Tinejdžer iz srednje škole mogao bi da debituje za nacionalni tim

Odmah ga je pod svoje uzeo Mihael Gregorič, koji mu je „mentor” u nacionalnom timu.

“Želim da naučim što je više moguće i da vidim kakav je to nivo. Naravno, bilo bi sjajno kada bih mogao odmah da igram, ali i ako ne budem debitovao, neću biti nesrećan”.

20.45: (1,57) Austrija (4,20) Republika Irska (5,50) MOZZART RELAX

Nije očekivao ovako brz uspon u karijeri. Idol mu je as Reala Džud Belingem. Vajnhandl je dobio vozačku dozvolu u martu, a sada je poslednjoj godini srednje škole u rodnom Gracu. Ne zapostavlja školu. Kada ima obaveze u Šturmu, drugari mu šalju materijale, zadatke i testove.

„Učenje mi je relativno lako. Ali matematika… Moram vredno da radim”, rekao je skromni Luka koji kaže da mu drugari iz razreda još nisu tražili autograme.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

💥💥💥💥💥

Prošao je Vajnhandl sve mlađe kategorije Austrije. Već drugu sezonu igra za najbolji tim Šturma. I njegova cena na tržištu, procena Transfermarkta, dostigla je već 15.000.000 evra i po tome je ubedljivo najvredniji fudbaler Šturma. Vezista je visok čak 190 centimetara i predviđaju mu blistavu karijeru. Na 11 utakmica u austrijskoj Bundesligi je postigao gol i imao asistenciju. Igrao je u kvalifikacijama za Ligu šampiona prethodog leta, a standardan je i u Ligi Evrope ove jeseni.

20.45: (1,40) Švedska (5,00) Bosna i Hercegovina (7,00) MOZZART RELAX

Austrija je blizu plasmana u A diviziju Lige nacija. Ima tri boda više od Republike Irske i južne srpske pokrajine. Pobedom nad Ostrvljanima pred svojim navijačima u Lincu bi tim Ralfa Rangnika napravio veliki korak ka mestu u najboljoj diviziji Lige nacije.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

GRUPA 1

Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)

/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/

Slovenija - Švajcarska 0:0