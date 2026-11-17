Istakao je nekadašnji fudbaler Milana da odluka o ostanku u Beogradu i za narednu sezonu nije bila teška. Štaviše, nestrpljivo je čekao da dogovor bude ozvaničnen.

"Čim mi je ponuđeno da produžim ugovor, brzo smo se dogovorili. Ovo je klub mojih snova, nisam se dvoumio nijedne sekunde i jedva sam čekao da mi se pruži prilika. Naravno, sačekali smo dok prođu evropske i prvenstvene utakmice, dočekali pravi trenutak sada na reprezentativnoj pauzi da produžimo saradnju i presrećan sam".

Za dve sezone u Crvenoj zvezdi, Rade Krunić je osvojio dve "duple krune". Na vidiku je i treća titula, aktivni su crveno-beli u Ligi konferencije i Mozzart Bet Kupu Srbije, a čeka se plasman u Ligu šampiona...

"Ostvario sam neke ciljeve, ali to nije ni približno onome čemu se nadam i težim. Mislim da možemo još dosta da napredujemo kao ekipa i kao tim. Nadam se da nas čeka nešto divno i specijalno u ovoj sezoni, ali i u narednoj", rekao je Krunić i uputio zahvalnost navijačima na podršci.

Od dolaska među crveno-bele, fudbaler iz Foče je sakupio 91 nastup, dao je 10 golova i asistirao za sedam. Od dolaska Alberta Rijere na klupu, dobio je nešto drugačiju ulogu nego što je imao kod Dejana Stankovića i Vladana Milojevića, pošto se često spušta na poziciju štopera. Deluje da mu to prija, jer je najkonstantniji igrač Zvezdinog tima ove sezone. Otud i novi ugovor nije iznenađenje.