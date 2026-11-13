Levov pogled na Nemačku: Nemamo jasnu filozofiju, mi smo u zabludi
Vreme čitanja: 3min | pet. 13.11.26. | 13:04
Joahim se pita: „Za šta se mi u Nemačkoj zalažemo? Španci imaju viziju, znaju kakve igrače i fudbal žele, a mi?“
Dugo traje pad Nemaca, punu deceniju nisu u svetskom i evropskom vrhu. Razočaranje za razočaranjem, bolni udarci o zemlju. Više puta proteklih godina. Jirgen Klop pokušava da menja u hodu, ali čeka ga paklen posao.
Kratko je tu, tek se prihvatio posla. Ima jednu pobedu na četiri utakmice u Ligi nacija, onu nad Srbijom u Minhenu, a večeras želi novu, kako bi se našao u iole boljoj poziciji pred poslednje kolo. Trenutno mu je fokus prilično uzak, a nekadašnji selektor Joahim Lev savetuje sve u nemačkom fudbalu da prošire vidike i poput Španaca na svim nivoima postave identičan sistem.
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Nimalo mu se ne dopada kako rade nemački klubovi, kako se pristupa mladim igračima, gde se nalazi reprezentacija. Pre nešto jače od deset godina ju je odveo na krov sveta, ali upravo pod njim je krenuo pad. Nagli pad. Pet godina, pa i nešto jače, prošlo je otkako nije selektor, niko ga nije zaustavio, a ni usporio.
„Potrebno nam je više rešenja s loptom. Ideja mora da se definiše naš plan igre. Moramo da negujemo i zahtevamo kreativnost i hrabrost. Mi da diktiramo igru, protivnik da reaguje na nas, a ne obrnuto. Vidim mnoge ekipe u Bundesligi koje igraju reaktivan fudbal, i to mi se ne sviđa“, rekao je Joahim Lev.
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Red, rad, disciplina – to su nemačke vrline. Ali sva je prilika, sada je potrebno više od toga za svetski vrh. Nemačka kaska već neko vreme i ne smanjuje jaz.
„Vrhunski fudbal počinje s posedom lopte. Oduzimam svu energiju protivniku tako što ih teram da trče sve dok se ne pojavi prilika za udarac. To je rešenje“, porčio je Joahim Lev, pa krenuo u upoređivanje Nemaca i Španaca, svetskih i evropskih prvaka:
„Špance ne možete pobediti samo uz nemačke vrline. To je zabluda... Trenutno možete pobediti Špance samo ako imate veći posed lopte od njih, tako da oni moraju da jure rezultat. To je ključ da se bude na vrhu, tim merilom treba da se vodimo, a sa njima upoređujemo“.
Vratio se na klubove. Oni i Fudbalski savez Nemačke (DFB), kao i Bundesliga, moraju tesno da sarađuju, te da po ugledu na Španiju bude uspostavljen jedinstven sistem, da svi isto rade – od baze do vrha.
Tako je pod Luisom de la Fuenteom i Španija je trenutno daleko ispred ostalih.
„Oni imaju jasnu viziju: kakve igrače žele i kakav fudbal žele da igraju. A mi? Ovaj sistematski pristup se proteže od baze do vrha“, naglasio je Joahim Lev i istakao:
„Španci ne odstupaju od svoje filozofije, čak ni ako imaju nekoliko loših godina“.
I zatim se zapitao…
„Za šta mi u Nemačkoj se zalažemo? Mi se više ne zalažemo za jasnu filozofiju igre“.
Ima problem i sa time što se tinejdžeri, neretko momci koji nisu ni punoletni, bacaju u vatru. Nekada je to produktivno, nekada izazove kontraefekat.
„Momci u tom uzrastu su u veoma osetljivoj fazi, u kojoj moramo da stavimo mnogo veći akcenat na individualni trening u našem svakodnevnom radu. Voleo bih da vidim više od dva ili tri specifična treninga nedeljno za svaku poziciju i da se uvek misli o tome šta je to što je talentovanom igraču potrebno da dostigne međunarodni ili čak svetski nivo“, zaključio je Joahim Lev.