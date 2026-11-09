Paunović: Pokrenućemo čudovište koje leži u nama

Objasnio je selektor i gde su Ahilove pete Srbije bile u prethodnim utakmicama i šta će tražiti od igrača u ove preostale dve u Ligi nacija.

„Doći ćemo do momenta da probudimo zver u nama, samo ne znam da li ćemo baš sada. Poruka za igrače je da hoćemo da grizemo, ujedamo. Želim da budemo dostojanstveni, da pokažemo protivniku otpor bez lopte i ideju sa loptom. Nije dovoljno samo da se boriš i da GPS pokaže distancu. Mi smo po pretrčanim kilometrima sedmi u Ligi nacija A, ali nismo najbolji u duelima, u brzinskim akcijama, promašivali smo šanse... „

Utakmica sa Holandijom u Ajndhovenu, iako je završena porazom, pokazatelj je kako bi Srbija trebalo da izgleda u narednom periodu.

„Gledamo tu utakmicu kao reper koji bi naša reprezentacija trebalo da sledi. U tom pravcu da nadograđujemo našu igru. U tom meču smo delimično probudili aždaju koju imamo u genimna, naš inat koji volimo da istaknemo. Sabili smo Holandiju da je na kraju morala da se brani od nas. Da smo to uradili Špancima, jer su drugačiji mentalitet, oni bi zvižducima bili ispraćeni sa terena. MI znamo u kakvoj smo ulozi došli tamo, ali smo podigli nivo, preokrenuli stvari. Moramo tu sliku da potvrdimo u ove dve utakmice“.