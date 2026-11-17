Na pitanje da otkrije svoju stranu priče i razloge zbog kojih na kraju nije stigao u Humsku, Bruks je ostao pomalo zagonetan.

„Ne želim da ulazim previše u detalje oko toga, ali nakon razgovora sa porodicom i mojim agentima, jednostavno sam odlučio da krenem u drugom pravcu. To nije imalo nikakve veze sa organizacijom, klubom ili nečim sličnim. Samo sam želeo da uzmem dovoljno vremena za odluku i budem siguran da je to pravi izbor za mene”, istakao je Bruks.

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Njegov put do Valensije bio je prilično turbulentan, s obzirom na to da je prvobitno potpisao za tim iz Liona, ali se situacija promenila u poslednjem trenutku.

„Bilo je tu različitih situacija u Asvelu, raznih dešavanja, pa sam morao da promenim pravac u poslednjoj sekundi. Tada se pojavila Valensija, pokazali su interesovanje. Imao sam nekoliko opcija između kojih sam birao i verovatno tri ili četiri dana da donesem odluku. U tom trenutku, gledajući sastav tima, uklapanje sa trenerom i priliku koja se ukazala, mislio sam da je to dobra šansa za mene i srećan sam što sam ovde”.

20.45 (2,10) Partizan (15,00) Valensija (1,90)

Govoreći o samom duelu sa crno-belima, Bruks ističe da je njegov tim svestan izazova koji ih čeka u Beogradu, gde Partizan Mozzart Bet igra potpuno drugačijim stilom košarke u odnosu na brzi ritam koji u španskom sastavu diktira Ti-Džej Šorts.

„Znamo da ulazimo u zaista neprijateljsko okruženje, protiv veoma čvrstog i fizički snažnog tima. Moramo da izađemo na teren i igramo našu igru, da se držimo našeg identiteta i principa, i da pokušamo da ostvarimo veliku pobedu protiv dobrog protivnika. Partizan je dobar defanzivni tim, imaju mnogo dobrih defanzivaca na lopti. Pokušaće da uspore igru, ali mi to ne smemo da im dozvolimo. Moramo da dođemo do dobrih odbrana kako bismo mogli da trčimo i radimo ono u čemu smo najbolji”, poručio je Bruks.