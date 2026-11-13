Salahov novi šef, čovek čiji su najveći uspesi treniranje egipatskog Železničara i TSC-a

Keramika Kleopatra je prilično novi klub, nema neku bogatu istoriju, a ako bismo poredili sa srpskim fudbalom rezultati sa njom podsećaju na one koje trenutno pravi Radomir Koković sa Železničarom iz Pančeva. Pre toga je u sezoni 2023/2024 Ali Maher zauzeo četvrto mesto i sa Al Masrijem, kada je naš TSC iz Bačke Topole bio četvrti u Mozzart Bet Superligi, dok je na svoja prethodna dva radna zadatka novi selektor Egipta bio deveti sa Enpijem i Alasiutijem (sadašnjim Piramidsima).

Kroz istoriju Egipćani su često imali strance za selektore. Poslednji je bio Portugalac Rui Vitorija, koji je vodio ekipu od leta 2022. do februara 2024. godine, a pre njega su na istoj klupi sedeli i Karlos Keiroš, Havijer Agire, Ektor Kuper, Bob Bredli, Marko Tardeli, Mirčea Radulesku, pa u 20. veku i naši stručnjaci Dušan Nenković i Ljubiša Broćić.

20.00: (1,10) Egipat (8,00) Malavi (15,0) - MOZZART RELAX

S druge strane, kada bi birali domaću opciju, to su uglavnom bili treneri koji su prethodno radili u jednom od dva najveća egipatska (i generalno afrička) kluba Al Ahliju iz Kaira ili Zamaleku. Hosam El Badri je imao dva mandata među Crvenim đavolima pre nego što je postao selektor, baš kao i Mahmud El Goari, Hasan Šehata se dvaput vraćao u Zamalek...

Druga opcija bi bila da na odgovornu poziciju Egipćani postave neku od sveže penzionisanih igrača, ali oni su uglavnom prvo sticali iskustvo kao asistenti nekog drugog selektora ili su vodili mlađe selekcije. Maher je unikatan zato što do pre nedelju dana nije nikada bio zaposlen u Savezu. Doduše, krajem 20. veka je bio reprezentativac i odigrao je 23 meča za A selekciju.

Možda vas Maherov dolazak na poziciju selektora podseća na slučaj Radovana Ćurčića, koji je vodio Srbiju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. godine pošto je prethodno trenirao Javor i Borac iz Čačka. Međutim, sadašnji strateg Mladosti iz Lučana je do tada već imao iza sebe višegodišnji rad u savezu, pošto je najpre bio pomoćnik Vladimira Petrovića, pa potom i selektor mlade reprezentacije koju je odveo na Evropsko prvenstvo. Ozbiljnije se dokazao od Mahera, koji je sada postao šef jedne od najvećih, ali i najzahtevnijih svetskih zvezda Mohameda Salaha.

Mohamed Salah tokom Mundijala (©AFP)

Kako će to sve da izgleda videćemo već ovog petka od 20 časova, kada u 3. kolu kvalifikacija za Kup afričkih nacija Egipat bude ugostio Malavi. Posle dva kola ima četiri boda, remizirao je sa Angolom (0:0) i savladao je Južni Sudan (5:0), a važno mu je samo da posle šestog kola bude među prva dva tima da bi se plasirao na završni turnir.

“Svi smo zahvalni Hosamu Hasanu na svemu što je postigao, a Alija Mahera neka bog blagoslovi. Biće pod ogromnim pritiskom, očekuju se još bolji rezultati nego u prethodnom periodu, ali mislim da je Maher idealno rešenje. Uz božju volju, nadam se njegovom odličnom startu na novom poslu”, kazao je nekadašnji egipatski reprezentativac, a sada direktor Enpija Sajed Moavad.

E sad, ostaje nerazjašnjeno pitanje zašto je Hasan smenjen. Egipat je na Mundijalu u Severnoj Americi prošao grupu tako što je savladao Novi Zeland (3:1) i remizirao sa Belgijom (1:1) i Iranom (1:1), u šesnaestini finala je pobedio Australiju (5:3), da bi u osmini finala ispustio dva gola prednosti protiv Argentine (2:3).

Posle tog turnira Hasan je dobio novi ugovor, na još četiri godine, ali od tada nastaju problemi. Prvo su u egipatskim medijima kružile glasine da je došlo do svađe između selektora i Salaha, pošto je Hasan izveo iz igre napadača Trabzona tokom duela sa Angolom iako Faraoni nisu imali pozitivan rezultat. Potom, FIFA mu je izrekla kaznu od tri meča suspenzije zato što je kritikovao suđenje posle utakmice sa Argentinom, što znači da bi na klupu mogao da se vrati tek za meč poslednjeg kola kvalifikacija. I konačno, na sve te probleme u egipatske tabloide su procurele informacije o porodičnim problemima koje 60-godišnjak ima. Buru je digla Hasanova žena, koja je na društvenim mrežama počela da iznosi prljav veš iz braka.

To je bila kap koja je prelila čašu i FS Egipta je uručio Hasanu otkaz. Pod šturim saopštenjem kako je to učinjeno da bi se sačuvao ugled fudbalske reprezentacije.

Sad u ovoj čudnoj atmosferi Egipat će odigrati dvomeč sa Malavijem. Ovog petka kao domaćin, pa potom u utorak kao gost u Lilongveu.

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KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA – 3. KOLO

Petak

14.00: (1,85) Komorska Ostrva (3,20) Kongo (4,30)

14.00: (1,58) Mozambik (3,60) Etiopija (5,70) - MOZZART RELAX

14.00: (1,65) Zambija (3,50) Burundi (5,10)

17.00: (1,60) Burkina Faso (3,70) Mauritanija (6,00)

17.00: (1,30) Zelenortska Ostrva (4,90) Liberija (11,0) - MOZZART RELAX

17.00: (1,25) Gabon (5,10) Lesoto (12,0)

17.00: (1,15) Nigerija (7,00) Tanzanija (15,0)

17.00: (1,28) Južna Afrika (4,80) Kenija (11,0)

17.00: (1,30) Tunis (4,80) Libija (10,0)

20.00: (1,10) Egipat (8,00) Malavi (15,0) - MOZZART RELAX

20.00: (1,30) Mali (4,80) Ruanda (9,50)

21.00: (1,03) Maroko (13,0) Niger (30,0)

Subota

17.00: (1,53) Uganda (3,70) Bocvana (6,25)

20.00: (1,18) Alžir (6,25) Togo (14,0)

20.00: (1,07) Angola (9,50) Južni Sudan (18,0)

***Kvote su podložne promenama