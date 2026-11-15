BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 13:02
Evo kome najviše verujete
Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.
Ovo je pet najigranijih parova dana:
Izabrane vesti
HRVATSKA – ČEŠKA (tip 1, kvota 1,53) – početak 20.45 MOZZART RELAX
Vatrenima fali bod u Osijeku protiv Čeha da ostanu sigurno u A diviziji Lige nacija. Prošlog meseca je tim Slavena Bilića pobedio u Pragu sa 2:1. U startnu postavu Hrvatske vraćaju se dvojica veterana, Luka Modrić i Ivan Perišić. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.
FRANCUSKA – TURSKA (tip 1, kvota 1,18) – početak 20.45 MOZZART RELAX
Posle poraza od Italije u Milanu, Galski petlovi su malo zakomplikovali situaciju u Grupi 1 najjače divizije Lige nacija. Za četvrtfinale im je dovoljan bod. Turska igra da izbegne ispadanje u B diviziju, a konkurenti za jedno mesto u baražu su joj Srbija i Češka. U tim Francuske se vraćaju Kilijan Embape i Oreljan Čuameni. Opširniju najavu pročitajte OVDE.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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EIBAR – KADIZ (tip 1, kvota 1,52) – početak 18.30 MOZZART RELAX
Eibar je u lošem nizu u Segundi, četiri utakmice bez pobede, ali i dalje odlična šesta pozicija za baskijski tim koji bi mogao da se umeša u borbu za povratak u Primeri. Kadiz je veoma loš, sa četiri poraza u pet poslednjih utakmica, pa je na mestu koje vodi u niži rang španskog fudbala.
TENERIFE – SEUTA (tip 1, kvota 1,75) – početak 14.00 MOZZART RELAX
Domaćin je vezao četiri remija u španskom drugoligaškom karavanu, dok je Seuta ubedljivo poslednja u ligi sa samo pet bodova, jednom pobedom, pet vezanih poraza i preti joj selidba u treći rang.
ŠPANIJA – ENGLESKA (tip 1, kvota 1,98) – početak 20.45
Obe selekcije su sigurne u četvrtfinalu Lige nacija, ali će meč u Madridu da odluči o prvom mestu. Prošlog meseca je evropski i svetski šampion pobedio Albion na Vembliju sa 3:2. Tim Luisa de la Fuentea treba bod za čelnu poziciju pred nokaut fazu najmlađeg reprezentativnog takmičenja na Starom kontinentu. Opširniju najavu pročitajte OVDE.