Levov pogled na Nemačku: Nemamo jasnu filozofiju, mi smo u zabludi

Nimalo mu se ne dopada kako rade nemački klubovi, kako se pristupa mladim igračima, gde se nalazi reprezentacija. Pre nešto jače od deset godina ju je odveo na krov sveta, ali upravo pod njim je krenuo pad. Nagli pad. Pet godina, pa i nešto jače, prošlo je otkako nije selektor, niko ga nije zaustavio, a ni usporio.

„Potrebno nam je više rešenja s loptom. Ideja mora da se definiše naš plan igre. Moramo da negujemo i zahtevamo kreativnost i hrabrost. Mi da diktiramo igru, protivnik da reaguje na nas, a ne obrnuto. Vidim mnoge ekipe u Bundesligi koje igraju reaktivan fudbal, i to mi se ne sviđa“, rekao je Joahim Lev.

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Red, rad, disciplina – to su nemačke vrline. Ali sva je prilika, sada je potrebno više od toga za svetski vrh. Nemačka kaska već neko vreme i ne smanjuje jaz.

„Vrhunski fudbal počinje s posedom lopte. Oduzimam svu energiju protivniku tako što ih teram da trče sve dok se ne pojavi prilika za udarac. To je rešenje“, porčio je Joahim Lev, pa krenuo u upoređivanje Nemaca i Španaca, svetskih i evropskih prvaka:

„Špance ne možete pobediti samo uz nemačke vrline. To je zabluda... Trenutno možete pobediti Špance samo ako imate veći posed lopte od njih, tako da oni moraju da jure rezultat. To je ključ da se bude na vrhu, tim merilom treba da se vodimo, a sa njima upoređujemo“.

Vratio se na klubove. Oni i Fudbalski savez Nemačke (DFB), kao i Bundesliga, moraju tesno da sarađuju, te da po ugledu na Španiju bude uspostavljen jedinstven sistem, da svi isto rade – od baze do vrha.

(©Reuters)

Tako je pod Luisom de la Fuenteom i Španija je trenutno daleko ispred ostalih.

„Oni imaju jasnu viziju: kakve igrače žele i kakav fudbal žele da igraju. A mi? Ovaj sistematski pristup se proteže od baze do vrha“, naglasio je Joahim Lev i istakao:

„Španci ne odstupaju od svoje filozofije, čak ni ako imaju nekoliko loših godina“.

I zatim se zapitao…

„Za šta mi u Nemačkoj se zalažemo? Mi se više ne zalažemo za jasnu filozofiju igre“.