Vlahović propušta 30. meč Srbije od ulaska u A reprezentaciju

Dušan Vlahović je do sada odigrao 41 utakmicu za A reprezentaciju Srbije u fudbalu, što nije tako loš broj s obzirom na to da će u januaru tek proslaviti 27. rođendan. Međutim, napadač Bešiktaša je mogao da ima gotovo duplo više nastupa do sada, čak i da juri nacionalne rekorde, da je bio zdraviji, ali i da u nekoliko situacija nije sam otkazao. Verovali ili ne, Vlahović je propustio 28 mečeva Srbije otkad je debitovao 2020. protiv Mađarske u Ligi nacija, a na taj spisak ćemo sada dodati još dva meča koje će Orlovi odigrati u novembru u Ligi nacija, protiv Nemačke i Grčke.

Kako je otkrio selektor Srbije Veljko Paunović, Vlahović je tražio da propusti ta dva meča iz privatnih razloga. To znači da neće uopšte zabeležiti nijedan nastup u ovom izdanju Lige nacija, pošto je prethodno okupljanje u septembru i oktobru propustio zbog povrede.