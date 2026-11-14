Tinejdžer iz srednje škole mogao bi da debituje za nacionalni tim
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 12:21
Supertalentovani Luka Vajnhandl iz Šturma dobio je poziv selektora Austrije Ralfa Rangnika za meč Lige nacija protiv Republike Irske u Lincu (20.45)
Selektor Austrije Ralf Rangnik podmlađuje selekciju, daje šansu mladima, veterani polako završavaju priču u najboljoj selekciji. Za meč sa Republikom Irskom u Lincu (20.45) u okviru petog kola Lige nacija nekadašnji menadžer Mančester Junajteda pozvao je momka od samo 17 godina, Luku Vajnhandla, rođenog u januaru 2009. godine. I dalje je maloletan, ide u srednju školu, a sada bi mogao da debituje na velikoj sceni u dresu selekcije zemlje podno Alpa.
Pažnju na sebe skrenuo je odličnim igrama u dresu Šturma iz Graca. Pre nešto manje od godinu dana, Luka je igrao finale Svetskog prvenstva u Dohi za fudbalere do 17 godina. Sada je postao najmlađi igrač koji je dobio poziv Rangnika za najbolju selekciju u utakmici Lige nacija.
“Bio sam malo nervozan jer nisam poznavao mnoge, ali posle sastanka sa Baumgartnerom, Lajmerom i ekipom sam postao opušteniji. Svi su bili veoma fini prema meni”, rekao je ovaj tinejdžer za Kurijer.
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Odmah ga je pod svoje uzeo Mihael Gregorič, koji mu je „mentor” u nacionalnom timu.
“Želim da naučim što je više moguće i da vidim kakav je to nivo. Naravno, bilo bi sjajno kada bih mogao odmah da igram, ali i ako ne budem debitovao, neću biti nesrećan”.
20.45: (1,57) Austrija (4,20) Republika Irska (5,50) MOZZART RELAX
Nije očekivao ovako brz uspon u karijeri. Idol mu je as Reala Džud Belingem. Vajnhandl je dobio vozačku dozvolu u martu, a sada je poslednjoj godini srednje škole u rodnom Gracu. Ne zapostavlja školu. Kada ima obaveze u Šturmu, drugari mu šalju materijale, zadatke i testove.
„Učenje mi je relativno lako. Ali matematika… Moram vredno da radim”, rekao je skromni Luka koji kaže da mu drugari iz razreda još nisu tražili autograme.
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Prošao je Vajnhandl sve mlađe kategorije Austrije. Već drugu sezonu igra za najbolji tim Šturma. I njegova cena na tržištu, procena Transfermarkta, dostigla je već 15.000.000 evra i po tome je ubedljivo najvredniji fudbaler Šturma. Vezista je visok čak 190 centimetara i predviđaju mu blistavu karijeru. Na 11 utakmica u austrijskoj Bundesligi je postigao gol i imao asistenciju. Igrao je u kvalifikacijama za Ligu šampiona prethodog leta, a standardan je i u Ligi Evrope ove jeseni.
20.45: (1,40) Švedska (5,00) Bosna i Hercegovina (7,00) MOZZART RELAX
Austrija je blizu plasmana u A diviziju Lige nacija. Ima tri boda više od Republike Irske i južne srpske pokrajine. Pobedom nad Ostrvljanima pred svojim navijačima u Lincu bi tim Ralfa Rangnika napravio veliki korak ka mestu u najboljoj diviziji Lige nacije.
LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Petak
GRUPA 1
Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)
/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/
Slovenija - Švajcarska 0:0
Subota
GRUPA 2
18.00: (3,00) Gruzija (3,20) Mađarska (2,45)
GRUPA 3
15.00: (1,72) Tzv. Kosovo (3,90) Izrael (4,60)
20.45: (1,57) Austrija (4,20) Republika Irska (5,50) MOZZART RELAX
GRUPA 4
20.45: (3,90) Rumunija (3,80) Poljska (1,85)
20.45: (1,40) Švedska (5,00) Bosna i Hercegovina (7,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama