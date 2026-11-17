Vreme čitanja: 4min | uto. 17.11.26. | 12:20
Najavio je Ibon Navaro da baš zbog toga može milanska Olimpija da bude opasna
Kada se pogleda evroligaška tabela, uz dodatak za sladokusce i poslednjih nekoliko utakmica milanske Olimpije, može lako da se donese zaključak da je nešto moralo da se menja mnogo ranije. Debelo su zakasnili u gradu mode da promene trenera, uz svako dužno poštovanje Đuzepeu Poeti, s obzirom da ih je Pepe na kraju doveo do deset poraza i samo jedne pobede. Doduše, ovu poslednju utakmicu je vodio njegov doskorašnji pomoćnik, između njega i dolaska Luke Bankija, pa neka mu ovaj neuspeh protiv Žalgirisa kod kuće ne ide na dušu.
Pominjalo se još posle četvrtog uzastopnog poraza italijanske ekipe da bi na klupu mogao da sedne bivši trener Crvene zvezde Janis Sferopulos, što bi za ovu temu bilo simbolično i sjajna paralela sa onim šta se desilo crveno-belima kada su zamenili upravo Grka. Tada su odlučili da daju podršku domaćem treneru, što je bila velika greška, pa sada iskusniji Italijan mora da ih vadi iz kanala. Očekuje se popularna šok-terapija pod Lukom Bankijem, a ko o tome bolje zna nego Crvena zvezda?
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Crveno-beli su imali šok-terapiju dolaskom Saše Obradovića, samo doduše posle dva uvodna poraza, ali to je što je tada bilo. Janis Sferopulos bio je tu za ceo prelazni rok, pripreme, početak sezone i dva neuspeha u elitnom takmičenju i jedan u ABA ligi bili su dovoljni za otkaz. Kada je Saša Obradović došao, Crvena zvezda bila je neka skroz druga ekipa, koja je progledala i procvetala, pa i krenula da melje sve pred sobom. Tada je srpski trener imao limitiran broj igrača, ali je napravio veliki uspeh sa sedam pobeda zaredom, što je bio pravi medeni mesec za tim sa Malog Kalemegdana.
Nije ni Saša Obradović jedini koji je iskoristio taj trenutak šok-terapije, pošto je to i Dejan Radonjić radio i na kraju završavao sa sva tri trofeja u domaćim i regionalnom takmičenju, zatim i Duško Ivanović koji je osvojio duplu krunu, pa je zanimljivo on dobio otkaz krajem oktobra na početku nove sezone i došao je Janis Sferopulos... Pun krug smo obrnuli od početka cele priče i eto koliko je puta u Crvenoj zvezdi radila ta šok-terapija dolaskom novog trenera, a da se sezona nije ni zahuktala.
Teško da neko zna bolje o takvim situacijama nego što su to svi na Malom Kalemegdanu i baš zato ima sada i u upravi i na klupi bivših igrača koji znaju kakva je situacija kada neka ekipa promeni trenera. Ne može sve da se predvidi, ali može da bude pozitivno što neko ko je tu ima iskustva sa takvim situacijama.
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Problem kod dolaska novog trenera u ekipu koja je u velikom problemu jeste činjenica da se odmah sve resetuje. Neće biti ista minutaža za igrače, neće biti iste uloge, neće biti iste taktičke zamisli, tako da sav skauting koji se na tom nivou radio, može u principu da se baci u kantu, malo grublje rečeno. Naravno, mogu da se skautiraju igrači, generalno kako radi Luka Banki kroz celu karijeru i da se na tome mnogo toga zasniva, ali ko može da skroz pretpostavi kako će igrati Olimpija u utorak na domaćem parketu?
Kod takvih situacija je isto najbitnija motivacija jer sada kada imaju devet poraza zaredom, najvažnije da novi šef stručnog štaba pristupi kao psiholog i pokuša na mentalnom planu da prodrma ekipu. Ako to ne može da uradi Luka Banki, onda ni nikakve genijalne zamisli sa taktičke strane ne mogu da pomognu. Kako to funkcioniše, baš može da se izvuče i da se prisetimo svi samo kako je bilo kada su pomenuti treneri Crvene zvezde dolazili u oktobru ili novembru da razmrdaju ekipu.
Zna i Ibon Navaro šta ga čeka u utorak u Milanu, što je rekao posle poslednjeg odrađenog treninga u Beogradu i pred polazak na aerodrom.
"Milano je ekipa koja je pravljena ne samo za plej-of, već i za nešto više. Ponekad određene okolnosti, kao i povrede, mogu da dovedu do lošeg početka sezone. Morali su da promene trenera. Naravno, kada se to dogodi, onda se igrači resetuju. Svi kreću od nule kada je reč o minutaži i ulogama. Zbog toga možete da vidite mnogo više energije i agresivnosti u njihovoj odbrani. To je nešto što se gotovo uvek dešava kada dođe do promene trenera", kaže Španac.
Zato sutra praktično da nema favorita, ako pogledate kvote u Mozzart Betu, koje kažu da tek malo manje plaća pobeda Crvene zvezde nego domaćina u Milanu. Da se gleda samo na papiru kako je trenutno, skor Olimpije i crveno-belih, kao i forma, ne bi bilo nekih velikih dilema ko koga mora da se plaši.
Ovako, možda je malo strašna ta šok-terapija koja se konstantno pominje, ali ne bi bilo čudo da u Milanu lako dobiju šok od terapije Crvene zvezde.
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
17.00 (1,30) Dubai (17,00) Efes (4,10)
18.00 (3,70) Makabi Tel Aviv (16,00) Olimpijakos (1,35)
19.00 (1,15) Fenerbahče (20,00) Asvel (6,50)
19.00 (1,20) Žalgiris (19,00) Bajern (5,50)
20.30 (1,45) Barselona (16,00) Pariz (3,20)
20.30 (2,10) Milano (15,00) Crvena zvezda (1,90)
20.30 (4,10) Baskonija (17,00) Hapoel Tel Aviv (1,30)
20.45 (2,10) Partizan (15,00) Valensija (1,90)
21.00 (4,70) Virtus Bolonja (17,00) Panatinaikos (1,25)
Sreda