ili dok Stouns u potpunosti ne ozdravi i uđe u formu.

Sesk Fabregas ima problem sa Interom. Redovno je gubio Katalonac protiv Nerazura, ali nijednom u prethodne dve godine njegov tim nije izgledao tako impotentno pred komšijama. Naravno, nije lako održati koncentraciju i ispravnu dozu tenzije nakon pobede u Ligi šampiona 9:1 u Lansu, ali ostaje činjenica da je teško naći meč u kome Komo šutira samo jednom u okvir gola protivnika, kao što je to bio slučaj u nedelju veče.

ROMA KAO ATALANTA, MILANU BI BILO BOLJE DA ŠTO PRE ZAVRŠI SA LIGOM EVROPE

(Reuters)

Roma svakim danom postaje sve više slika i prilika trenera Đan Pjera Gasperinija. Ako se prošle godine govorilo da se Gasperini prilagodio kadru koji je imao na raspolaganju i da je inteligentno nastavio putem koji je utabao prethodno Klaudio Ranijeri, u ovoj sezoni Roma sve više podseća na Atalantu iz najboljih dana.

Đalorosi su najefikasniji tim Serije A, šutiraju 25 odsto više na gol protivničkih timova nego u prethodnom prvenstvu, duplirali su broj stostotnih kreiranih šansi, dali su čak dva i po puta više golova u 11 kola ovog prvenstva nego u prošlom (31 prema 12). Dupliran je broj dodira lopte u protivničkom šesnaestercu i driblinga, podignut broj dobijenih duela za 15 odsto, kao i broj uspešno realizovanih pasova. Sve prethodno rečeno urađeno je uz smanjivanje procenta poseda lopte sa 59 na 57 odsto.

Dodatni razlog za optimizam u Trigoriji je oporavak trojice ključnih igrača, Svilara, Dibale i Mančinija, mada, ruku na srce, odsustvo Dibale je omogućilo Suleu i Mori da se razmahnu i u potpunosti relativizuju izostanak Argentinca.

Ruben Amorim je izazvao veliku raspravu izjavom da je za uspeh neophodan „strah od poraza“ i da poraz ne sme nikada da postane normalnost, već mora da bude doživljavan kao kraj sveta. Opservacija trenera Milana došla je nakon pobede nad Đenovom, koja je, prikazanom igrom i stvorenim šansama, zaslužila mnogo više od poraza 1:2.

Milan nema dovoljan broj kvalitetnih igrača da bi sa podjednakim uspehom nastupao na više frontova. To je samo jedno od objašnjenja zašto Rosoneri pobede u nedelju Inter, izgube u četvrtak od Ferencvaroša i zatim odnesu sva tri boda sa Marasija.

Osovina Rosonera su golman Menjan i Rabio. Dvojica Francuza igraju u kontinuitetu na visokom nivou i često, svako na svoj način, doprinose pobedama Milana. Amorimu nedostaju defanzivac i napadač koji bi kompletirali tu osovinu. Pavlović, De Vinter, Gabija i Tomori ne daju garancije u odbrambenoj liniji, a u ofanzivnoj Pulišić oscilira, Sise je previše „zelen“ da bi nosio taj teret, a Gonsalo Ramoš i dalje traži lokaciju na Milanovom nebu. Uostalom, i sam Amorim je za neefikasnost Ramoša preneo odgovornost na ceo tim, to jest na nesposobnost da Portugalcu omogući uslove da se raspuca.

Zvuči cinično, ali Milan, ako želi da ostane što duže u trci za skudeto, morao bi što pre da izađe iz Lige Evrope.

ŠTA BI BILO DA JE JUVENTUS POSLUŠAO MAMU VERONIKU?

U Torinu su se mnogi zapitali šta bi bilo da je Juve izašao u susret kapricima mame Veronike i da je Rabio ostao u Torinu. Da li bi Milan i Juve bili na istim ili zamenjenim pozicijama? Koliko je situacija u veznoj liniji Stare dame alarmantna govori podatak da se žali za Manuelom Lokatelijem.

Drugi problem je u činjenici da je najbolji strelac Juventusa u Seriji A Glejson Bremer sa tri gola. Bjankoneri imaju na spisku čak osmoricu napadača (Kolo Muani, Voltemade, Jildiz, Konseisao, Alajbegović, Boga, Niko Gonzales i Žegrova) i nijedan od njih, iz različitih razloga, od povreda do slabe forme ili „nesnađenosti“, nije dao više od dva gola u prvenstvu, a već je iza nas 11 kola.

Treća prepreka je Lučano Spaleti. U Juventusu se samo potvrđuje da, kada kola ne idu u dobrom smeru, Spaleti gubi orijentaciju i često je jedini koji razume ono što govori ili traži od svojih igrača.

Za navijače Juventusa je ogromna frustracija što nismo stigli ni do polovine novembra, a Bjankoneri su već izvan igre za skudeto i pod velikim znakom pitanja je i mesto u Ligi šampiona. Čak bi Juve pre mogao do LŠ preko Lige Evrope nego prvenstva.

Napoli se nalazi u krizi tipičnoj za kraj ciklusa jedne generacije. Povrede, motivacija, odnosi, raskorak između želja i realnosti i staro Marfijevo pravilo da, kada stvari krenu loše, idu sve gore i gore. Gazda kluba De Laurentis mora da odoli impulsu da izbegne ponavljanje greške od pre tri godine, kada je u jednoj sezoni promenio tri trenera, a rezultat je bio jednako katastrofalan i okončao se desetim mestom.

Zvuči paradoksalno, ali na horizontu nema trenera koji bi mogao bolje ili više da uradi sa Napolijem od Maksa Alegrija. Zato i nema mnogo smisla menjati ga, tim pre što ima ugovor na još dve plus jednu godinu sa platom od 4.500.000 evra neto.