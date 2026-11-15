Bahčešehir razbio Erokspor: Đorđevićevi momci dozvolili protivniku samo pet poena za četvrtinu

Tim Saše Đorđevića dozvolio je rivalu svega pet poena u trećoj četvrtini. Bahčešehir je izgledao neuporedivo bolje i u napadu, pa je tako ovaj period igre, posle dva u kojima je bio gotovo egal, dobio sa 25 poena razlike. Nisu imali milosti visoki igrači gostiju koji su u potpunosti razbili nemoćni Erokspor. Trevion Vilijams bio je nerešiva enigma za defanzivu rivala koja nije znala ni kako da ga odbrani, a još manje kako da ga nadskače.

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Nekadašnji član Makabija meč je završio sa dabl-dabl učinkom 12 poena i 10 asistencija. On i Demijan Inglis činilu savršen tandem na unutrašnjim pozicijama jer je Francuz bio vrlo zapažen sa 13 poena, pet skokova i isto toliko asistencija, a isti broj koševa imao je Ismet Akpinar. Kada je reč o Aleksi Avramoviću, bio je u potpunosti podređen kolektivu ovog popodneva. Reprezentativac Srbije odigrao je 19 i po minuta i za to vreme upisao osam poena, tri skoka i četiri asistencije.

Bahčešehir se ovim trijumfom vratio na vrh turskog šampionata i igra gotovo perfektnu sezonu, a naredne nedelje ga očekuje teško gostovanje Romi SPQR u Evrokupu.