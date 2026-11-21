Dobra vest za Enrikea je da se posle više od mesec dana u tim vraća Usman Dembele, Zlatna lopta iz 2025. godine. Krilni napadač je propustio veći deo dosadašnje sezone. Odigrao je samo pet utakmica u prvenstvu, dao gol i imao dve asistencije u Ligi 1.

17.15: (5,40) Nica (4,70) PSŽ (1,48) MOZZART RELAX

Prošle sezone je imao 10 golova na kontu u Ligi 1, a pretprošle čak 21. Luisa Enrikea raduje povratak u tim francuskog reprezentativca, koji nije bio u planovima Zinedina Zidana za završnicu Lige nacija.

Mnogi smatraju da Dembele ne igra sa žarom kao prethodne dve sezone, da nije motivisan, ali Luis Enrike ne misli tako. Lucidni napadač biće u konkurenciji za tim danas (17.15) na Azurnoj obali protiv Nice u 11. kolu šampionata Francuske.

“Najvažnije je da vidim kako se smeši na treningu, da uživa. Kada se smeši, to je najbolji način da se zna da li je spreman. A ono što sam video na treningu, spreman je. Usman ima veliki uticaj na tim. Kao navijač, pravo je zadovoljstvo gledati ga na terenu“, rekao je Enrike pred nastavak sezone.

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Španski stručnjak ne odustaje od rotacija. Trofejni stručnk i dalje ima veliki izbor superkvalitetnih igrača, posebno u napadačkoj trojci, pa je skoro svejedno ko će na teren. U sredu na Parku prinčeva Parižani dočekuju Romu u petom kolu Lige šampiona, pa treba očekivati značajne izmene u timu na ta dva meča.

20.45: (1,40) Monako (4,60) Oser (7,00) MOZZART RELAX

Osim Dembelea, od povreda su se oporavili i kapiten Markinjos, zatim Nuno Mendeš i Magnes Aklijuš. U stroju je i Dezire Due, koji nije igrao za Francusku u meču sa Turskom poslednji duel grupne faze Lige nacija. Takođe, u konkurenciji za tim je i Marokonac Ašraf Hakimi. Za meč u Nici je Enrike odlučio da odmori levog beka Lukasa Dinja.

Od poslednja četiri duela u Nici, PSŽ je dobio tri uz jedan remi. Prošle sezone je na Azurnoj rivijeri bilo čak 4:0 za Svece. Domaćin se probudio, vezao je tri pobede.

FRANCUSKA 1 – 11. KOLO

Petak

Troa – Avr 3:1 (1:1)

/Milj 19, 69, Ripar 90+8pen – Maža 3/

Subota

17.15: (5,40) Nica (4,70) PSŽ (1,48) MOZZART RELAX

20.45: (2,25) Strazbur (3,40) Brest (3,00) MOZZART RELAX

20.45: (1,40) Monako (4,60) Oser (7,00) MOZZART RELAX

20.45: (2,25) Lil (3,15) Lion (3,20) MOZZART RELAX

20.45: (2,15) Lans (3,45) Tuluz (3,15) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (1,33) Pariz (4,90) Anže (8,00) MOZZART RELAX

17.15: (2,80) Lorijan (3,30) Ren (2,45) MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Olimpik Marselj (4,60) Le Man (6,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama