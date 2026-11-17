Crveno-beli su imali šok-terapiju dolaskom Saše Obradovića , samo doduše posle dva uvodna poraza, ali to je što je tada bilo. Janis Sferopulos bio je tu za ceo prelazni rok, pripreme, početak sezone i dva neuspeha u elitnom takmičenju i jedan u ABA ligi bili su dovoljni za otkaz. Kada je Saša Obradović došao, Crvena zvezda bila je neka skroz druga ekipa, koja je progledala i procvetala, pa i krenula da melje sve pred sobom. Tada je srpski trener imao limitiran broj igrača, ali je napravio veliki uspeh sa sedam pobeda zaredom, što je bio pravi medeni mesec za tim sa Malog Kalemegdana.

Nije ni Saša Obradović jedini koji je iskoristio taj trenutak šok-terapije, pošto je to i Dejan Radonjić radio i na kraju završavao sa sva tri trofeja u domaćim i regionalnom takmičenju, zatim i Duško Ivanović koji je osvojio duplu krunu, pa je zanimljivo on dobio otkaz krajem oktobra na početku nove sezone i došao je Janis Sferopulos... Pun krug smo obrnuli od početka cele priče i eto koliko je puta u Crvenoj zvezdi radila ta šok-terapija dolaskom novog trenera, a da se sezona nije ni zahuktala.

Teško da neko zna bolje o takvim situacijama nego što su to svi na Malom Kalemegdanu i baš zato ima sada i u upravi i na klupi bivših igrača koji znaju kakva je situacija kada neka ekipa promeni trenera. Ne može sve da se predvidi, ali može da bude pozitivno što neko ko je tu ima iskustva sa takvim situacijama.

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Problem kod dolaska novog trenera u ekipu koja je u velikom problemu jeste činjenica da se odmah sve resetuje. Neće biti ista minutaža za igrače, neće biti iste uloge, neće biti iste taktičke zamisli, tako da sav skauting koji se na tom nivou radio, može u principu da se baci u kantu, malo grublje rečeno. Naravno, mogu da se skautiraju igrači, generalno kako radi Luka Banki kroz celu karijeru i da se na tome mnogo toga zasniva, ali ko može da skroz pretpostavi kako će igrati Olimpija u utorak na domaćem parketu?

Kod takvih situacija je isto najbitnija motivacija jer sada kada imaju devet poraza zaredom, najvažnije da novi šef stručnog štaba pristupi kao psiholog i pokuša na mentalnom planu da prodrma ekipu. Ako to ne može da uradi Luka Banki, onda ni nikakve genijalne zamisli sa taktičke strane ne mogu da pomognu. Kako to funkcioniše, baš može da se izvuče i da se prisetimo svi samo kako je bilo kada su pomenuti treneri Crvene zvezde dolazili u oktobru ili novembru da razmrdaju ekipu.