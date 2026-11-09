Kurijer: Novak stalno pomera granice

Iako ima 39 godina, još želi da se takmiči i to je ono što sve impresionira, pa i legende poput nekadašnjeg broja jedan, Amerikanca Džima Kurijera.

"Iskreno, ne znam u šta više da verujem kada je u pitanju Novak Đoković. On je igrač koji stalno pomera granice. To je neverovatno. Moje najveće pitanje je, gde želi da završi karijeru? Da li na umu ima neko savršeno finale? Znam da je nekoliko puta rekao da želi da karijeru završi 2028. u Los Anđelesu i možda će to tamo dogoditi. Trebaće mu sreće da ostane zdrav, ali to opet nije naredne godine. Ima još vremena. Tokom karijere jako je vodio računa o svom telu, kako bi ostao u formi i sačuvao tu fleksibilnost. Mislim da je to bilo od suštinskog značaja", rekao je Kurijer.

Dvostruki osvajač Australijan Opena kaže i da je Novak poseban jer uspeva da se takmiči iako istovremeno mora da vodi brigu o porodici.

"Zadivljen sam što posle svega što je uradio želi da sebe gura dalje, pogotovo kad se imaju u vidu godine i to da ima decu. I ja imam decu koja su skoro njegovih godina i bolno mi je kad moram da odem od njih, jer gubite to vreme pre nego što oni izgube interes da troše vreme sa vama. Zato je teško shvatiti Novakovu perspektivu i šta ga motiviše, zar ne? Ali ipak, on je jedinstven slučaj", smatra Kurijer.

Britanac Greg Rusedski kaže da Đoković ne bi trebalo da se opterećuje razmišljanjem o povlačenju.

"Što se njega tiče, neka igra koliko želi. Momak je apsolutna legenda. Najveći svih vremena. Znam da možemo da gledamo brojke, ali pogledajte koliko traje i na kom nivou igra sa 39 godina. Hajde da uživamo sve dok igra. Opet ima jednu dobru sezonu i nadamo se da će tako nastaviti još mnogo godina", poručio je Rusedski.