Pre nedelju dana, nije se Komo dobro proveo na Đuzepe Meaci i glatko je izgubio od Intera (2:0). Utisci su se slegli, počela je reprezentativna pauza, a tamo se reprezentativac Švajcarske i štoper Intera Manuel Akandži dotakao ekipe Seska Fabregasa koja je, baš pred duel sa Interom, isprašila Lans u Ligi šampiona sa nestvarnih 9:1 u gostima.

"Igrao sam protiv njih četiri puta i sva četiri puta sam pobedio. Za mene oni nisu nikakav fenomen. Istina, dobro su se pozicionirali i porasli. Ali igrači Lansa su ti koji moraju da se zapitaju kako su dozvolili sebi da prime devet golova kod kuće. Igrao sam više puta protiv Koma i ne mislim da su išta bolji od ostalih timova Serije A", bio je Akandži prilično direktan.

Na polovini glavne faze Lige šampiona, ispred Koma su samo Pari Sen Žermen, Real Madrid i Arsenal, a njegov napad je sa 19 pogoodaka, drugi najbolji u evropskoj eliti. Produktivniji je samo PSŽ sa 20 pogodaka.

Glavne napadačke poluge Fabregasovog tima su Niko Pas sa šest pogodaka i osam asistencija, odnosno Anastasios Duvikas koji već ima 11 pogodaka i dve asistencije u svim takmičenjima.



