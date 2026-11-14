Poketino rešava enigmu zvana Bruno, Argentinac i Brazilac prve mete za leto

To kako su otpustili Majkla Kerika je neslavna epizoda i mrlja koja će zauvek ostati na čelnim ljudima kluba, ali Junajted mora dalje i sada će biti najvažnije da Poketino stabilizuje brod koji se opasno ljulja na talasima Premijer lige.

Ono što je problem je činjenica da će Poketino imati malo vremena za upoznavanje sa igračima i pripremu utakmice sa Liverpulom koja je na programu u nedelju 22. novembra na Enfildu.

On će na Teatar snova stići u sredu kasno popodne, letom iz Sinsinatija. Reprezentacija SAD će od 01.00 igrati drugi meč u nekoliko dana sa Haitijem i Poketino sa svojim saradnicima će tek posle utakmice biti slobodan da se spakuje i krene na put preko Atlantika. Tako će imati maksimalno tri dana za pripremu velikog derbija engleskog fudbala.

Ono što navijače Junajteda svakako zanima je šta će Argentinac pokušati da uradi u cilju promene na bolje. Junajted ima samo jednu pobedu u prvih deset mečeva u Premijer ligi i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mestu. Otuda, moraće da primeni neku vrstu šok terapije, nešto slično onom što je od sredine januara učinio Majkl Kerik kada je na polovini sezone nasledio na kormilu Rubena Amorima.

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Jedna od stvari koje će morati da reši je i šta da radi sa pojedinim igračima, a svakako će biti važno da dovede nekoliko pojačanja u zimskom prelaznom roku jer je Junajted deficitaran na nekoliko pozicija, pre svega ma mestima napadača, levog beka i štopera.

Otuda, već su krenule i prve spekulacije oko mogućih odlazaka i dolazaka. Jedna od glavnih tema je svakako i kapiten Bruno Fernandeš koji je ovih dana odbio i drugu ponudu kluba za produžetak ugovora. Bruno, kojem ugovor ističe na leto, imaće pravo da pregovara sa zainteresovanim stranama već od januara, mada klub ima opciju da produži ugovor sa njim za još godinu dana, do leta 2028.

S obzirom na to kako igra od početka sezone, pitanje je da li će klub to uraditi. Ima mnogo onih koji smatraju da je vreme da Portugalac napusti Old Traford, a jedan od njih je i bivši pomoćnik Aleksa Fergusona, Rene Maulenstin.

"Bruno je bio fantastičan vojnik Mančester Junajteda godinama unazad. Ove godine nije dostigao taj najviši nivo. Mislim da je na njega negativno uticala sva ta negativnost oko kluba i njega samog. Bio je dobar vojnik, ali ne bih bio previše tužan da odluči da napusti klub. Ima još mnogo igrača koji bi po mom mišljenju morali da odu, da se tvori drugačija vrsta dinamike u timu", izjavio je Maulenstin.