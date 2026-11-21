SASTAVI: Crvena zvezda – Radnik, Ivanić u špicu
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sub. 21.11.26. | 12:38
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CRVENA ZVEZDA – RADNIK (14 časova, TV Arena)
Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Mladen Jakovljević
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Veljković, Nakajama - Gaštarov, Krunić - Hendel, Lučić - Loizau, Kostov - Ivanić.
RADNIK (4-5-1): Ranđelović - Lukić, Spasić, Sohna, Abubakar - Jovanović, Novaković, Popović, Šukurov, Stojanović - Bogdanović.
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Albert RijeraRadnikFK Crvena zvezda
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