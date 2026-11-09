Paunović: Pokrenućemo čudovište koje leži u nama

Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 12:59
„Utakmicu sa Holandijom gledamo kao reper koji treba da sledimo“, poručuje selektor
Na tabeli Lige nacija Srbija nema nijedan bod. U seriji je loših rezultata. Ali to nimalo ne utiče na optimizam selektora Veljka Paunovića, koji je ubeđen da u Orlovima leži – uspavana aždaja.
Deo toga je Srbija, kako je rekao Paunović, pokazala u Ajndhovenu protiv Holandije, ali on očekuje u narednom periodu mnogo više i od toga.
„Ovih godinu dana što je iza mene je lep period, ali iskreno, želim još više. Nisam još napravio neki presek, nije momenat, ali gledajući fazni deo projekta, gde sam želeo da budemo sada – nismo to postigli. To je do mene i do okolnosti koje su bile. Gledaću da u narednom period dodam još gas, da dam više od sebe. Da pokrenemo fudbalsko čudovište koje leži u nama, a koje moramo da izvučemo iz letargije u koju smo upali“, istakao je Paunović.
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Objasnio je selektor i gde su Ahilove pete Srbije bile u prethodnim utakmicama i šta će tražiti od igrača u ove preostale dve u Ligi nacija.
„Doći ćemo do momenta da probudimo zver u nama, samo ne znam da li ćemo baš sada. Poruka za igrače je da hoćemo da grizemo, ujedamo. Želim da budemo dostojanstveni, da pokažemo protivniku otpor bez lopte i ideju sa loptom. Nije dovoljno samo da se boriš i da GPS pokaže distancu. Mi smo po pretrčanim kilometrima sedmi u Ligi nacija A, ali nismo najbolji u duelima, u brzinskim akcijama, promašivali smo šanse... „
Utakmica sa Holandijom u Ajndhovenu, iako je završena porazom, pokazatelj je kako bi Srbija trebalo da izgleda u narednom periodu.
„Gledamo tu utakmicu kao reper koji bi naša reprezentacija trebalo da sledi. U tom pravcu da nadograđujemo našu igru. U tom meču smo delimično probudili aždaju koju imamo u genimna, naš inat koji volimo da istaknemo. Sabili smo Holandiju da je na kraju morala da se brani od nas. Da smo to uradili Špancima, jer su drugačiji mentalitet, oni bi zvižducima bili ispraćeni sa terena. MI znamo u kakvoj smo ulozi došli tamo, ali smo podigli nivo, preokrenuli stvari. Moramo tu sliku da potvrdimo u ove dve utakmice“.
U sastav reprezentacije vraća se Aleksandar Mitrović posle dužeg odsustva. Što se kapitenske trake tiče, ona ostaje oko ruke Dušana Tadića...
„Razgovarao sam sa Mitrovićem pre nedelju dana, uoči objavljivanja spiska. Vratio se na teren, počeo sa kraćom minutažom. On je za nas jako važan faktor u napadu, dok je u svlačionici u grupi lidera. Njegov povratak je jako dobra vest, pogotovo sada posle peha sa Vlahovićem. Nećemo još otkrivati Mitrovićevu ulogu, ali sačekaćemo njegov dolazak, da izvučemo maksimum“.
Čak i ako Srbija ispadne u Ligu nacija B, Paunović to ne vidi kao neku katastrofu.
„Naš cilj u Ligi nacija je da se što bolje pripremimo za glavni cilj: kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Ceo sistem UEFA i ostale reprezentacije Ligu naciju uzimaju kao probni model za neke eksperimente. U fudbalu ne postoje tragedije osim kada se dogodi smrt na terenu kakva se desila pre nekoliko dana. Za sve drugo život ide dalje, dolaze novi igrači, novi treneri, najjači ostaju, nikad se ne predaju. Kakav god da bude ishod u Ligi nacija, mi ćemo gledati da izvučemo najbolje, pa bilo da opstanemo u A Ligi ili da se u nju brzu vratimo“.
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„Da li to utiče na igrače? Sto odsto utiče! Mnogo dugo sam u fudbalu, znam dobro kada postoje nejasnoće, kada nema stabilnosti, onda se trese cela struktura. Ono što znam, u ovakvim situacijama se rađaju specijalni ljudi, lideri, posebni, bilo među trenerima, selektorima ili igračima“, podvukao je Paunović.