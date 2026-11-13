BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SLOVAČKA – FARSKA OSTRVA (tip 1, kvota 1,37 – početak 20.45

Domaćini suvereno vode na tabeli sa deset bodova i novim trijumfom žele da matematički overe plasman u B diviziju, ali i da se iskupe za kiks iz prvog međusobnog duela u Toršavnu (1:1). Gosti sa severa Evrope drže drugu poziciju sa četiri boda iz isto toliko nerešenih ishoda, pa u ovaj susret ulaze sa jasnom namerom da sačuvaju oreol nepobedivosti i ostanu u trci za vrh.

HOLANDIJA – GRČKA (tip 1, kvota 1,62) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Fudbalska reprezentacija Holandije dočekuje selekciju Grčke na „Johan Krojf areni“ u Amsterdamu, u direktnom okršaju za prvo mesto grupe A2 Lige nacija. Obe ekipe u ovaj duel petog kola ulaze neporažene sa po osam osvojenih bodova, nakon što je njihov prvi međusobni susret u Solunu završen uzbudljivim remijem (2:2). Selektor domaćih Ćavi Ernandez suočava se sa kadrovskim problemima zbog izostanka kapitena Virdžila van Dajka i Brajana Brobija, dok će četa Ivana Jovanovića takođe biti uskraćena za usluge čak šest reprezentativaca.

SRBIJA – NEMAČKA (tip 2, kvota 1,27) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Iako Srbija nije osvojila ni bod u prva četiri kola, nije među te dve najgore u Ligi A. U ovom momentu iza Orlova su, zbog slabije gol-razlike, Turska i Češka. Nema dvoumljenja, pred izabranicima Veljka Paunovića je nenormalno težak zadatak, jer kako god da okrenete, Nemačka koju vodi Jirgen Klop je favorit na ovom meču.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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ŠKOTSKA – MAKEDONIJA (tip 1, kvota 1,18) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Domaći tim, koji predvodi selektor Pokonjoli, nema prava na kiks ako želi da zadrži šanse za plasman u viši rang, a dodatno ohrabrenje pred ovaj duel predstavlja oporavak i povratak Skota Mektominija. Gosti sa klupe predvođeni Gocetom Sedloskim u Škotsku stižu sa dna tabele i bez ijednog osvojenog boda, silno motivisani da konačno zatresu mrežu, prekinu loš rezultatski niz i uzvrate rivalu za poraz od 2:0 iz prvog meča u Skoplju.

SLOVENIJA – ŠVAJCARSKA (tip 2, kvota 1,75) – početak 20.45

Selekcija Slovenije na mariborskom stadionu „Ljudski vrt“ ugostiće reprezentaciju Švajcarske u derbi meču petog kola grupe B1 Lige nacija. Domaći sastav, koji sa klupe predvodi Boštjan Cesar, sa sedam bodova drži drugu poziciju i pred svojim navijačima želi da se iskupi za poraz od 2:1 iz prvog duela u Lucernu. Gosti koje vodi selektor Murat Jakin u Sloveniju stižu kao suvereni lideri sa sve četiri pobede i jasnim ciljem da novim uspehom i matematički overe povratak u elitnu A diviziju.

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