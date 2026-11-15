Štoper Intera spustio Komo: Ništa bolji od ostalih u Seriji A
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Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 11:50
"Nisu nikakav fenomen", smatra Akandži
Prošle godine, bio je Komo najlepša priča Serije A, ove sezone je otkrovenje Lige šampiona, a na Apeninima se postavljaju pitanja imali li ekipa Seska Fabregasa snage da se umeša u šampionsku trku.
Posle 11. rundi u Kalču, Komo je petoplasirani tim sa šest bodova manje od lidera Lacija, pet u odnosu na drugoplasirani Inter, a gleda u leđa Romi i Milanu koji imaju četiri, odnosno tri boda suficita.
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Pre nedelju dana, nije se Komo dobro proveo na Đuzepe Meaci i glatko je izgubio od Intera (2:0). Utisci su se slegli, počela je reprezentativna pauza, a tamo se reprezentativac Švajcarske i štoper Intera Manuel Akandži dotakao ekipe Seska Fabregasa koja je, baš pred duel sa Interom, isprašila Lans u Ligi šampiona sa nestvarnih 9:1 u gostima.
"Igrao sam protiv njih četiri puta i sva četiri puta sam pobedio. Za mene oni nisu nikakav fenomen. Istina, dobro su se pozicionirali i porasli. Ali igrači Lansa su ti koji moraju da se zapitaju kako su dozvolili sebi da prime devet golova kod kuće. Igrao sam više puta protiv Koma i ne mislim da su išta bolji od ostalih timova Serije A", bio je Akandži prilično direktan.
Na polovini glavne faze Lige šampiona, ispred Koma su samo Pari Sen Žermen, Real Madrid i Arsenal, a njegov napad je sa 19 pogoodaka, drugi najbolji u evropskoj eliti. Produktivniji je samo PSŽ sa 20 pogodaka.
Glavne napadačke poluge Fabregasovog tima su Niko Pas sa šest pogodaka i osam asistencija, odnosno Anastasios Duvikas koji već ima 11 pogodaka i dve asistencije u svim takmičenjima.