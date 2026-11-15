De la Fuente računa na Jamala protiv Engleza, Tuhel ljut zbog pitanja o rasizmu

Lamin Jamal, Mikel Ojarzabal i Aleks Baenja su bili tada strelci za Špance, dok su Entoni Gordon i Hari Kejn dali golove za Englesku. Očekuje se nastavak sjajne golgeterske priče i ove večeri, kada bi novi rekorder po broju mečeva za Englesku, Kejn, trebalo da upiše 127. nastup.

Biće ovo jubilarni, 30. okršaj dva tima, tri puta je bilo nerešeno, dok Englezi u pobedama vode sa 14-12.

20.45: (1,95) Španija (3,85) Engleska (3,60)

Ipak, uoči meča, akcenat sa fudbala pomalo nespretno i neočekivano je skrenut na drugu stranu, ka temi rasizma, o čemu su morali da se izjašnjavaju i dvojica selektora, Luis de la Fuente i Tomas Tuhel. Biće da je sve poteklo iz engleske kuhinje, kada su ranije ove nedelje pitali Tuhela da li postoje spremni protokoli u slučaju rasističkih provokacija sa tribina u Madridu.

"Važno je da igrači znaju da postoji protokol. Daćemo odgovore na sev ako se tako nešto dogodi. Najbolji odgovori su oni na terenu. Imali smo istu raspravu i pred meč sa Srbijom u septembru 2025. godine, postoji protokol, svakako", rekao je Tuhel.

Kada su De la Fuenteu kasnije rekli šta je rekao Tuhel, selektor Španije je reagovao veoma burno.

"Reći ću vam, a vi to prenesite Tomasu, da u Španiji nema rasizma. Baš tako, kristalno jasno. Kao i u Engleskoj. Nema rasizma u Španiji. Nismo rasisti, barem ne bilo ko od nas", poručio je selektor Furije.

Tuhelu su potom prenete te reči, na šta je on ponovo morao da reaguje, ali sada je bio ljut na pripadnike sedme sile.

"Bio sam dovoljno učtiv da odgovorim na pitanje vašeg kolege i vi onda otrčite i pitate selektora Španije i kažete mu da sam ja pričao o rasizmu u Španiji. Nikada nisam pričao o rasizmu u Španiji, već odgovorio ljubazno na pitanje. Nikad ne očekujem takve stvari. Naša svlačionica je posebno mesto na svetu i maksimalno je protiv rasizma. Ovo je savršen primer kako mediji naprave konfuziju ni zbog čega", ljut je i Tuhel.

No, kada je reč o fudbalu, sve je jasno. Španci su na čelu sa maksimalnih pet pobeda u grupi, dok Englezi zbog tog poraza na Vembliju imaju tri boda manje. Poslednji put kada su Englezi u Ligi nacija gostovali u Španiji, pre osam godina, pobedili su u Sevilji sa 3:2.

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Engleska i Španija su se bez obzira na ishod meča kvalifikovale za četvrtfinale Lige nacija, ali u pitanju je prestiž između velikana. Uz to Španija ima seriju od 43 utakmice bez poraza u svim takmičenjima, što je priča za sebe.

"Veliki stadion, masivna prilika, ovo je kao finale. Igramo protiv tima koji skoro da je zaboravio kako je to izgubiti meč. To zahteva od nas vrhunsko izdanje, ako budemo u stanju da ga prikažemo, biće to veliki podstrek za nas. Tu smo, mislim da smo spremni za pobedu. Znamo šta je potrebno, mada to niko ne može da nam garantuje. ovo je momenat da proverimo koliko daleko smo stigli kao tim. red je da iskoračimo iz okvira", kaže Tomas Tuhel.

Selektor Engleske kaže da je svestan snage svetskih prvaka, ali i da ga to ne plaši.

"Ako pažljivo pogledate mečeve, Španci su imali dosta problema protiv Hrvatske. Izvukli su se, Hrvati su imali zaista velike šanse, ali Španija je nekako pobedila. Tako da mogu da kažem da niko nije nepobediv. Važno je kako pristupimo meču, da protiv njih igramo kao i kod kuće, da ih napadnemo, učinimo igru fizički zahtevnom i nametnemo svoju snagu. I hoćemo, uveren sam u to", dodao je selektor Engleske.

Što se tiče Španaca, za selektora De la Fuentea najvažnija vest je da će Lamin Jamal biti spreman da zaigra. Da li od početka, to je na selektoru Španije da odluči, jer je mladi as Barselone imao problema sa povredom kolena.

"Videćemo da li će početi. Ako krene, biće to zbog savršene forme u kojoj je. Može da se kaže da će igrati 60 minuta, ali zavisi kako meč bude išao. U dobroj je formi, ima dobar niz sa klubom, prošao je dva teška puta, bio je malo prehlađen, ali je odmarao. Mislim da sada može da igra bez problema", uveren je De la Fuente.

Za selektora svetskih prvaka ovo je jedan od mečeva poslastica.

"Svakako, ovo je jedna od najboljih utakmica koje svet može da vidi, ako ne i najbolja. Španija - Engleska, to je vrh svetskog fudbala. Mislim da su dva tima u najboljoj formi posle dugog niza godina", zaključio je De la Fuente.

On neće moći da računa jedino na Aleksa Grimalda kog je zbog bolesti otpustio iz kampa, dok kod Engleza, Tuhel može da se osloni na Ezrija Konsu i Đeda Spensa koji su se oporavili pošto su propustili meč sa Hrvatskom.

Očekuje se i promena na golu Engleske, Tuhel je najavio da će umesto Džordana Pikforda braniti Džejms Traford.

MOGUĆI SASTAVI

ŠPANIJA - ENGLESKA

Početak: 20.45

Stadion: Vando Metropolitano (Madrid)

Sudija: Klemon Turpan (Francuska)

ŠPANIJA (4-2-3-1): Simon - Poro, Kubarsi, Hujsen, Kukurelja - Pedri, Ruiz - Jamal, Lopez, Baenja - Ojarzabal.

ENGLESKA (4-2-3-1): Traford - Kvansa, Konsa, Burn, Hol - Rajs, Anderson - Rodžers, Džud Belingem, Gordon - Kejn.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

GRUPA 1

20.45: (1,18) Francuska (7,50) Turska (13,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,20) Belgija (3,70) Italija (3,00)