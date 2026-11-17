Vreme čitanja: 6min | uto. 17.11.26. | 12:09
"Doneo sam odluku sa porodicom i krenuo u drugom pravcu", rekao je Armoni Bruks pred duel Valensije i Partizana u 12. kolu Evrolige
Košarkaši Partizan Mozzart Beta večeras u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Valensije, a jedan od glavnih aduta španskog tima biće Armoni Bruks, nesuđeno pojačanje kluba iz Humske. Američki bek, koji ove sezone blista u dresu „slepih miševa”, govorio je pred meč o vrućoj atmosferi u prestonici Srbije, neočekivanom letnjem raspletu kada je bio nadomak crno-belog dresa, ali i o tome kako je nakon potpisa za Asvel završio u Španiji.
Tokom letnjeg prelaznog roka, Armoni Bruks je figurirao kao glavna meta srpskog predstavnika i projektovano glavno napadačko oružje koje bi činilo ubitačan bekovski tandem sa Karlikom Džonsom. Iako je dogovor bio veoma blizu realizacije, Amerikanac je na iznenađenje mnogih prvo izabrao Asvel, da bi potom zadužio opremu kluba iz Španije, gde je trenutno jedan od najboljih pojedinaca.
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Na pitanje da otkrije svoju stranu priče i razloge zbog kojih na kraju nije stigao u Humsku, Bruks je ostao pomalo zagonetan.
„Ne želim da ulazim previše u detalje oko toga, ali nakon razgovora sa porodicom i mojim agentima, jednostavno sam odlučio da krenem u drugom pravcu. To nije imalo nikakve veze sa organizacijom, klubom ili nečim sličnim. Samo sam želeo da uzmem dovoljno vremena za odluku i budem siguran da je to pravi izbor za mene”, istakao je Bruks.
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Njegov put do Valensije bio je prilično turbulentan, s obzirom na to da je prvobitno potpisao za tim iz Liona, ali se situacija promenila u poslednjem trenutku.
„Bilo je tu različitih situacija u Asvelu, raznih dešavanja, pa sam morao da promenim pravac u poslednjoj sekundi. Tada se pojavila Valensija, pokazali su interesovanje. Imao sam nekoliko opcija između kojih sam birao i verovatno tri ili četiri dana da donesem odluku. U tom trenutku, gledajući sastav tima, uklapanje sa trenerom i priliku koja se ukazala, mislio sam da je to dobra šansa za mene i srećan sam što sam ovde”.
20.45 (2,10) Partizan (15,00) Valensija (1,90)
Govoreći o samom duelu sa crno-belima, Bruks ističe da je njegov tim svestan izazova koji ih čeka u Beogradu, gde Partizan Mozzart Bet igra potpuno drugačijim stilom košarke u odnosu na brzi ritam koji u španskom sastavu diktira Ti-Džej Šorts.
„Znamo da ulazimo u zaista neprijateljsko okruženje, protiv veoma čvrstog i fizički snažnog tima. Moramo da izađemo na teren i igramo našu igru, da se držimo našeg identiteta i principa, i da pokušamo da ostvarimo veliku pobedu protiv dobrog protivnika. Partizan je dobar defanzivni tim, imaju mnogo dobrih defanzivaca na lopti. Pokušaće da uspore igru, ali mi to ne smemo da im dozvolimo. Moramo da dođemo do dobrih odbrana kako bismo mogli da trčimo i radimo ono u čemu smo najbolji”, poručio je Bruks.
Valensija ove sezone igra izuzetno brzu i atraktivnu košarku, a američki bek velike zasluge za to pripisuje odličnoj hemiji u ekipi i treneru Ćaviju Albertu koji je nastavio sistem Pedra Martineza, kojem je ovo debitantska sezona u Evroligi na klupi ovog tima.
„Sjajno je raditi sa njim. Znam da mu je ovo prva godina u Evroligi, tako da i on još uvek uči, ali mislim da ima dobru grupu momaka sa liderima poput Ti-Džeja, Kema Tejlora i mene, koji pomažu da se ekipa vodi i da on ostane miran, jer je sezona duga. On nam veruje u teškim situacijama. Odlično komunicira šta treba da popravimo, a šta radimo dobro. Na video-analizama zna da bude čvrst, ali ne preteruje – samo nas drži naših standarda, bez vređanja ili omalovažavanja”, rekao je Bruks i za kraj otkrio šta za njega predstavlja prava timska hemija.
„Za mene je hemija važnija van terena nego na njemu. Kada se zaista slažete van parketa, onda iskreno želite da vidite saigrača kako uspeva na terenu. Teško je igrati dobro ako se ne volite van sale. Mi idemo zajedno na večere posle utakmica, igramo karte, trudimo se da se zbližimo i pričamo o stvarima koje nemaju veze sa košarkom. To se onda prirodno prenosi i na teren.”