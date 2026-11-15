Motiv kao planina, Crna Gora igra za baraž za Euro 2028

Sokoli i njihov selektor Mirko Vučinić imaju ogroman motiv, jer bi u slučaju pobede, kao najbolji tim u C diviziji, sa 99 odsto sigurnosti obezbedili baraž za Evropsko prvenstvo koje će se 2028. održati u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Irskoj.

"Igramo za nešto što je veoma važno. Malo je vremena za odmor, ali ono što je najvažnije jeste da smo ispunili cilj i ušli u Ligu B. Momci su proslavili što je i normalno, ali shvatili su važnost ove utakmice i nema svrhe da to ponavljam. Moramo kada izađemo na teren da damo sve od sebe. Da uvek bude borba, želja i volja", kaže selektor Crne Gore Mirko Vučinić.

15.00: (2,80) Kipar (3,60) Crna Gora (2,35)

On ima dosta kadrovskih problema, jer je Stefan Savić suspendovan zbog isključenja, dok se na povrede žale Andrija Bulatović, Milan Roganović i Marko Vešović. Očekuje se da na mestu desnog beka debituje Džonatan Drešaj.

Crna Gora je u odnosu na neke ranije cikluse napravila iskorak, osvojila je 13 od 15 mogućih bodova.

"Jednostavno, potrebno je vreme. Svi zajedno smo radili, zalagali se za jedan isti cilj, težili tome da pobeđujemo. To su sve isti igrači, ja sam isti trener... Sada smo pravi tim i gledamo napred. Svaka utakmica je drugačija. Kiprani su na meču u Podgorici menjali formaciju. Ne znam kako će izgledati sada, ali važno je kako ćemo mi igrati, uveren sam da ćemo biti pravi", dodao je Vučinić.

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Kipar je remijem na gostovanju Jermeniji (1:1) obezbedio drugu poziciju u grupi i plasman u plej-of za promociju.

Slična situacija je i u Grupi 1, gde vodi Albanija koja ove večeri gostuje Belorusiji. Reč je o meču koji je direktna bitka za promociju u B diviziju Lige nacija. Albanci su stigli sa dva boda prednosti u odnosu na Beloruse i ako ne izgube, ostvariće promociju u višu diviziju. Domaćinu za direktnu promociju odgovara samo pobeda, dok bi u slučaju remija obezbedili plej-of za promociju.

Što se tiče meča Finske i San Marina, on nema nikakvog rezultatskog značaja, jer niko od njih ne može da obezbedi promociju. Finci će i naredne godine igrati u C diviziji.

Inače, sistem plej-ofa funkcioniše tako da će se u njemu sastati četiri poslednjeplasirana tima iz grupa u B diviziji sa četiri drugoplasirana tima iz grupa C divizije Lige nacija. Pobednici će igrati sledeće sezone u B diviziji, a poraženi u C diviziji.

LIGA NACIJA, C DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

GRUPA 2

15.00: (2,80) Kipar (3,60) Crna Gora (2,35)

15.00: (3,05) Letonija (3,25) Jermenija (2,35)