Četiri utakmice, četiri poraza, 0:10 – Makedonija u Glazgovu traži iskupljenje

Za Makedonce je ovo nova prilika da prekinu crnu seriju u aktuelnom izdanju Lige nacija. Posle četiri odigrana kola, nacionalni tim je i dalje bez boda, sa četiri poraza i gol-razlikom 0:10. Dodatni problem za Goceta Sedloskog predstavljaće izostanak Bojana Miovskog, koji nije dobio poziv za ovaj reprezentativni prozor zbog skromne minutaže u dresu Glazgov Rendžersa.

Makedonija je u prvom ovosezonskom okršaju sa Škotskom poražena na domaćem terenu s rezultatom 0:2. Strelci za goste bili su Keron Bouvi i Džon Mekgin, a taj trijumf ujedno je predstavljao prvu pobedu za novog selektora Škotske, Sebastijana Pokonjolija.

20.45: (1,18) Škotska (7,25) Makedonija (14,0) MOZZART RELAX

Belgijski stručnjak sada će imati priliku da prvi put protiv Makedonije slavi i pred domaćim navijačima. Škotska u ovaj duel ulazi sa četiri osvojena boda i trećim mestom na tabeli. Ni domaćini ne mogu da se pohvale rezultatima kakve su priželjkivali, ali bi im pobeda nad Makedonijom predstavljala veliki korak ka opstanku u B diviziji. Istovremeno, Škoti još uvek nisu odustali od borbe za mesto u baražu za plasman u Ligu A, pa bi im eventualni trijumf dodatno podigao ambicije pred završnicu grupne faze.

Sebastijan Pokonjoli je za predstojeće okupljanje ponovo okupio najvažnije adute. U sastav se vraća Skot Mektomini koji je propustio prethodni reprezentativni prozor, dok će u napadu ponovo biti Če Adams. Među pozvanima je i kapiten Endi Robertson, koji je nedavno stigao do velikog jubileja od 100 nastupa u nacionalnom dresu. Levi bek Totenhema sada ima priliku da izjednači rekord legendarnog Kenija Dalgliša, koji je za Škotsku odigrao 102 utakmice.

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Tradicija međusobnih susreta takođe je na strani domaćina. Škotska i Makedonija do sada su odigrale pet utakmica, a bilans je tri pobede Škota, jedan remi i jedan trijumf Makedonaca. Poslednja pobeda naše selekcije datira iz 2008. godine, kada je Ilčo Naumoski bio strelac jedinog gola u trijumfu od 1:0. Poslednji put kada su se ove dve reprezentacije sastale u Glazgovu, 2012. godine, meč je završen bez pobednika – 1:1. Makedonci će se nadati da mogu da ponove takav rezultat, ali i da konačno pronađu put do prvih bodova u aktuelnom izdanju takmičenja.

Posebno zabrinjava podatak da Makedonija već godinu dana čeka na pogodak. Poslednji put mrežu protivnika zatresla je u novembru 2025. godine, na gostovanju Velsu u Kardifu, kada je u porazu od čak 1:7 jedini strelac za našu selekciju bio Bojan Miovski. Od tada Makedonci nisu uspeli da pronađu put do protivničke mreže, pa će gostovanje u Glazgovu biti nova prilika da se prekine i taj negativni niz.

PIŠE: Martin TANASKOVSKI

LIGA NACIJA,B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

GRUPA 1

20.45: (1,18) Škotska (7,25) Makedonija (14,0) MOZZART RELAX

20.45: (5,20) Slovenija (3,40) Švajcarska (1,75)