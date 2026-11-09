Vlahović propušta 30. meč Srbije od ulaska u A reprezentaciju
Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 13:10
Napadača Bešiktaša smo najmanje gledali na prijateljskim utakmicama i u Ligi nacija
Dušan Vlahović je do sada odigrao 41 utakmicu za A reprezentaciju Srbije u fudbalu, što nije tako loš broj s obzirom na to da će u januaru tek proslaviti 27. rođendan. Međutim, napadač Bešiktaša je mogao da ima gotovo duplo više nastupa do sada, čak i da juri nacionalne rekorde, da je bio zdraviji, ali i da u nekoliko situacija nije sam otkazao. Verovali ili ne, Vlahović je propustio 28 mečeva Srbije otkad je debitovao 2020. protiv Mađarske u Ligi nacija, a na taj spisak ćemo sada dodati još dva meča koje će Orlovi odigrati u novembru u Ligi nacija, protiv Nemačke i Grčke.
Kako je otkrio selektor Srbije Veljko Paunović, Vlahović je tražio da propusti ta dva meča iz privatnih razloga. To znači da neće uopšte zabeležiti nijedan nastup u ovom izdanju Lige nacija, pošto je prethodno okupljanje u septembru i oktobru propustio zbog povrede.
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Poslednji put smo Vlahovića gledali u dresu Orlova 13. novembra prošle godine protiv Engleske (0:2) u kvalifikacijama za Mundijal, kada smo ostali i bez matematičke šanse da se nađemo na planetarnoj smotri. Već tri dana kasnije protiv Letonije ga nije bilo u protokolu, zbog povrede je ranije napustio ekipu. Potom, propustio je martovske prijateljske utakmice sa Španijom i Saudijskom Arabijom, kao i krajem proleća duele sa Zelenortskim Ostrvima i Meksikom.
Iz opravdanih ili neopravdanih razloga – da ne ulazimo u to – nekadašnjem centarforu Fjorentine i Juventusa nije bilo strano da otkaže kada su na programu prijateljske utakmice. Od tih 30 mečeva 11 su bile prijateljske utakmice, a 10 u Ligi nacija.
Petak, 20.45: (9,50) Srbija (5,90) Nemačka (1,33)
Vlahovića je u naš nacionalni tim uveo Ljubiša Tumbaković, a kasnije je on sarađivao još sa Draganom Stojkovićem, Zoranom Mirkovićem koji je vodio kvalifikacioni meč protiv Andore i sada sa Paunovićem. Doduše, sadašnji selektor ga je na raspolaganju imao samo na toj utakmici sa Engleskom.
Ukupno je zasad postigao 14 golova za A selekciju. Dao je po dva gola Andori, Kataru (na dve utakmice), Azerbejdžanu i Crnoj Gori, a po jedan protiv Rusije, Republike Irske, Luksemburga, Norveške, Bahreina, Švajcarske, Litvanije, Austrije i Letonije.
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SVI MEČEVI ORLOVA KOJE JE VLAHOVIĆ PROPUSTIO
7. jun 2021: Jamajka – Srbija 1:1 (prijateljski meč)
11. jun 2021: Japan – Srbija 1:0 (prijateljski meč)
24. mart 2022: Mađarska – Srbija 0:1 (prijateljski meč)
29. mart 2022: Danska – Srbija 3:0 (prijateljski meč)
2. jun 2022: Srbija – Norveška 0:1 (Liga nacija)
5. jun 2022: Srbija – Slovenija 4:1 (Liga nacija)
9. jun 2022: Švedska – Srbija 0:1 (Liga nacija)
12. jun 2022: Slovenija – Srbija 2:2 (Liga nacija)
26. januar 2023: SAD – Srbija 1:2 (prijateljski meč)
16. jun 2023: Jordan – Srbija 2:3 (prijateljski meč)
20. jun 2023: Bugarska – Srbija 1:1 (kvalifikacije za EP)
14. oktobar 2023: Mađarska – Srbija 2:1 (kvalifikacije za EP)
17. oktobar 2023: Srbija – Crna Gora 3:1 (kvalifikacije za EP)
21. mart 2024: Rusija – Srbija 4:0 (prijateljski meč)
25. mart 2024: Kipar – Srbija 0:1 (prijateljski meč)
5. septembar 2024: Srbija – Španija 0:0 (Liga nacija)
8. septembar 2024: Danska – Srbija 2:0 (Liga nacija)
12. oktobar 2024: Srbija – Švajcarsa 2:0 (Liga nacija)
15. oktobar 2024: Španija – Srbija 3:0 (Liga nacija)
16. novembar 2025: Srbija – Letonija 2:1 (kvalifikacije za SP)
27. mart 2026: Španija – Srbija 3:0 (prijateljski meč)
31. mart 2026: Srbija – Saudijska Arabija 2:1 (prijateljski meč)
31. maj 2026: Zelenortska Ostrva – Srbija 3:0 (prijateljski meč)
5. jun 2026: Meksiko – Srbija 5:1 (prijateljski meč)
24. septembar 2026: Srbija – Grčka 1:2 (Liga nacija)
27. septembar 2026: Srbija – Holandija 1:2 (Liga nacija)
1. oktobar 2026: Nemačka – Srbija 2:0 (Liga nacija)
4. oktobar 2026: Holandija – Srbija 2:1 (Liga nacija)
13. novembar 2026: Srbija – Nemačka (Liga nacija)
16. novembar 2026: Grčka – Srbija (Liga nacija)