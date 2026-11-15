Šampion ABA lige bolji od prvaka Srbije: Dubai druga dimezija za Spartak

Borio se Spartak onoliko koliko je bilo do njega, ali nije mogao protiv daleko kvalitetnijeg rivala i tima koji ove takmičarske godine ima velike ambicije na evroligaškoj sceni. Zapravo, Subotičani su bili egal gotovo u svim periodima igre, izuzev u uvodnom kvartalu koji je napravio razliku u korist Dubaija.

Domaćin je ušao u meč na način na koji to crno-beli juče nisu uradili. Od početka je Paskvalov tim zauzeo ozbiljan pristup na obra kraja parketa, izašao u nameri da pobedi, što je na kraju i učinio. Nije Dubai dao ni milimetar prostora Spartaku da se ponada i ceo posao je završio u prvih 10 minuta.

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Čvrsta defanziva svela je goste na samo 13 poena, dok su se na drugoj stran igrači Dubaij bili više nego raspoloženi u ofanzivi, te je Paskavalov tim ubacio 31 poen i tako imao praktično plus 20 posle samo kvartala. Domaćin je do kraja samo održavao stečenu razliku i upisao sedmi trijumf u sezoni.

Ono što je još dobro za tim iz Emirata jeste to što je minutaža ostala odlično raspoređema sa tek trojicom igrača preko 20 minuta. Svi ostali igrali su znatno manje i ostali sveži za predstojeću nedelju u kojoj je na rasporedu duplo kolo Evrolige.

Što se tiče liste strelaca, u pobedničkom timu Džaron Blosomgejm imao je 13 poena, dok su Eli Okobo i Filip Petrušev brojali do 12. Kod Spartaka Luka Cerovina i Dalibor Ilić brojali su do 12.

ABA LIGA, 8. kolo

Petak

Cibona - FMP 80:77

/MekGil 22 - Raš 23/

Krka - Široki 79:100

/Klobučar 15 - Persons 22/

Subota

Kluž - Ilirija 77:71

/Mekreri 14 - Todorović 14/

Igokea - Budućnost

Zadar - Partizan Mozzart Bet 81:74

/Vilijams 20 - Rivs 15/

Nedelja

Dubai - Spartak Subotica 93:75

/Blosomgejm 13 - Cerovina, Ilić 12/

17.00 (1,17) Bosna (20,00) Mega (6,00)

18.30 (1,15) Crvena zvezda (20,00) Cedevita Olimpija (6,50)

Ponedeljak

18.00 Borac - Slovan

20.00 SC Derbi - Beč



*** kvote su podložne promenama