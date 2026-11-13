Doužer mnogo pomogao i poručio Silvi: Navijači Partizana su ludi, ali...

Kris Silva je i zvanično zadužio crno-belu opremu, pošto ga je Partizan Mozzart Bet predstavio u petak, u ranim jutarnjim časovima. Stigao je da ojača centarsku liniju, već je u takmičarskom ritmu i mogao bi da debituje već protiv Zadra u subotu, kada beogradski tim gostuje u Hrvatskoj, u ABA ligi.

Centar iz Gabona se predstavio navijačima u izjavi za "BC Partizan TV".

"Pre svega, hvala što ste me ugostili. Zaista sam srećan i uzbuđen što sam ovde. Osećam kao da se ovo konačno dešava. Kao što znate, bilo je već par prilika kada je moglo da se realizuje, ali se na kraju nije dogodilo. Zato mi je neizmerno drago što je sada sve gotovo", započeo je.