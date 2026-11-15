Skinuta kapa i dubok naklon: Svaka čast BiH, nikad ne odustaje! Treba odati priznanje

Odao je priznanje Bosni i Hercegovini.

“Nismo im dozvolili mnogo, ali uz takvo okruženje i atmosferu stalno imate osećaj da morate dobro da kontrolišete situaciju. Bili smo zadovoljni onim što smo uradili u prvom poluvremenu. Na odmoru smo razgovarali o tome da moramo dobro da počnemo u nastavku, jer posao još nije završen. Mislim da smo, ipak, sporo ušli u drugo poluvreme”, kratko je Grejem Poter analizirao utakmicu i nastavio u istom tonu:

“Kada ekipi koja verovatno misli da je već izvan utakmice pružite priliku da se vrati, atmosfera se promeni. Osećali smo se kao da igramo u gostima i iz toga moramo da učimo. Odjednom utakmica postane mnogo teža, patili smo u drugom poluvremenu. Svaka čast Bosni i Hercegovini, to je ekipa koja nikada ne odustaje. Trebalo nam je i malo sreće i Viktorovih odbrana da dođemo do pobede, kojom smo zadovoljni, ali iz drugog poluvremena možemo mnogo toga da naučimo”.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Možda je nekoga povratak Bosne i Hercegovine u igru za bod(ove) iznenadio, ali Grejema Potera nije. Ne bi trebalo ni one koji su sastav Sergeja Barbareza gledali proteklih meseci.

“Naši igrači nisu naivni, znaju da drugo poluvreme nije bilo dobro. Na odmoru smo se osećali dobro i razgovarali o tome da nastavimo raditi prave stvari. Pričali smo upravo o onome što u nastavku nismo radili. Ali i to je fudbal i morate odati priznanje Bosni i Hercegovini. Svako ko ih je gledao tokom poslednjih godinu dana zna da jednostavno ne odustaju. Ne nestaju iz utakmice i uvek vas drže pod pritiskom. Njihovi prekidi su odlični. Govorio sam o tome pre utakmice i tako se i pokazalo”.

(©Reuters)

Švedski selektor apostrofirao je uticaj ranog gola u drugom delu utakmice, posle njega došlo je do zaokreta.

“O stvarima koje smo dobro radili, razgovarali smo na poluvremenu i mislim da su igrači imali dobar osećaj i veru u sebe. Ali, kada igrate u gostima, uradite toliko toga dobro i steknete prednost, a onda primite gol, atmosfera se mijenja. Možemo pričati o taktici i formacijama, ali tada sve postaje i pitanje emocija. Publika se uključi, protivnik dobije priliku za povratak i psihologija utakmice se promeni. To je nešto što moramo poneti kao iskustvo za dalje”.