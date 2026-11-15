Mančinijeva čarolija: Od Belgije od Belgije

Transformacija Azura iz gubitničke u pobedničku selekciju ima dodatnu vrednost jer se realizuje u krajnje nepovoljnim okolnostima. U FS Italije bukti rat između dve struje, jednu predvodi Đovani Malago , a drugu Adrijano Galijani . Ulog je mesto prvog čoveka FS Italije, odnosno ključna pozicija sa koje bi trebalo da krene impuls za reformu čitavog sistema koja se odlaže već decenijama. Mančini je stao čvrsto iza Malagoa , iako su asocijacije fudbalera i trenera, kojima pripada, podržale Galijanijevu kandidaturu.

U međuvremenu, Italija je dva puta pobedila Tursku, a u dvoboju sa Francuskom je od šest uknjižila četiri boda. Od drame da bi mogla da ispadne iz elitne grupe Lige nacija i da izgubi mogućnost da bude nosilac na žrebu za određivanje kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo 2028. godine, Mančinijeva Italija može večeras da završi na prvom mestu Grupe 1 i da bude u privilegovanoj poziciji za četvrtfinale Lige nacija. Sa remijem Italijani su sigurno u nokaut fazi takmičenja, a sa pobedom imaju i zagarantovano prvo mesto.

Mančini je metaforički govorio da je oporavak Italije kao penjanje na Mont Everest. Sve prethodno rečeno bilo je začinjeno isticanjem odlične partije Donarume i činjenice da je golman i kapiten Italije spasao nacionalnu selekciju od još težeg poraza.

U svakom slučaju, noć nakon poraza od Belgije 0:2 na Olimpijskom stadionu u Rimu pričalo se o „belgijskim šamarima“, o noćnoj mori, o tome da su Azuri ostali u Zenici (treće uzastopno ispadanje iz kvalifikacija za Mundijal), o opravdanim zvižducima rimske publike.

Koliko se percepcija o italijanskoj reprezentaciji promenila dovoljno govori činjenica da je Donaruma bio najbolji igrač u porazu od Crvenih đavola, a najlošiji u pobedi nad Trikolorima. Za manje od dva meseca Mančini je uspeo da utegne novu Italiju i kreira pobednički miks: spojio je mlade i „gladne“ sa iskusnima, igrače Serije A i iz drugih šampionata i uskladio igrače koji su se činili inkompatibilnim.

Večeras protiv Belgije polovina startera dolazi iz Premijer lige (Donaruma, Kajode, Kalafjori, Tonali) i portugalskog šampionata (Dumbija), Skalvini i Bastoni su sve sigurniji defanzivni par, Tonali je pronašao svoje mesto u ulozi režisera, ono što Barela i Fratezi nisu mogli u redovima Azura funkcioniše, a Pio Espozito je melem za oči Italijana koji su zaboravili šta znači imati rasnog golgetera u reprezentaciji. Naravno, uz dužno poštovanje prema Čiru Imobileu, koji je dao više od 200 golova u Seriji A, ali u reprezentaciji nije ni približno bio efikasan.

Trijumf nad Francuskom je rasplamsao entuzijazam oko Azura kakav se nije video od osvajanja titule prvaka Evrope pre pet godina, a na njega se nakalemila i želja da se De Brujneu i drugovima revanširaju za poraz na Olimpiku. Mančini je pobedom na San Siru stigao do kvote od 40 trijumfa na klupi Italije i izjednačio se sa Encom Bearcotom. Ispred Roberta je sada samo legendarni dvostruki prvak sveta Vitorio Poco sa 63 pobede.

20.45: (1,18) Francuska (7,50) Turska (13,0) MOZZART RELAX

Kao i pred meč sa Francuskom, Mančini je ponosno demantovao protivničkog kolegu, ovog puta selektora Belgije Van Bomela, da će Italija igrati na nerešen rezultat:

„Remi nije deo mentaliteta ove reprezentacije, mi igramo uvek na pobedu“.

U odnosu na meč sa Francuskom Mančini će napraviti samo par izmena, između ostalog i zato što ne mora da vodi računa o interesima klubova budući da će reprezentativci imati čitavu nedelju da se odmore i pripreme za nastupe u klubovima. Štaviše, da se Fratezi i Kambijagi nisu požalili na zdravstvene probleme, verovatno bismo videli istu početnu formaciju kao protiv Francuske.

Federiko Dimarko će sigurno igrati od prvog minuta, ostaje samo da se vidi na kojoj poziciji. Ako Kalafjori bude mogao da igra od prvog sudijskog zvižduka, Interov prvotimac će zauzeti poziciju levog krilnog napadača pored Pija Espozita. U suprotnom, Dimarko će zameniti fudbalera Arsenala na bekovskoj poziciji, a u napadu će igrati Koelošo ili Sebastijano Espozito.

Mark van Bomel je svestan da će večeras u Briselu njegova selekcija imati mnogo teži zadatak nego u Rimu:

“Mančini je promenio nekoliko stvari i sada su Azuri mnogo bolje ukomponovani i uravnoteženiji kao ekipa nego pre dva meseca. Ovo je potpuno drugačija Italija od one koju smo pobedili u Rimu. Takođe, ide im naruku činjenica da mi moramo da pobedimo“.

Brojevi su na strani Italije. U prethodnih 27 dvoboja dve reprezentacije Azuri su odneli čak 17 pobeda, uz pet remija i pet poraza, i gol-razliku 50:30. Puno toga se očekuje od dvojice igrača koji će za samo sedam dana igrati jedan protiv drugog u malom lombardijskom derbiju Atalanta – Inter: Pija Espozita i Šarla de Ketelerea. Pio ruši sve rekorde.

Protiv Francuske je stigla prva „doppietta“ (italijanski izraz za dva gola na jednoj utakmici, po dvocevnoj pušci) u reprezentativnom dresu. Devet golova na prvih 14 utakmica u nacionalnoj selekciji potvrđuju predviđanja da je Italija u Espozitu konačno dobila velikog centarfora.

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De Ketelere je na 40 nastupa za Belgiju dao 10 golova i glavni je kandidat da postane lider Crvenih đavola kada se De Brujne oprosti od reprezentacije. Večeras će svoj 11. gol tražiti protiv klupskog druga i najboljeg prijatelja Đorđa Skalvinija. Dvojica su se takmičila ko će kome da uputi lepši kompliment pred okršaj u Briselu.

Inače, Italijani veoma dobro poznaju belgijsku reprezentaciju budući da je prilično veliki broj izabranika Van Bomela igrao ili igra u Seriji A: od kapitena De Brujnea i De Ketelerea preko Moreire, Kastanja i Teata do Lukakua i Kejte.

I Belgija i Italija imaju nekoliko igrača koji su izostali zbog povreda ili drugih razloga. Domaćinima nedostaju Onana, Openda, Salemekers i Debast, dok su Italijani bez Đanluke Mančinija, Fratezija, Kambijagija i Zaniola.

BELGIJA (4-2-3-1): Lamens – Kastanj, Ngoj, Mehele, De Kujper – Tilemans, Lavia – Moreira, De Brujne, Doku – De Ketelere.

ITALIJA (4-3-3): Donaruma – Kajode (Palestra), Skalvini, Bastoni, Kalafjori (Dimarko) – Barela, Tonali, Dumbija (Fađoli) – Vergara, Pio Espozito – Dimarko (S. Espozito).

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

GRUPA 1

20.45: (1,18) Francuska (7,50) Turska (13,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,20) Belgija (3,70) Italija (3,00)