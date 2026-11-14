Crveni u Tbilisiju, Kerkez i Soboslaj protiv Mamardašvilija

Ono što je najvažnije je da je Miloš spreman da zaigra, što je potvrdio i selektor Mađarske Marko Rosi . " Kerkez i Bendeguz Bola su mi na raspolaganju, dok Danijel Lukač i Damir Redžić imaju manjih problema sa povredama. Redžić nije trenirao uopšte, tako da je pitanje da li će biti spreman i za naredni meč. Soboslaj je takođe spreman, Barnabaš Varga i Roland Šalai će biti u timu od početka, mada imamo priliku da napravimo i neke promene u odnosu na tim koji je igrao u oktobru ", kaže Marko Ros i.

Samim tim, večerašnji meč od izuzetnog je značaja za oba tima jer Gruzini veruju da još imaju šanse da se dokopaju druge pozicije u grupi, iako imaju zaostatak za Mađarima od pet bodova. Naravno, morali bi da ostvare dve pobede do kraja, a da im na ruku budu išli i rezultati konkurenata. Šanse su male, ali dok postoje, ima motiva.

Selektor Mađara je svestan da se Gruzija neće tek tako predati i da će pokušati da ih iznenadi, iako je lišena pomoći najboljeg igrača Hviče Kvarachelije.

"Činjenica da protivniku nedostaje nekoliko igrača neće imati velikog uticaja. Naravno, igrač kao Kvarachelija ne može da se zameni, ali zato će šansu imati drugi, možda će otuda promeniti plan i strategiju. Spremili smo se za sve moguće taktičke varijante, znamo njihov kvalitet, jer im većina igrača igra u vrhunskim ligama. Moramo da imamo maksimalnu koncentraciju, to će biti ključ, jer protivnik je veoma snažan. Biće promena u timu, ali naš identitet igre nećemo menjati, biće sve slično kao na meču kod kuće", obećao je Rosi.

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Atila Salai je rekao da je cilj Mađarske nepromenjen, želja je da se ekipa domogne A divizije Lige nacija.

"Sjajno je vratiti se u tim, ponosan sam što sam ponovo u reprezentaciji. Borio sam se naporno da bih opet dobio poziv, želim da tako bude i ubuduće. Želimo da igramo u A Ligi nacija, na svakom od nas je da pomogne onom drugom, bilo na terenu ili van njega, jer smo na istom brodu, borimo se za iste ciljeve. Timsko jedinstvo je nešto što nas čini jakim", dodao je Salai.

Suprotno od Soboslija i Kerkeza, biće njihov klupski kolega iz Liverpula, golman Giorgi Mamardašvili, koji će braniti gol Gruzije.

"Trening je išao po planu, nadam se da ćemo dobre stvari preneti i na sam meč. Ne mislim previše na svoju budućnost sa klubom, u glavi mi je sada samo reprezentacija. Trudim se da napredujem i uvek budem spreman da pomognem nacionalnom timu. Vreme će pokazati sve. Svako od nas želi da popravi neke stvari, posle svakog pada dolazi uspon. Mislim da možemo da igramo dobro kao na Euro, na nama je da nastavimo tom stazom", rekao je Mamardašvili.

Selektor Ramaz Svanadze je rekao da će za njegov tim najvažnije biti da počne da daje golove. Od početka takmičenja u Ligi nacija, Gruzini nisu uspeli da zatresu mrežu protivnika, a primili su samo dva gola.

"Pričali smo mnogo o toj mentalnoj strani fudbala. Znam da su i momci razgovarali međusobno o tome. Fudbal je pun uspona i padova, niko to ne voli, ali tako je. Nadam se da ćemo pronaći pravi taktički put. Šteta je što na nekoliko utakmica nismo postigli gol, ali i to se dešava. Pokušaćemo to da promenimo, nadam se da će i to uskoro biti u redu. Na prvom meču, protivnik je bio agresicvan već od prvog minuta. U Mađarskoj nismo bili idealni, ali poraz je usledio zbog detalja, nadam se da ćemo uspeti da promenimo neke stvari", zaključio je Svanadze.

LIGA NACIJA,B DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

GRUPA 1

Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)

/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/

Slovenija - Švajcarska 0:0